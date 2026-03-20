„Nem öregszem, szintet lépek” – Chuck Norris utolsó üzenete maradt a rajongók vigasza

Március 10-én még semmi nem utalt a közelgő tragédiára. Chuck Norris a 86. születésnapján egy videót tett közzé az Instagram-oldalán, ahol a szabadban edzett és bokszolt. A felvételen jókedvűnek és erősnek látszott, a követői pedig ezrével gratuláltak neki. Akkor írt gondolatai a pénteki halálhíre után most már búcsúüzenetként hatnak.
A poszt középpontjában Norris sajátos életfilozófiája állt, amely szerint az idő nem ellenség, hanem lehetőség a fejlődésre.
Én nem öregszem, szintet lépek. Ma 86 éves lettem! Nincs is jobb egy játékos akciónál egy napsütéses napon ahhoz, hogy fiatalnak érezze magát az ember
– írta a videó mellé.
A bejegyzésben kiemelte, mennyire hálás azért, hogy ilyen magas korban is egészségben végezheti azt, amit a legjobban szeret. Ez a pozitív, harcos attitűd jellemezte az egész életét, és ez az utolsó üzenet az, amibe most a gyászoló rajongók milliói kapaszkodnak világszerte.
Bár a születésnapi felvételen még ereje teljében láthattuk, a sors kegyetlen fordulatot hozott: március 19-én reggel a szervezete feladta a harcot. A család pénteki közleménye szerint nem sokkal a kórházba szállítása után hunyt el. Az internet népe és a filmes szakma most azzal a képpel búcsúzik tőle, amit ő maga választott utolsó emlékül: egy mosolygós, árnyékbokszoló legendával, aki szerint a halál sem más, mint egy újabb szintlépés.
