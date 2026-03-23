Chuck Norris ikrei megtörték hallgatásukat: szívszorító üzenettel búcsúztak apjuktól

A legendás akciósztár 86 éves korában hunyt el múlt hét pénteken. A tragédia után pár nappal Chuck Norris ikergyermekei végre megtörték hallgatásukat, szívszorító sorokkal búcsúztak édesapjuktól.
Chuck Norris halála villámcsapásként érte a rajongókat, hiszen a színész nemrég még aktív volt, és a születésnapját is megünnepelte. A tragédia után napokig csend övezte a családot, majd a minap végre megtörték hallgatásukat. Az egykori akciósztár ikergyermekei, Dakota és Danilee közösségi oldalukon szívszorító búcsút vettek édesapjuktól.
Dakota Norris Instagramon fekete-fehér közös képeket osztott meg, amelyekhez egy hosszú üzenetet írt. A bejegyzésben 'a világ legjobb apjának' nevezte a sztárt, és hangsúlyozta, hogy mindenben példaképként tekintett rá. Továbbá kiemelte apja erejét, hitét és jóságát, amelyek egész életében inspirálták őt:
Apa, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat ehhez, de megpróbálom. Egész életemben téged tartottalak példaképemnek. Nagylelkűséged, kedvességed, bátorságod, becsületességed, erőd, fegyelmed és az Úrba vetett hited csak néhány azok közül a tulajdonságok közül, amelyeket mindig is csodáltam benned. Életedet céltudatosan és minden ember iránti szeretettel élted...
Ikertestvére szintén szívszorító sorokat osztott meg. Danilee Norris Instagram oldalán szintén közös képekkel búcsúzott. A bejegyzésében elárulta, hogy bár az emberek kemény harcosként ismerték apját, valójában egy rendkívül szeretetteljes és gondoskodó ember volt. Továbbá azt is hozzátette, édesapja, Chuck Norris örökségét továbbviszi, és igyekszik olyan életet élni, amellyel büszkévé teheti őt:
Apám volt a védelmezőm. Abban a pillanatban, amikor megszülettem, és amint a karjába vett, azóta is az ő kislánya vagyok. Ezt mindig is elismertem, még akkor is, amikor már túl nagy voltam ahhoz, hogy rendesen a karjában ringathasson. De valahogy mégis sikerült, pont úgy, mint a fenti képek egyikén... Megígérem, hogy mindig és örökké arra fogok törekedni, hogy büszke legyél rám...
A világ egyik legismertebb akcióhőse, Chuck Norris 2026. március 19-én hunyt el. A család közlése szerint a sztár békében, szerettei körében távozott. Az akciófilmek ikonja olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténelembe, mint a Walker, a texasi kopó, valamint a Bruce Lee-vel közös legendás jelenetei. A rajongók szerint azonban a legfontosabb öröksége nem a filmjeiben rejlik, hanem abban az értékrendben, amelyet élete során képviselt: hit, kitartás, család és tisztelet. Chuck Norris gyerekei pedig most megerősítették, hogy ezt az örökséget viszik majd tovább.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.