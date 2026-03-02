"A múltat nem tudjuk megváltoztatni" - Rubint Rella mindent maga mögött hagy

Nem túlzás azt állítani, hogy Rubint Rella az utóbbi egy évben rengeteg mindenen ment keresztül. Válása óta pedig egy hatalmas önismereti úton járt, ahol sokat fejlődhetett és kiteljesedhetett személyisége. Az influenszer most egy Instagram-bejegyzésben osztotta meg, hogyan áll a jövőhöz és miként szelektálja azokat a dolgokat az életéből, amik már nem szolgálják őt.

Rubint Rella megtanulta elengedni a dolgokat

Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Rella mindent maga mögött hagy

Február lezárása most nem csak egy hónap végét jelentette. A kínai asztrológia szerint lezártuk a kígyó évét, ami az elengedésről és a régi szokások levedléséről szólt, teret adva valami új, mozgalmas és szenvedélyes korszaknak a ló évében

– kezdte bejegyzésében az influenszer. Majd hozzátette, hogy ilyenkor mindig nosztalgikus állapotba kerül és régi emlékekre pillant rá, ami segít átlátni: mik azok a dolgok, amiért hálás és mik azok, amiket el szeretne engedni.

Szeretek a hónap végén kicsit nosztalgikus hangulatba kerülni, átpörgetni a telefonomon az emlékeket és összegezni, mit tanultam, miért lehetek hálás, és mik azok a dolgok vagy gondolatok, amik nem szolgálnak. Tudom, miben sikerült fejlődnöm, és azt is látom, mivel van még dolgom. Hibázunk, tanulunk, megyünk tovább. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, csak azt, hogyan lépünk tovább belőle

Végül hozzátette, rendkívül hálás tanultakért, már tudja, mit szeretne és mi szolgálja a lelki békéjét.