Egy kutya négy élete – ha ezt látod, biztos lehetsz benne, hogy a kis kedvenced visszatalált hozzád

Vajon létezik reinkarnáció, amely lehetővé teszi, hogy az elhunyt kedvencünk újra velünk legyen? A háziállatunk elvesztése olyan, mintha egy közeli családtagunk halna meg. Ők nem egyszerűen állatok, hanem társállatok, a legjobb barátaink. Rettenetes érzés az üres fekhely és a nemrégiben kinyalt tál látványa, a megszokott lépések hiánya, a csend és az üresség, amit maguk után hagynak. Ilyenkor szinte minden gazdi fejében ott motoszkál a kérdés: létezhet, hogy egyszer újra találkozunk?

A reinkarnáció kutyáknál is létezik, akár vissza is térhetnek hozzánk.

Reinkarnáció vajon az állatoknál is létezik?

Egyre több spirituális szemlélet szerint nemcsak az emberek, hanem az állatok lelke is örök. Ráadásul nem egyszerűen csak tovább élnek valahol az örök vadászmezőkön, hanem egy napon vissza is térhetnek hozzánk. Egy másik testben, de ugyanazzal a szeretettel és kapcsolódással. Ez a gondolat egyszerre megható és reményt keltő. Lássuk, mit mond az állatok lélekvándorlásáról a spirituális állatsuttogó.

A lelkek nem véletlenül találkoznak

Az egyik legismertebb állatkommunikátor, Danielle MacKinnon szerint a háziállataink nem csupán véletlenül sodródnak hozzánk. A legtöbben már ismernek minket, valahonnan egy előző életükből. Habár a tudomány ezt még nem tudja mérni vagy igazolni, a szívünkkel érezzük, hogy ez több, mint egyszerű véletlen.

Hogyan üzennek a túlvilágról?

A szakértő szerint az állatok lelke odaátról segít, figyel ránk, jeleket küld. Ha most nagyon hiányzik a kutyád, tudd, hogy nem tűnt el örökre, csak egy másik formában vár rád, szeretetének jeleit küldi, és vigyáz rád, amíg újra nem találkoztok. Addig is rengeteg módja van annak, hogy fenntartsd a vele való kapcsolatot. Íme néhány gyakori jel, amelyből érezheted, hogy a kisállatod még mindig veled van.

1. Mintha látnád őt

Ismerős az érzés, amikor a szemed sarkából mintha megpillantanád a kutyád? Vagy amikor az éjszaka közepén felébredsz, és szinte biztos vagy benne, hogy megpillantottad az ágyad végében? Ez nem puszta képzelgés, a kutyád így üzen. Gyakran használják a perifériás látásunkat, mert így könnyebben befogadjuk a jelenlétüket.