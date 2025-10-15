Britney Spears késsel ijesztett rá gyermekeire

Kevin Federline új könyvében több súlyos állítást fogalmaz meg Britney Spears viselkedésével kapcsolatban. A memoár szerint az énekesnő egy alkalommal késsel a kezében figyelte alvó gyermekeit. A volt férj szerint az egykori pop ikon mentális állapota egyre jobban súlyosbodott az utóbbi időben, és gyermekei biztonsága érdekében érezte szükségét a nyilvánosság előtti megszólalásra.

Britney Spears volt férje új könyvében kitálal az énekesnőről és a közös múltjukról

Fotó: AJM / Northfoto

Britney Spears volt férje sokkoló bejelentést tett

Hamarosan megjelenik Kevin Federline új könyve, a You thought you knew, amelyben az egykori háttértáncos sokkoló történeteket árul el az énekesnőről és a közös múltjukról. Britney Spears volt férje szerint az egykori pop ikon 'kiszámíthatatlan viselkedése' sokkal rosszabb, mint amit az emberek a felszínen látnak. Kedden az Entertainment Tonight-nak azt nyilatkozta, hogy:

Nagyon aggódom. Apaként teljesen rettegve gondolok arra, hogy egy nap felkelek, és a fiaimnak szembe kell nézniük a elképzelhetetlennel.

Továbbá hozzátette, nagyon reméli, hogy volt felesége valamilyen módon segítséget fog kapni. A volt háttértáncos szerint ugyanis Britney Spears mentális állapota jelentős aggodalomra ad okot, és úgy véli, hogy a helyzet hamarosan súlyos következményekhez vezethet.

Kevin Federline szerint Britney Spears mentális állapota egyre rosszabb, és muszáj segítséget kapnia

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Britney Spears késsel ijesztett rá gyerekeire

Kevin Federline új könyvében az egyik legsúlyosabb történet az, amikor közös gyermekeik, Sean Preston és Jayden James egy alkalommal arra ébredtek, hogy édesanyjuk késsel a kezében némán figyeli őket:

Előfordult, hogy éjszaka felébredtek, és látták, hogy csendben áll (Britney Spears) az ajtóban, és nézi őket, ahogy alszanak... Aztán megfordult, és magyarázat nélkül elsétált.

A volt férj attól tart, hogy az énekesnő kontroll vesztett viselkedése nemcsak a saját, hanem a gyerekeik biztonságát is veszélyeztetheti. Állítása szerint a 'Free Britney' mozgalom bármennyire is jó szándék által vezérelt volt a rajongók részéről, most elijeszti azokat, akik ténylegesen segítenének neki.

Britney Spears és Kevin Federline 3 évig voltak házasok és ezalatt az idő alatt két gyermekük született

Fotó: BEI/Northfoto / Northfoto

Britney Spears képviselője reagált a vádakra

Britney Spears képviselője hivatalos nyilatkozatban reagált a Kevin Federline által elmondottakra. A People magazinnak adott nyilatkozat szerint 'teljesen alaptalan és félrevezető' állításokról van szó, amelyek célja, hogy a nyilvánosság figyelmét kihasználva profitáljanak az énekesnő nevéből. A közleményben kiemelték, hogy Britney Spears elsődleges prioritása továbbra is gyermekei jóléte, és hangsúlyozták, hogy az énekesnő már a saját könyvében, a The Woman in Me-ben, részletesen megosztotta a saját történetét. Továbbá a nyilatkozatban kitért arra is, hogy Kevin Federline gyerektartása a közelmúltban járt le, és az időzítés alapján felmerülhet a gyanú, hogy az újabb nyilatkozatok mögött nem aggodalom, hanem sokkal inkább anyagi motivációk állnak.