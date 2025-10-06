Óriási a baj! Britney Spears balesetet szenvedett: mozogni is alig tud

Britney Spears Instagram videójával ismét sokkolta a rajongóit. A felvételen azt állítja, hogy egy barátjánál tartózkodott, amikor leesett a lépcsőn és most lehetséges, hogy eltört a lába.

Britney Spears az egyik barátja házában esett le a lépcsőn (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears balesetet szenvedett

Britney Spears Instagram-videójában ismét felhívta magára a figyelmet. A felvételen a 43 éves énekesnő a megszokott módon táncol és pózol, ám a rajongók figyelmét azonnal felkeltette az, hogy a jobb térdén egy hatalmas kötés látható, a karjai pedig lila foltokkal van tele. A popikon a posztban azt is elárulta, hogy egy barátjánál tartózkodott, amikor épp lezuhant a lépcsőn. Azóta a térde időnként 'kiugrik', és bár nem tudja, hogy eltört-e, úgy fogalmazott, hogy:

Pssszt, leestem a lépcsőn a barátom házában... szörnyű volt... időnként kiugrik, nem tudom biztosan, hogy eltört-e, de egyelőre még a helyén van!

Britney Spears már korábban is híres volt arról, hogy hajlamos különféle balesetekre és sérülésekre. És bár a mostani esetnél nem panaszkodik, mégis sokak szerint láthatóan sántít a videóban.

Britney Spears könnyekig meghatódott fiai látogatása miatt

A videót látva több ezren fejezték ki aggodalmukat a kommentekben, és arra kérték az énekesnőt, hogy forduljon orvoshoz. Sokan azt írták, hogy a videón jól látszik, mennyire nehezen mozog, és nem értik, miért nem vesz komolyabban egy esetleges törést. Britney Spears-t azonban nem érdeklik a sérülései. Állítása szerint a legújabb videójával is csak az volt a célja, hogy a táncon keresztül fejezze ki az érzéseit, ugyanis nemrégiben fiai végre meglátogatták őt. Britney Spears Instagram videójában látható, ahogy az énekesnő egy ponton bekönnyezik. A felvételhez pedig még azt is írta, hogy:

A fiaimnak el kellett menniük, vissza Maui-ra… így fejezem ki magam és imádkozom a művészeten keresztül… Atyám, aki a mennyekben vagy… Nem azért vagyok itt, hogy aggódjatok értem vagy sajnáljatok, csak jó nő akarok lenni és jobbá válni... és csodálatos támogatást kapok, szóval legyen csodálatos napotok!!!

Britney Spears fiai édesapjukkal élnek Hawaii-on (Fotó: daddy-roll/X17online.com / Northfoto)

Britney Spears próbálja rendbe hozni a kapcsolatát gyermekeivel

Britney Spears fiai évek óta az apjukkal, Kevin Federline-nal élnek Hawaii-on. Az énekesnő és az egykori háttértáncos két évig volt együtt és ezalatt az idő alatt két fiúk született. Majd miután szétmentek, a bíróság ítélete alapján Kevin Federline lett Sean Preston és Jayden James elsődleges gyámja. Az egykori háttértáncos így a 17 év alatt több, mint 5 millió dollárt kapott gyerektartás gyanánt Britney Spears-től. Az énekesnő ugyan hosszú éveken keresztül nem volt jelen a fiai életében, az utóbbi időben azonban próbálja rendbe hozni velük a kapcsolatát, éppen ezért is hatódott meg annyira, hogy meglátogatták őt.