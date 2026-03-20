Chuck Norris már kétszer meghalt, csak a halál nem mert eljönni érte: itt vannak a legjobb Chuck Norris viccek

Olyan szomorú hírek érkeztek ezen a márciusi péntek délutánon, amilyenek után még maga Chuck Norris sem tudna felvidítani senkit. Meghalt Chuck Norris legendás színész, akit a Walker, a texasi kopó című televíziós sorozatból ismerhetett igazán a közönség, valamint számos harcos akciófilm hőse volt hosszas pályafutása során. Innen táplálkozik az a jelenség is, ami a 2000-es évek elején indult útjára az internetes fórumok segítségével, mégpedig az örökérvényű és kiapadhatatlan Chuck Norris viccek.

Meghalt Chuck Norris, vagy a halál Chuck Norrisolt? (Fotó: PIAU FREDERIC / BESTIMAGE)

Meghalt Chuck Norris, de a viccekben örökké élni fog

Chuck Norris filmjeiben rendszerint szinte emberfeletti erővel és képességekkel rendelkezett, a legtöbb szerepében fontos hangsúly került a harcművészetekre. A színész azon kevés amerikaiak egyike, aki 8 danos feketeöves mester volt taekwondo-ban, valamint szintén fekete övet szerzett brazil jiu jitsu-ban is. Egyik legkorábbi filmjében, az 1972-es A sárkány útjában a szintén legendává vált Bruce Lee-vel játszott és harcolt együtt, akivel a későbbiekben a kamerákon kívül is edzett.

A küzdősportokban mutatott rendkívüli tehetsége, valamint az ezt promotáló filmszerepei indították el azt a popkulturális jelenséget, ami a 2000-es évek elején, az internetes fórumoktól eredeztethető, méghozzá a Chuck Norris vicceket. A Chuck Norris vicceknek lényegében egyetlen fontos kitétele van: mindegy, milyen a kontextus, a vicc csattanóját valami olyanra kell kifuttatni, ami arra utal, hogy Chuck Norris a legerősebb, a legokosabb, és általánosságban felette áll minden emberi, erkölcsi és fizikai törvénynek. Az elhunyt texasi kopó emlékére a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legjobb Chuck Norris vicceket.

Bruce Lee és Chuck Norris legendás küzdelme A sárkány útja című filmben (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)

A legjobb Chuck Norris viccek

A Chuck Norris viccek elterjedése globális mértékűvé duzzadt az elmúlt 20-30 évben, a magyar pedig egy leleményes nép, ha viccekről van szó, így született néhány specifikusan hazai ihletésű poén is.

Chuck Norris egyszer feldühítette Békéscsabát.

Ha Chuck Norris betesz egy szelet szalámit a DVD lejátszóba, vissza tudja nézni az egész disznóvágást.

Chuck Norris egyszer megélezte Kasza Tibit.

Chuck Norris kétszer volt Budán kutyavásáron.

Ahogy a zeneiparra, a képzőművészetre és a popkultúrára, úgy a viccekre is nagy hatást gyakorolt a filmek világa. Chuck Norris viccekből is született néhány filmtörténeti darab.

A kisfiúk általában szeretnek Supermanes pizsamában aludni. Superman viszont Chuck Norrisos pizsamában alszik.

Chuck Norris az összes Star Wars filmben szerepelt. Ő volt az Erő.

filmben szerepelt. Ő volt az Erő. A jediket Yoda mester képezte ki, Yoda mestert pedig Chuck Norris.

Freddy Krueger időnként Chuck Norrissal szokott álmodni.

Chuck Norris már látta Columbo feleségét.

Persze vannak ezeknél sokkal általánosabb, már-már klasszikusnak számító darabok is.

Chuck Norris egyszer ütött mellé, azóta kék az ég.

Amikor Bell feltalálta a telefont, már volt egy nem fogadott hívása Chuck Norristól.

Ha Chuck Norris úszni megy a tengerbe, nem ő lesz vizes, hanem a tenger lesz Chuck Norrisos.

Chuck Norris szóra bírta a Csendes-óceánt.

Chuck Norris elszámolt végtelenig. Kétszer.

Chuck Norris egyszer BigMacet kért egy Burger Kingben... és kapott!

Mielőtt a baltás gyilkos aludni megy, benéz az ágya alá, nincs-e ott Chuck Norris. (A színész saját bevallása szerint ez a kedvence az összes közül.)

Végezetül álljon itt a legtalálóbb, ugyanakkor legfájdalmasabb darab...