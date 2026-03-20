Chuck Norris halála: megrázó titkok derültek ki a legendás színész utolsó filmjéről

Bár a rajongók szíve most darabokra tört, van egy apró fénysugár a gyász sötétjében. Kiderült ugyanis, hogy a csütörtökön, Hawaii-on elhunyt sztár nem vonult vissza csendben: még halála előtt dobozba zárt egy utolsó, fergeteges akciómozit. A Zombie Plane (Zombi repülő) producere, Shaked Berenson elárulta, hogy Chuck Norris egy kőkemény kémfőnököt alakít a filmben, aki egy celebekből álló ügynökséget irányít.

Chuck Norris utolsó filmjében egy kémügynökség kőkemény vezérét alakítja, és saját bevallása szerint imádta a szerepet Fotó: Millennium Films

Saját birtokán állt a kamerák elé Chuck Norris

A forgatás nem mindennapi körülmények között zajlott. A producer elmesélte, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt rögzítették Chuck jeleneteit, méghozzá a színész saját texasi ranchán.

Szükségünk volt egy tanyára a jelenethez, és kiderült, hogy Chucknak van egy – így minden tökéletesen összeállt

– emlékezett vissza Berenson.

A stáb szerint a legenda vérbeli profiként dolgozott, és az egész családja ott volt vele a forgatáson, ami különösen meghitté tette az utolsó munkát.

Nevetett a róla szóló vicceken

Sokan találgatták, vajon Norris hogyan viseli a róla szóló, internetet elárasztó mémeket. A producer most elárulta az igazságot: Chuck imádta őket!

Tisztában volt a mémekkel, és remekül szórakozott rajtuk. Tudott magán nevetni, ami tökéletesen illett a film fanyar humorához

– mondta a producer a TMZ-nek.

A rajongóknak már nem kell sokat várniuk a végső búcsúra: a Zombie Plane jelenleg az utómunkálatoknál tart, és várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. Úgy tűnik, Chuck Norris még a túlvilágról is tud nekünk adni egy utolsó nagy maflást.