Chuck Norris ikrei megtörték hallgatásukat: szívszorító üzenettel búcsúztak apjuktól

A legendás akciósztár 86 éves korában hunyt el múlt hét pénteken. A tragédia után pár nappal Chuck Norris ikergyermekei végre megtörték hallgatásukat, szívszorító sorokkal búcsúztak édesapjuktól.

Mit tudunk eddig Chuck Norris haláláról? A legendás akciósztár 2026. március 19-én halt meg Hawaiin 86 éves korában

A család szerint békében, szerettei körében távozott

Chuck Norris halála villámcsapásként érte a rajongókat, hiszen a színész nemrég még aktív volt, és a születésnapját is megünnepelte. A tragédia után napokig csend övezte a családot, majd a minap végre megtörték hallgatásukat. Az egykori akciósztár ikergyermekei, Dakota és Danilee közösségi oldalukon szívszorító búcsút vettek édesapjuktól.

Dakota Norris Instagramon fekete-fehér közös képeket osztott meg, amelyekhez egy hosszú üzenetet írt. A bejegyzésben 'a világ legjobb apjának' nevezte a sztárt, és hangsúlyozta, hogy mindenben példaképként tekintett rá. Továbbá kiemelte apja erejét, hitét és jóságát, amelyek egész életében inspirálták őt:

Apa, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat ehhez, de megpróbálom. Egész életemben téged tartottalak példaképemnek. Nagylelkűséged, kedvességed, bátorságod, becsületességed, erőd, fegyelmed és az Úrba vetett hited csak néhány azok közül a tulajdonságok közül, amelyeket mindig is csodáltam benned. Életedet céltudatosan és minden ember iránti szeretettel élted...

Ikertestvére szintén szívszorító sorokat osztott meg. Danilee Norris Instagram oldalán szintén közös képekkel búcsúzott. A bejegyzésében elárulta, hogy bár az emberek kemény harcosként ismerték apját, valójában egy rendkívül szeretetteljes és gondoskodó ember volt. Továbbá azt is hozzátette, édesapja, Chuck Norris örökségét továbbviszi, és igyekszik olyan életet élni, amellyel büszkévé teheti őt: