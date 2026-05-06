Az Xbox felülete beköltözik a PC-dre: teljesen átalakulhat a játékélmény a Windows-os rendszereken

A Microsoft márciusban tett ígérete most kezd testet ölteni: a Windows 11-et használók hamarosan egy teljesen új, konzolszerű világba csöppenhetnek. Az új Xboxmód az Asus ROG Ally X kézikonzolon debütált felületet hozza el minden olyan eszközre, amely a legújabb Windowst futtatja. Legyen szó asztali számítógépről, laptopról vagy táblagépről, a PC-s játékosok mostantól merőben új dimenziót kapnak. De mit jelent ez a gyakorlatban?
A redmondi székhelyű technológiai óriás már hónapok óta hangoztatja azt a törekvését, hogy hosszú távon egyetlen ökoszisztémává kívánja összevonni a PC-s és a konzolos játékélményt. Az Xboxmód egyre közelebb kerül ahhoz, hogy szélesebb körben is elérhetővé váljon.
Mit jelent az Xboxmód a gyakorlatban?
Az Xboxmód elindítása egy konzolszerű, teljes képernyős felületet varázsol a kijelzőre. Ezen rendszeren keresztül egyszerűen böngészhetjük és indíthatjuk a különféle forrásokból származó játékokat, legyenek azok az Xbox Game Pass könyvtárából vagy hagyományos PC-s forrásokból valók. A vállalat közlése szerint a szolgáltatás elindulása óta folyamatosan csiszolták a felületet. A mód bármikor kikapcsolható, így a játékosok pár pillanat alatt válthatnak a megszokott Windows 11 asztal és a fókuszált játékos felület között. A Microsoft tehát nem kívánja teljesen felváltani a klasszikus asztali környezetet, hanem egy hibrid modellt épít, amely ráépül az eddigi rendszerre.
A funkciót a Microsoft kifejezetten azoknak a felhasználóknak szánja, akik a fotelben hátradőlve, kontrollerrel a kézben szeretnének játszani anélkül, hogy a hagyományos asztali felülettel bajlódnának. Az új mód segítségével a Windows 11 egy olyan konzolszerű felületet kap, amelyben a játékot zavaró folyamatokat háttérbe szorítja, a játékok kapnak elsőbbséget. Ez ideális azoknak a játékosoknak, akik a konzolok egyszerűségét keresik a PC-k által biztosított magas grafikai és hardveres teljesítmény mellett.
A kezelőfelületen túl a Microsoft az áprilisi Xbox-rendszerfrissítés során is olyan fejlesztéseket vezetett be, amelyek ezt a PC-re való közeledést támogatják. A frissítések nagyobb testreszabhatóságot, több információt és szorosabb integrációt kínálnak a platformok között. Az egyik legfontosabb változtatás, hogy a Quick Resume funkció immár játékonként is kikapcsolható.
Emellett a felhasználók új profiltestreszabási lehetőségeket is kaptak, a Games Hubokban pedig egy új mentésállapot-jelző mutatja, hogy a mentések szinkronizálva vannak-e a konzol, a felhő és a PC között.
Tisztán látszik, hogy a Microsoft átfogó stratégiájában a PC egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A különféle fejlesztések, mint az Advanced Shader Delivery, a DirectStorage és az Auto SR, már nem különálló fejlesztések, hanem egy tudatos átmenet darabjai. Szóval, az Xboxmód remélhetőleg megmutatja, hogy a Windows hogyan képes egy natív játékplatformként működni.
