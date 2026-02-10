Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Letartóztatták a Ki vagy, doki? színészét: közel 20 éves vádak merültek fel ellene

Ki vagy, Doki?
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 20:35
színészletartóztatás
Ismét letartóztatták a Ki vagy, doki? sztárját, aki ellen több vád is felmerült. A színészt most többek közt szexuális zaklatással vádolják.

A Ki vagy, doki? sztárját, Noel Clarke-ot letartóztatták nemi erőszak kísérletének gyanújával. Nem ez volt az első eset, hogy letartóztatták, a színészt több váddal is gyanúsítják.

Több vádat is felhoztak a színész ellen.
Több vádat is felhoztak a színész ellen. Fotó: AFP

Második alkalommal kattant a bilincs a színész csuklóján

Az 50 éves Clarke-ot ma délután hallgatták ki az észak-londoni islingtoni rendőrőrsön az incidenssel kapcsolatban, amely állítólag 2007-ben történt az angliai fővárosban. A színészt azzal gyanúsítják, hogy megkísérelt megerőszakolni egy akkor húszas éveiben járó nőt, továbbá szeméremsértéssel és szexuális zaklatással is vádolják, mindegyik vád ugyanahhoz az áldozathoz kapcsolódik.

A kihallgatás során egy másik esetről is kikérdezték a Clarke-ot, amely szerint állítólag 2013-ban kukkolt egy szintén húszas éveiben járó nőt. A kukkolás miatt még tavaly szeptemberben tartóztatták le a londoni rendőrök kensingtoni otthonában.

A londoni rendőrség tavaly szeptember 1-jén kezdte meg a nyomozást, ma pedig őrizetbe vette a színészt a további bűncselekmények miatt is.

A színészt óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de a nyomozás tovább folytatódik.

Tavaly augusztusban Clarke elveszítette a Guardian ellen indított rágalmazási pert a róla szóló vádakról szóló tudósítás miatt, és egy bíró legalább 3 millió font (1,3 milliárd forint) megfizetésére kötelezte jogi költségként. Ezt követően a brit színész csődöt jelentett, és december 11-én hivatalosan is csődbe ment - írta a Daily Mail.

 

