Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenkit sokkolt: itt vannak a 2026-os BAFTA legnagyobb győztesei és bukásai

bafta 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 16:25
oscartimothée chalametbaftasean penn
A filmes szakma nem számított ezekre a meglepetésekre. A BAFTA 2026 rendesen felrúgta az eddigi előrejelzéseket.
Bors
A szerző cikkei

Teljesen felborította a papírformát az angol Oscar. A BAFTA 2026 komoly befolyással lehet az idei Oscar-díjakra. Íme a 7 legmeglepőbb nyertes és vesztes a tegnap esti díjátadóról.

BAFTA, Film Awards 2026 - Winners Room
A BAFTA számos meglepetést tartogatott (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

BAFTA 2026 nyertesek és vesztesek

Robert Aramayo -Nyertes

A 33 éves színész olyan világsztárok elől hozta el a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio vagy Ethan Hawke. Az I Swear című film Tourette-szindrómás aktivistáját játszó színész filmjét eddig csak Angliában mutatták be, így Oscarra nem lehetett jelölni idén. A tegnapi díjáatadó óta masszívan megindult Aramayo kampánya, így könnyen lehet, hogy jövőre indulhat a díjért. 

Marty Supreme - Vesztes

BAFTA Film Awards
Timothée Chalamet hoppon maradt (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

11 jelölésből egyet sem sikerült díjra váltani Timothée Chalamet izgalmas, de megosztó filmjének. Amerikában hatalmas siker a film, az európai kontinenst azoban lassabbban hódítja meg a pingpong bajnokról szóló életrajzi film. A szakmát azoban nem keserítette el a film mellőzése, a BAFTA-n jellemző, hogy a helyi, angol gyártású filmeket előtérbe helyezik a döntnökök. 

Sean Penn - Nyertes

Élete első BAFTA-ját nyerte meg Sean Penn (Fotó: Billy Bennight)

A legjobb mellékszereplő kategóriák gyakorlatilag már megjósolhatatlanok lettek. Eddig úgy tűnt, Stellan Skarsgård-nak állt a zászló, aki vitte a Golden Globe-ot. Erre a Critics Choice-on Jacob Elordit ismerték el a Frankenstein címá filmért, az angolok pedig Sean Penn mellett tették le a voksukat. A 65 éves színész ráadásul az első BAFTA-ját vitte haza az Egyik csata a másik után című film perverz és mániákus ezredese szerepéért. 

Pillion - Vesztes

Pillion - BFI London Film Festival
A bőrruci nem nyert a BAFTA-n (Fotó: PA)

Sokan arra számítottak, hogy a legjobb angol film és első filmes alkotó díját Harry Lighton filmje viszi el. A rottentomatoes.com-on 99 százalékon álló alkotásban Alexander Skarsgård alakít egy motoros, bőrruhás férfit, aki fiatal szeretőjét bevezeti a BDSM és a szadomazo szex világába, mindezt feket hummorral és igencsak furcsa romantikával. Az I Swear című film azonban minden kategóriában tarolt, ahol a Pillion esélyes volt. 

Wunmi Mosaku - Nyertes

EE BAFTA Film Awards 2026 - London
Wumni Mosaku a díjával (Fotó: PA)

Vissza a mellékszereplőkhöz. Ariana Grande már a Golden Globe után kiesett a versenyből, Teyana Taylor meglepetés díja újra írta az esélyeket. Az Egyik csata a másik után terhes forradalmára helyett azonban a rekordszámú Oscarrá jelölt Bűnösök című filmből ismert Wumni Mosaku vitte el a díjat. A Bűnösök kampánya egyre erősebb az USA-ban, szóval úgy tűnik, hogy a két színesbőrű színésznő közül került ki az Oscar nyertese. 

Wicked: 2 rész - Vesztes

Wicked For Good - New York Premiere
Passzolták a boszikat az angolok (Fotó: Nancy Kaszerman)

Ha már Ariana, a Wicked folytatását teljesen mellőzték az Oscarról, és a BAFTA sem ismerte el a technikai jelöléseit. Ezekben a kategóriákban leginkább a Netflix Frankenstein filmje győzedelmeskedett. Meg kell hagyni, Guillermo Del Toro mindig is a vizuálatis mestere volt, azonban a 120 milliós szörnyfilmjével még az éneklő boszikon is túltett. 

Katalin hercegné - Nyertes

2026 BAFTA Film Awards
Katalin igazi stíluskirálynő (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az est sztárja egyértelműen Katalin, aki férje, Vilmos herceg oldalán bátran jelent meg a filmes ünnepségem, miután kiderült, András herceget letartoztatatták. Katalin igazi királynői érzékkel kezelte az estét, a közvélemény szerint a hercegi pár részéről bátor és példamutató lépés volt a hivatalos megjelenés. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu