Nehéz gyerekkora volt, de inspiráló életet futott be: Ő volt Chuck Norris, a legmenőbb akcióhős

Sokan elképzelhetetlennek tartották. Ő volt a férfiasság, legyőzhetetlenség és életerő kortalan szimbóluma. Felfoghatatlan tragédia, mely révén értetlenül állunk a képernyő előtt: a halál végül legyőzte bátorságot és 86 éves korában elment Chuck Norris. Inspiráló életét, tapasztalatait életrajzi- és motivációs könyvekben rögzítette, legendás filmjein kívül elkötelezett híve volt annak, hogy fizikálisan és mentálisan is magasabb szintre emelje környezetét... a Chuck Norris mémeken pedig máig jól szórakozunk. Ebben a cikkben a legnépszerűbb akciósztár hosszú, bunyókkal teli és eredményes életútját követjük végig.
A legenda 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris Jr. néven. Apja Ray Dee Norris, amerikai őslakos autószerelő, anyja Wilma Scarberry. Őslakos származására mindig büszke volt, ahogy a Walker, a texasi kopóban többször is utalt rá. Felnőttként már magabiztos mosolyáról ismertük meg, de nem volt mindig ennyire biztos magában: szülei válása után, tinédzserként kifejezetten visszahúzódó, csendes gyerek volt. Ekkor még a küzdősportok távol álltak tőle és a tanulmányai sem voltak túl sikeresek. Édesapja alkoholizmusa is terhelte fiatal éveit, jóllehet később a memoárjában már úgy hivatkozott rá, hogy nem haragszik, csak szánalmat érez iránta. A szerelmet viszonylag hamar megtalálta: középiskolás kora után feleségül vette Diane Holecheket, akitől két fia is született — feleségével 1988-ig volt együtt.
A harc iránti elkötelezettsége a katonaság alatt kezdődött. 1958-ban katonai rendésznek állt és egy darabig Dél-Koreában szolgált. Itt kapta a Chuck becenevet és innen kezdett el különböző harcművészeti ágakat gyakorolni: tangszudó, taekwondo, Shito-Ryu karate és brazil jiu-jitsu.
Első filmes debütálása egyben az egyik legnépszerűbb is. Egy harcművészeti bemutatón találkozott Bruce Lee-vel. Chuck Norris ekkor elismert versenyző volt, kiemelkedő eredményekkel, Bruce Lee pedig már járatos volt a filmvilág berkein belül, így erejüket összerakva megcsinálták A Sárkány útja című filmet, mely mindkettejük karrierjének egy fontos állomásává vállt. Norris a későbbiekben is jó barátként hivatkozott rá.
Az akkori akcióhős, Steve McQueen bátorította, hogy végezze el az MGM Studió színi iskoláját. Norrisnak döntenie kellett a versenysport és a színjátszás között, és végül az utóbbit választotta.
Chuck Norris IMDb oldala tele van zseniális filmekkel melyek jelentős része a nyolcvanas évekre datálható. Első főszerepe a hetvenes években készült Országúti bunyós című filmben volt, majd a nyolcvanas évek akció-ikonjává vált a Karatés védőangyal, Néma düh, Delta kommandó, A bérgyilkos filmjeivel. Ezekben mind rezzenéstelen, kegyelmet nem tűrő kemény fickóként láthattuk, aki tonnaszámra gyártja áldozatait — nagyrészt puszta kézzel!
A kilencvenes években indult el az egyik legikonikusabb sorozata, a Walker a texasi kopó. Az időtlen klasszikus minden epizódjában egy bölcs, de erőteljes texasi seriff kalandját követhettük végig. Igazából ez a karakter volt legközelebb a színész személyiségéhez: egy erőteljes, de alázatos fickó, aki számára a szeretet és az igazság mindennél többet ér. Ugyanebben a korszakban jött ki egyébként a Szuperhekus kutyabőrben, ami nyilván nem a karrierjének a csúcsa, de roppant szórakoztató alkotás. Második feleségét, Gena O’Kelleyt 1998-ban ismerte meg, akivel a világsztár halála napjáig hűségesen együtt maradt a legnehezebb időkben is.
A kétezres évektől kezdve Norris már nem szerepelt túl sok filmben, inkább az egészségmegőrzés irányán ment tovább fitneszedzőként. Azonban az emberek nem felejtették el őt. Ekkor indultak el az úgynevezett Chuck Norris viccek, amik a színész korábbi brutális szerepeire építve azt emelték ki, mennyire elpusztíthatatlan is volt ő. Talán pont ez a közönségtől nyert szeretet harcolta ki, hogy végül az akcióhősök brigádját felvonultató A feláldozhatókban is helyet kapott, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Terry Crews és Jean-Claude Van Damme mellett. Utolsó éveiben még hazánkban is tiszteletét tette.
Chuck Norris 2025-ben még családja körében töltötte az idejét. Felesége is nagyon beteg volt már, így őt igyekezett ápolni és támogatni, amennyire csak tudta. Az egészséges életmód és tevékeny hétköznapok ellenére viszont végül utolérte a vég a világsztárt, Chuck Norris meghalt 86 éves korában. Nyugodjon békében.
