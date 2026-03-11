"Azt gondolták, csak gyomorrontás" - 40 percen múlt az élete az édes kislánynak

40 percen múlt a 2 éves kislány élete, miután gyomorrontásnak hitték agyhártyagyulladását. A most kétéves Haisleigh Finlayt hazaküldték a kórházból gyomorrontása miatt, miközben valójában egy életveszélyes fertőzéssel küzdött. A kislány hányt, remegett és lábai hidegek és foltosak lettek. Végül meningococcusos vérmérgezéssel diagnosztizálták, amelyet ugyanaz a baktérium okoz, mint az agyhártyagyulladást.

40 percen múlt az élete a gyönyörű kislánynak, a kórházban tehetetlenek voltak

A kislány édesanyja, Kayleigh a kórházba vitte lányát, de hazaküldték, mert az orvosok szerint csak gyomorrontása volt. Mivel a kislány állapota nem javult, sőt romlott, az édesanya mentőt hívott hozzá Angliában. Az anyuka hallgatott a megérzéseire és amikor visszavitték a kicsit a kórházba, kiderült, hogy életveszélyes állapotban van.

Az első tünetek közé tartozott a hányás, a remegés és egyszer csak hideggé és foltossá váltak a lábai. A lázát sem tudtam levinni, még gyógyszerrel sem

— mondta az édesanya, aki megjárta a poklot.

Mivel a kórházban egyszer sikerült levinni a lázát, azt gondolták, biztos csak gyomorrontás.

Majd hozzátette, hogy mire visszaértek a kórházba, azt mondták nekik, már csak 40 perce van hátra a gyermeknek.

Ha hallgattam volna arra, amit mondtak, most nem lenne itt. A fertőzés stroke-ot és agykárosodást okozott nála, amit el lehetett volna kerülni, ha komolyan vették volna, amit mondtam.

A második kórházi látogatáskor az orvosok gyorsan reagáltak és Haisleight azonnal másik kórházba szállították, majd onnan egy harmadik intézménybe került. Ott egy gépre kapcsolták, amelyet súlyos szív- vagy tüdőelégtelenség esetén alkalmaznak. Ekkor a kislány stroke-ot kapott. Bár azóta sokat javult az állapota, a jövőbeli kilátásai még bizonytalanok a lehetséges agykárosodás miatt – közölte a Mirror.

Négy hétig voltunk kórházban. Akár hat hónap is lehetett volna, de mivel ilyen jól javult az állapota, haza akartam vinni (...) Mibe került volna, ha jobban megvizsgálják? (...) 40 percre volt a haláltól és még így is csak 20% esélye volt a túlélésre

– mondta a kislány édesanyja.