Letartóztatták Britney Spears-t: súlyos szabálysértést követett el

Újabb botrányba keveredett az énekesnő: letartóztatták Britney Spearst Kaliforniában ittas vezetés gyanúja miatt.

Britney Spears rácsok mögött? Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto

Britney Spears nem marad mentes a botránytól

Az énekesnőt a kaliforniai autópálya-rendőrség (California Highway Patrol) vette őrizetbe szerda este körülbelül 21:30-kor. A The Sun úgy tudja Spears azóta szabadlábra került, és május 4-én kell bíróság elé állnia az ügyben.

A The Sun megszerezte az énekesnő fogvatartási adatait, amelyek megerősítik a letartóztatást. A dokumentumok szerint Spears foglalkozásánál a „celebrity” megjelölés szerepel. A papírok azt is rögzítik, hogy csütörtök hajnalban, körülbelül 3 órakor vették nyilvántartásba.

Az énekesnő autóját a Thousand Oaks városában működő Roy’s Towing vontatócég telephelyére szállították. Az eset idején a rajongók arra is felfigyeltek, hogy Spears letiltotta Instagram-oldalát. Nem sokkal korábban az énekesnő aggodalmat keltett a rajongók körében, amikor több energikus videót is megosztott magáról, amelyeken otthon táncol. Egy felvételen például Billie Eilish zenéjére táncolt crop topban, miközben villant a melltartója is.