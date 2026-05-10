Extrém ízekkel hódít a magyar cukrász: „Az idei év sztárja a pizzás fagyi lesz”

Pacal, kovászos uborka, paradicsomleves és mogyorós pufi – csak néhány íz azok közül, amelyek megtalálhatók Reinhardt Róbert neves tatabányai cukrászdájának kínálatában. A fagylaltozó a harmadik szezonját nyitja meg úgy, hogy étel-alapú, extrém fagyikból is válogathatnak a vendégek a hagyományos ízeken kívül.
Róbert ma már bevásárolni sem tud úgy elmenni, hogy a boltok polcain lévő ételekről ne az jusson eszébe, vajon elkészíthető-e fagyiként. Nem véletlenül, hiszen nevét és cukrászműhelyét legtöbben a nem megszokott ízvilágú jeges nyalánkságokról ismerik országszerte. A technika lényege, hogy az elkészült ételt leturmixolják, majd belekeverik a fagylaltalapba, és utólag fűszerezik. Ezzel a egész édeskés marad, hiszen a cukortartalomra szükség van a megfelelő állaghoz, de a fagylalt zamata az adott ételéhez hasonlít.
– Ezek merőben más ízek, mint a hagyományos fagyik esetében, így van, akinek nem jön be, és van olyan is, aki gombócszámra viszi haza a különféle aromájú finomságokat. Éppen ezért ingyenes kóstolót adunk az extrém fagyikból, hogy senkinek se áruljunk zsákbamacskát. Mostanra már kialakult egy olyan alapválaszték, amely mindig kapható, mert nagy sikere van. Nem is tudunk annyi fajtát tartani, mint amennyire igény lenne, ami elképesztő és nagyon örülünk neki – meséli a Roberto cukrászda tulajdonosa, akinél egy komplett ebédet is elfogyaszthat az ember fagylalt formájában, hiszen paradicsomleves, töltött paprika, rántotta, sőt lecsó is kerülhet a tölcsérbe.
Habár már most is van választék bőven, Róbert sosem fogy ki az ötletekből, így idénre is készül különleges, extrém ízekkel megbolondított, étel-alapú fagylaltokkal. Egyelőre titokban tartja a szezon legextrémebb ízeit, de a Fanny magazin olvasóinak megsúgta, mivel készül.
– A magyar konyha kedvenceit már szinte 100 százalékban kimerítettük, így idén nemzetközi vizekre evezünk. Ebben lesz kínai, mexikói és olasz ízvilág is. Nagy segítség ebben a paradicsomos alap, amit már most is használunk. A pizzás fagyival két éve is megpróbálkoztam, de akkor nem sikerült annyira jóra, most viszont továbbfejlesztettem és ígérem, senki nem fog csalódni. De az ázsiai és dél-amerikai konyha rajongóinak is jut majd elég finomság – avat be minket a titokba az extrém cukrászmester.
Róbert neve ma már egyet jelent a különlegességekkel, ugyanis bármihez nyúl, abból garantáltan valami nem hétköznapi születik. Három évtizede mozog otthonosan a cukrászat világában, és már gyerekként eldőlt a sorsa. Akkor még úgy képzelte, lenyűgöző tortákkal hódít majd, és bár ebben is kiemelkedőt alkot, az élet végül egészen más irányba terelte: a fagylaltok világában találta meg önmagát.
– Mindig is az volt a gyerekkori vágyam, hogy cukrász legyek. Ez nem egy családi dinasztia, én kezdtem ezt a szakmát a családban, de a nagymamám is nagyon szeretett sütni és én gyakran segítettem neki. Huszonhárom éve volt lehetőségem megnyitni a saját cukrászdámat, azóta pedig egyre inkább a fagyik felé vettem az irányt. A süteményeim iránti szeretetem azonban megmaradt most is, ez köszön vissza a süti ízű fagylaltjaimban – részletezi Róbert, akinek a legtöbb ötletet maguk a vásárlók adják az új aromákhoz. Így született meg a pacalos nyalánkság is. Az viszont alap a cukrásznál, hogy olyan finomságot, amit máshol már elkészítettek, nem fog a pultba tenni.
– Harminchat féle fagyi van a kínálatunkban, ezekből 12 extrém. Én mindig is nyitott voltam arra, hogy egy kicsit mások, különlegesek, egyediek legyünk, nem csak a környéken, de az egész országban is. Ha például a Balatonnál megcsinálták a lángos ízű fagyit, akkor én nem készítek ugyanolyat, mert az a célom, hogy olyat nyújtsunk, amiért megéri akár 300 km-t is utazni egy meleg, nyári napon. Épp ezért én ezt is tanácsolom mindenkinek, végezzen bármilyen szakmát is: merjen egyedi lenni! – teszi hozzá a fagyikirály, aki vallja: a jeges desszert sosem lesz letaszítható a trónjáról. Hiába jön pálcikás vagy épp dobozos jégkrém, fagylaltot mindig esznek az emberek, mert ez önmagában egy élmény és szórakozás, amire nagy szükség van a mai világban.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.