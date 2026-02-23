Mindenkit sokkolt: itt vannak a 2026-os BAFTA legnagyobb győztesei és bukásai

Teljesen felborította a papírformát az angol Oscar. A BAFTA 2026 komoly befolyással lehet az idei Oscar-díjakra. Íme a 7 legmeglepőbb nyertes és vesztes a tegnap esti díjátadóról.

A BAFTA számos meglepetést tartogatott (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

BAFTA 2026 nyertesek és vesztesek

Robert Aramayo -Nyertes

A 33 éves színész olyan világsztárok elől hozta el a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio vagy Ethan Hawke. Az I Swear című film Tourette-szindrómás aktivistáját játszó színész filmjét eddig csak Angliában mutatták be, így Oscarra nem lehetett jelölni idén. A tegnapi díjáatadó óta masszívan megindult Aramayo kampánya, így könnyen lehet, hogy jövőre indulhat a díjért.

Marty Supreme - Vesztes

Timothée Chalamet hoppon maradt (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

11 jelölésből egyet sem sikerült díjra váltani Timothée Chalamet izgalmas, de megosztó filmjének. Amerikában hatalmas siker a film, az európai kontinenst azoban lassabbban hódítja meg a pingpong bajnokról szóló életrajzi film. A szakmát azoban nem keserítette el a film mellőzése, a BAFTA-n jellemző, hogy a helyi, angol gyártású filmeket előtérbe helyezik a döntnökök.

Sean Penn - Nyertes

Élete első BAFTA-ját nyerte meg Sean Penn (Fotó: Billy Bennight)

A legjobb mellékszereplő kategóriák gyakorlatilag már megjósolhatatlanok lettek. Eddig úgy tűnt, Stellan Skarsgård-nak állt a zászló, aki vitte a Golden Globe-ot. Erre a Critics Choice-on Jacob Elordit ismerték el a Frankenstein címá filmért, az angolok pedig Sean Penn mellett tették le a voksukat. A 65 éves színész ráadásul az első BAFTA-ját vitte haza az Egyik csata a másik után című film perverz és mániákus ezredese szerepéért.

Pillion - Vesztes

A bőrruci nem nyert a BAFTA-n (Fotó: PA)

Sokan arra számítottak, hogy a legjobb angol film és első filmes alkotó díját Harry Lighton filmje viszi el. A rottentomatoes.com-on 99 százalékon álló alkotásban Alexander Skarsgård alakít egy motoros, bőrruhás férfit, aki fiatal szeretőjét bevezeti a BDSM és a szadomazo szex világába, mindezt feket hummorral és igencsak furcsa romantikával. Az I Swear című film azonban minden kategóriában tarolt, ahol a Pillion esélyes volt.

Wunmi Mosaku - Nyertes

Wumni Mosaku a díjával (Fotó: PA)

Vissza a mellékszereplőkhöz. Ariana Grande már a Golden Globe után kiesett a versenyből, Teyana Taylor meglepetés díja újra írta az esélyeket. Az Egyik csata a másik után terhes forradalmára helyett azonban a rekordszámú Oscarrá jelölt Bűnösök című filmből ismert Wumni Mosaku vitte el a díjat. A Bűnösök kampánya egyre erősebb az USA-ban, szóval úgy tűnik, hogy a két színesbőrű színésznő közül került ki az Oscar nyertese.