Tombol a botrány a Beckham családban! Cruz kegyetlenül nekiment hálátlan testvérének

Brooklyn Beckham anyák napján durván megalázta édesanyját, Victoria Beckham-et. A legkisebb Beckham fiú pedig már nem bírta szó nélkül hagyni testvére viselkedését: Cruz Beckham új dalával üzent bátyjának.
A minap jelent meg Cruz Beckham Loneliest boy című dala, az időzítés pedig nem is lehetne pontosabb. A legkisebb Beckham fiú új kislemeze egy magányos fiúról szól, aki összetöri az édesanyja szívét. A rajongók szerint ez egy egyértelmű üzenet bátyjának, aki az utóbbi egy-két évben teljes mértékben elhatárolódott a családjától. Az egyik versszakban például azt énekli, hogy:
A legmagányosabb fiú, rá tegyétek az összes tétet, Hogy valami rosszat találjon egy jó emberben, mindig ezt teszi.
De Cruz Beckham új dalában felcsendül az is, hogy:
Te, a legmagányosabb fiú, remélem, hallasz engem... Ne taszítsd el magadtól a barátaidat, amikor mi szeretetet próbálunk adni neked.
Ez kevesebb, mint egy héttel azután történt, hogy a legidősebb Beckham fiú durván megalázta édesanyjukat, Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham anyák napján egyszerűen semmibe vette saját anyukáját, miközben felesége édesanyjának, vagyis az anyósának egy megható bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Claudia Heffner Peltz pont előtte pár nappal ünnepelte a születésnapját, a legidősebb Beckham fiú pedig nem aznap, hanem az anyák napján köszöntötte fel anyósát. Bennfentes források szerint Victoria Beckham teljesen összetört fia tettén. Cruz Beckham pedig kezébe vette az irányítást és saját maga üzent bátyjának.
De nem ez volt az első alkalom, hogy a legkisebb Beckham fiú kiállt a családja mellett. Cruz Beckham több alkalommal is finoman, vagy éppen kevésbé finoman, üzent már a bátyjának. Legutóbb például egy főzős videóval gúnyolta ki Brooklyn Beckham gasztronómiai próbálkozásait, ami viszont csak olaj volt a tűzre és tovább fokozta a testvérek közötti feszültséget. A jelenlegi helyzet alapján pedig nagyon úgy tűnik, hogy David Beckham családi drámája messze nem ért véget.
