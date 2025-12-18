Hat gyermeke van, mégis volt ideje a legjobb filmekre — 62 éves lett az örök sármőr, Brad Pitt

Igazi sármőr, aki egyszerűen nem játszik rossz filmekben. Ezt a minőséget már közel 40 éve szolgáltatja, előnyös testi adottságai, karizmája és klasszis játéka megkövetelte, hogy mindenki toplistáján szerepeljen legalább egy film tőle. Eleinte még a Dallasban kezdte fiatal ficsúrként, és bár saját bevallása szerint eleinte félt a hírnévtől, a filmvilág hamar felfigyelt tehetségére. Magánélete szintén izgalmas, rövidebb-hosszabb időre a párja volt Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston és Angelina Jolie — utóbbi két sztárral össze is házasodott, Jolie-val együtt pedig három vérszerinti és további három örökbefogadott gyermeket neveltek 2019-es válásukig. A mai nap 62 éves Brad Pittet legjobb filmjeivel köszöntjük!

A Brad Pitt filmek legtöbbet hozó filmje volt az idei F1 — A film (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Harcosok klubjában Brad Pitt mindenkit összezavart, a legjobb értelemben

Bár az idei F1 — a film volt a színész legnyereségesebb filmje, a legjobb mégis a Harcosok klubja marad. A David Fincher-féle, Edward Norton és Brad Pitt főszereplésével készült alkotás címe alapján azt hinnénk, valami agyatlan verekedős film, de az igazság ennél nem is lehetne távolibb. A film egy szatíra és görbe tükör megannyi mindennek, amihez görcsösen ragaszkodunk a hétköznapokban, radikális megoldást ajánlva modern életünk legnagyobb aggályaink feloldozására. Nem azért készült, hogy kövessünk, hanem azért, hogy gondolkodjunk rajta. Brad Pitt karaktere, Tyler Durden egy igazi ikon volt, aki szemünkben minden jelenetben egyre jobban lejjebb kerül — főleg azután a bizonyos csavar után, amit igaz mára szinte mindenki ismer, de akkor sem lőjük le azok számára, akiknek még kimaradt.

Itt még menőn nézett ki Tyler... aztán folytatódott a film (Fotó: Entertainment Pictures)

A Hetedikben Brad Pitt nyughatatlanul pattog a faarcú Morgan Freeman mellett és ez roppant szórakoztató

A David Fincher filmek visszatérő alakja Brad Pitt, a Hetedikben pedig a legendás hangú Morgan Freeman játssza a társát. Egy igen elborult gyilkost követnek — akit a jobb időket megélt Kevin Spacey alakít — és mint olyan, egyszerűen nem tudtuk, mi fog következni. A filmben Pitt és Freeman duója izgalmas volt, amolyan nyughatatlan, türelmetlen detektív és a mindent látott sztoikus nagykutya párosát követhettük ebben az izgalmas bűnügyi thrillerben. Amennyiben lenne, aki nem látta, érdemes végigizgulni a filmet... a végén úgyis kiderül, mi van abban a bizonyos dobozban, de nem fogunk örülni neki.