Extrém ízekkel hódít a magyar cukrász: „Az idei év sztárja a pizzás fagyi lesz”

Pacal, kovászos uborka, paradicsomleves és mogyorós pufi – csak néhány íz azok közül, amelyek megtalálhatók Reinhardt Róbert neves tatabányai cukrászdájának kínálatában. A fagylaltozó a harmadik szezonját nyitja meg úgy, hogy étel-alapú, extrém fagyikból is válogathatnak a vendégek a hagyományos ízeken kívül.

Extrém fagyik Reinhardt Róbert tatabányai fagylaltozójában

Ez a gondolat szülte az extrém fagyikat: „Minden ételről az édesség verziója jut eszembe”

Róbert ma már bevásárolni sem tud úgy elmenni, hogy a boltok polcain lévő ételekről ne az jusson eszébe, vajon elkészíthető-e fagyiként. Nem véletlenül, hiszen nevét és cukrászműhelyét legtöbben a nem megszokott ízvilágú jeges nyalánkságokról ismerik országszerte. A technika lényege, hogy az elkészült ételt leturmixolják, majd belekeverik a fagylaltalapba, és utólag fűszerezik. Ezzel a egész édeskés marad, hiszen a cukortartalomra szükség van a megfelelő állaghoz, de a fagylalt zamata az adott ételéhez hasonlít.

– Ezek merőben más ízek, mint a hagyományos fagyik esetében, így van, akinek nem jön be, és van olyan is, aki gombócszámra viszi haza a különféle aromájú finomságokat. Éppen ezért ingyenes kóstolót adunk az extrém fagyikból, hogy senkinek se áruljunk zsákbamacskát. Mostanra már kialakult egy olyan alapválaszték, amely mindig kapható, mert nagy sikere van. Nem is tudunk annyi fajtát tartani, mint amennyire igény lenne, ami elképesztő és nagyon örülünk neki – meséli a Roberto cukrászda tulajdonosa, akinél egy komplett ebédet is elfogyaszthat az ember fagylalt formájában, hiszen paradicsomleves, töltött paprika, rántotta, sőt lecsó is kerülhet a tölcsérbe.

„Idén a nemzetközi konyha lesz az alap”

Habár már most is van választék bőven, Róbert sosem fogy ki az ötletekből, így idénre is készül különleges, extrém ízekkel megbolondított, étel-alapú fagylaltokkal. Egyelőre titokban tartja a szezon legextrémebb ízeit, de a Fanny magazin olvasóinak megsúgta, mivel készül.

– A magyar konyha kedvenceit már szinte 100 százalékban kimerítettük, így idén nemzetközi vizekre evezünk. Ebben lesz kínai, mexikói és olasz ízvilág is. Nagy segítség ebben a paradicsomos alap, amit már most is használunk. A pizzás fagyival két éve is megpróbálkoztam, de akkor nem sikerült annyira jóra, most viszont továbbfejlesztettem és ígérem, senki nem fog csalódni. De az ázsiai és dél-amerikai konyha rajongóinak is jut majd elég finomság – avat be minket a titokba az extrém cukrászmester.