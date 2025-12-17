Mi történt Britney Spearsszel? Újabb aggasztó videóval sokkolta a rajongókat

Láthatóan még mindig nem jött rendbe Britney Spears mentális egészsége, amit legutóbbi videója is igazol. A sztár, aki kapcsán mára sokkal inkább a botrányok, jogviták és zavarba ejtő közösségi médiás posztok jutnak eszünkbe, mintsem a zenéje vagy tehetsége, december 2-án töltötte be a 44. életévét, videóit látva azonban nehéz eldönteni, hogy tininek képzeli magát, vagy pedig olyan valakinek, akinek fogalma sincs arról, mit érdemes megosztani és mit nem.

Britney Spears friss videója ismét aggodalomra ad okot

Britney Spears, mi lett belőled?

Mostanában nem is meglepő, hogy a szétesett pophercegnő címkével közlik a Britney Spearsről szóló híreket, mivel az egykori példakép mára egy tanmese tanulságává változott. Egykor a legjobb színpadi táncosok közt tartották számon, manapság azonban videóiról nem tehetsége, hanem valamiféle aggasztó zavarodottság sugárzik, ami időről időre újabb és újabb kérdéseket vet fel a rajongókban, akik különféle teóriákkal igyekeznek magyarázni a látottakat.

Britney Spears legutóbb közzétett videóján is borzasztó állapotban látható: fehérneműben táncol, de sem mozdulatai, sem kinézete nem természetes, inkább riasztó. Elkenődött, füstös sminkje és kócos haja mellett összevissza vágott videója is rendezetlenségéről árulkodik. Nem tudni pontosan, mennyire is lehet lecsúszva a popdíva, de mindenesetre rajongói joggal aggódnak érte.