Tombol a botrány a Beckham családban! Cruz kegyetlenül nekiment hálátlan testvérének

Brooklyn Beckham anyák napján durván megalázta édesanyját, Victoria Beckham-et. A legkisebb Beckham fiú pedig már nem bírta szó nélkül hagyni testvére viselkedését: Cruz Beckham új dalával üzent bátyjának.

Cruz Beckham új dalával, a Loneliest Boy-jal üzent testvérének, Brooklyn Beckhamnek (Fotó: SWNS / Northfoto)

Mit tudunk eddig a Beckham családi viszályról? A legidősebb Beckham fiú egy több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben

Cruz Beckham brutálisan nekiment testvérének

A minap jelent meg Cruz Beckham Loneliest boy című dala, az időzítés pedig nem is lehetne pontosabb. A legkisebb Beckham fiú új kislemeze egy magányos fiúról szól, aki összetöri az édesanyja szívét. A rajongók szerint ez egy egyértelmű üzenet bátyjának, aki az utóbbi egy-két évben teljes mértékben elhatárolódott a családjától. Az egyik versszakban például azt énekli, hogy:

A legmagányosabb fiú, rá tegyétek az összes tétet, Hogy valami rosszat találjon egy jó emberben, mindig ezt teszi.

De Cruz Beckham új dalában felcsendül az is, hogy:

Te, a legmagányosabb fiú, remélem, hallasz engem... Ne taszítsd el magadtól a barátaidat, amikor mi szeretetet próbálunk adni neked.

Brooklyn Beckham anyák napján alázta meg édesanyját

Ez kevesebb, mint egy héttel azután történt, hogy a legidősebb Beckham fiú durván megalázta édesanyjukat, Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham anyák napján egyszerűen semmibe vette saját anyukáját, miközben felesége édesanyjának, vagyis az anyósának egy megható bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Claudia Heffner Peltz pont előtte pár nappal ünnepelte a születésnapját, a legidősebb Beckham fiú pedig nem aznap, hanem az anyák napján köszöntötte fel anyósát. Bennfentes források szerint Victoria Beckham teljesen összetört fia tettén. Cruz Beckham pedig kezébe vette az irányítást és saját maga üzent bátyjának.