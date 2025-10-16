Volt férje járatja le az énekesnőt – Britney Spears nem hagyja magát, visszavágott gyerekei apjának

Britney Spears Instagram-oldalán keresztül reagált Kevin Federline új könyvére, amelyben exférje több dologgal is megvádolta őt. A popsztár szerint a könyvben szereplő történetek nem felelnek meg a valóságnak, és az egész csak pszichológiai manipuláció az egykori háttértáncos részéről.

Britney Spears Instagram-oldalán védte meg magát volt férje új könyvével szemben

(Fotó: O'Connor/AFF-USA.com/MEGA/Northfoto)

Britney Spears nem hagyja magát, visszavágott volt férjének

A 43 éves énekesnőnél betelt a pohár. Britney Spears nyíltan megvédte magát és közösségi oldalán nyilatkozott Kevin Federline új könyvéről, amelyben exférje személyes és családi történeteket oszt meg kapcsolatuk időszakából. A popsztár egy Instagram bejegyzésben reagált, ahol úgy fogalmazott:

Az exférjem állandó manipulációja rendkívül fájdalmas és kimerítő.

Továbbá hozzátette, hogy véleménye szerint volt férje újraírja a múltat, és ezekkel a hazugságokkal próbál pénzt keresni.

Britney Spears gyerekeivel való kapcsolata

A popsztár külön kitért arra a hazugságra is, ami szerint késsel állt fiaik hálószobájának ajtajában, amíg ők aludtak. Britney Spears szerint ez az állítás megalapozatlan, méltatlan, és különösen érzékenyen érinti, mivel kapcsolata fiaival, Sean Prestonnal és Jayden James-szel az elmúlt években jelentősen megromlott. Britney Spears elismerte, hogy demoralizáltnak érzi magát a fiaival való megromlott kapcsolata miatt, és azt írta:

A tizenéves fiúkkal való kapcsolatok bonyolultak. Ez a helyzet demoralizált, és mindig kértem, szinte könyörögtem nekik, hogy legyenek része az életemnek. Sajnos mindig tanúi voltak annak, hogy a saját apjuk nem tisztel engem.

Állítása szerint egyik fiával mindössze 45 percet tölthetett együtt az elmúlt öt év során. A közösségi médiában közzétett üzeneteiben pedig többször utalt arra, hogy erről Kevin Federline tehet, ugyanis az exférje befolyásolta a gyermekek róla alkotott képét.

Kevin Federline szerint Britney Spears mentális állapota már a kapcsolatuk idején sem volt rendben

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Kevin Federline új könyve

Kevin Federline új könyvének tartalmáról már megjelentek előzetes részletek. A kötet a You Thought You Knew címen várható, és többek között olyan állításokat is tartalmaz, amelyek szerint Britney Spears mentális állapota problémás volt már a kapcsolatuk idején is, sőt a szülői alkalmasságát is megkérdőjelezi. Az egykori háttértáncos továbbá kitért több olyan esetre is, amelyek szerinte igazolják, hogy a popsztár kiszámíthatatlanul viselkedett. Az énekesnő ezeket az állításokat határozottan visszautasítja, és folyamatos pszichológiai manipulációnak jellemezte őket. Britney Spears úgy nyilatkozott, hogy Kevin Federline több mint egy évtizede próbálja kontrollálni a nyilvánosság előtti képet róla, és úgy érzi, hogy a gyerekeket is eszközként használja ebben a folyamatban.