Bizarr elmélet: sötét titok húzódik Britney Spears botrányai mögött

Kétségtelen: minél nagyobb sztár valaki, annál meredekebb összeesküvés-elméletek jelennek meg róla. Természetesen Britney Spears sem úszta meg, hogy ne kerüljön a teóriagyártók célkeresztjébe.

Az amerikai kormány állna Britney Spears botrányai mögött? A konteóhívők szerint igen!

Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Noha a legnépszerűbb sztárelméletek mind arról szólnak, hogy az adott közszereplő rég elhunyt, és egy hasonmás vette át a helyét – legyen szó az állítólag még 1991-ben meghalt John Travoltáról, az első albuma után lecserélt Avril Lavigne-ről, vagy épp Eminemről, akit jó ideje egy robot helyettesít –, a pophercegnő Britney Spears esetében egész más a helyzet. Senki nem vonja kétségbe, hogy az utóbbi években-évtizedekben főleg botrányairól híres-hírhedt énekesnő ugyanaz, mint aki a Baby One More Time-mal befutott, azt azonban már igen, mi ezen botrányok forrása.

Az amerikai kormány áll Britney Spears botrányos viselkedése mögött

A Britney-t érintő legnépszerűbb (és persze legbizarrabb) elmélet szerint az amerikai kormány áll az énekesnő botrányai mögött, egész konkrétan a Bush-adminisztráció. Állítólag azért tartották ugyanis Britney-t, hogy egy-egy botránnyal elterelje a figyelmet a kormány és az elnök ballépéseiről. Minden egyes alkalommal, amikor a Fehér Házban valamit elszúrtak, hamarosan csinált valamit az énekesnő is, így a média inkább rá figyelt.

Amikor Bush népszerűsége a legalacsonyabb volt, Britney teherbe esett és gyereket szült. Amikor az Al-Kaida újjáalakult annak ellenére, hogy Bush megígérte: örökre megszabadul tőlük, Britney kopaszra borotválta a haját – sorolják az összeesküvés-elmélet támogatói, kiemelve: mindez egy nagy terv része, ködösítés, semmi több.