Nehéz gyerekkora volt, de inspiráló életet futott be: Ő volt Chuck Norris, a legmenőbb akcióhős

Sokan elképzelhetetlennek tartották. Ő volt a férfiasság, legyőzhetetlenség és életerő kortalan szimbóluma. Felfoghatatlan tragédia, mely révén értetlenül állunk a képernyő előtt: a halál végül legyőzte bátorságot és 86 éves korában elment Chuck Norris. Inspiráló életét, tapasztalatait életrajzi- és motivációs könyvekben rögzítette, legendás filmjein kívül elkötelezett híve volt annak, hogy fizikálisan és mentálisan is magasabb szintre emelje környezetét... a Chuck Norris mémeken pedig máig jól szórakozunk. Ebben a cikkben a legnépszerűbb akciósztár hosszú, bunyókkal teli és eredményes életútját követjük végig.

A Chuck Norris-filmekben puszta kézzel csapott szét mindenkit a világsztár (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Chuck Norris gyerekkora nem volt könnyű

Chuck Norris élete annyira epikus volt, mint a filmjei

A legenda 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris Jr. néven. Apja Ray Dee Norris, amerikai őslakos autószerelő, anyja Wilma Scarberry. Őslakos származására mindig büszke volt, ahogy a Walker, a texasi kopóban többször is utalt rá. Felnőttként már magabiztos mosolyáról ismertük meg, de nem volt mindig ennyire biztos magában: szülei válása után, tinédzserként kifejezetten visszahúzódó, csendes gyerek volt. Ekkor még a küzdősportok távol álltak tőle és a tanulmányai sem voltak túl sikeresek. Édesapja alkoholizmusa is terhelte fiatal éveit, jóllehet később a memoárjában már úgy hivatkozott rá, hogy nem haragszik, csak szánalmat érez iránta. A szerelmet viszonylag hamar megtalálta: középiskolás kora után feleségül vette Diane Holecheket, akitől két fia is született — feleségével 1988-ig volt együtt.

A harc iránti elkötelezettsége a katonaság alatt kezdődött. 1958-ban katonai rendésznek állt és egy darabig Dél-Koreában szolgált. Itt kapta a Chuck becenevet és innen kezdett el különböző harcművészeti ágakat gyakorolni: tangszudó, taekwondo, Shito-Ryu karate és brazil jiu-jitsu.

Chuck Norris első felesége tavaly hunyt el (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch)

A harcművészet szeretete révén került közelebb a filmvilághoz

Első filmes debütálása egyben az egyik legnépszerűbb is. Egy harcművészeti bemutatón találkozott Bruce Lee-vel. Chuck Norris ekkor elismert versenyző volt, kiemelkedő eredményekkel, Bruce Lee pedig már járatos volt a filmvilág berkein belül, így erejüket összerakva megcsinálták A Sárkány útja című filmet, mely mindkettejük karrierjének egy fontos állomásává vállt. Norris a későbbiekben is jó barátként hivatkozott rá.