Hat gyermeke van, mégis volt ideje a legjobb filmekre — 62 éves lett az örök sármőr, Brad Pitt

Igazi sármőr, aki egyszerűen nem játszik rossz filmekben. Ezt a minőséget már közel 40 éve szolgáltatja, előnyös testi adottságai, karizmája és klasszis játéka megkövetelte, hogy mindenki toplistáján szerepeljen legalább egy film tőle. Eleinte még a Dallasban kezdte fiatal ficsúrként, és bár saját bevallása szerint eleinte félt a hírnévtől, a filmvilág hamar felfigyelt tehetségére. Magánélete szintén izgalmas, rövidebb-hosszabb időre a párja volt Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston és Angelina Jolie — utóbbi két sztárral össze is házasodott, Jolie-val együtt pedig három vérszerinti és további három örökbefogadott gyermeket neveltek 2019-es válásukig. A mai nap 62 éves Brad Pittet legjobb filmjeivel köszöntjük!
Bár az idei F1 — a film volt a színész legnyereségesebb filmje, a legjobb mégis a Harcosok klubja marad. A David Fincher-féle, Edward Norton és Brad Pitt főszereplésével készült alkotás címe alapján azt hinnénk, valami agyatlan verekedős film, de az igazság ennél nem is lehetne távolibb. A film egy szatíra és görbe tükör megannyi mindennek, amihez görcsösen ragaszkodunk a hétköznapokban, radikális megoldást ajánlva modern életünk legnagyobb aggályaink feloldozására. Nem azért készült, hogy kövessünk, hanem azért, hogy gondolkodjunk rajta. Brad Pitt karaktere, Tyler Durden egy igazi ikon volt, aki szemünkben minden jelenetben egyre jobban lejjebb kerül — főleg azután a bizonyos csavar után, amit igaz mára szinte mindenki ismer, de akkor sem lőjük le azok számára, akiknek még kimaradt.
A David Fincher filmek visszatérő alakja Brad Pitt, a Hetedikben pedig a legendás hangú Morgan Freeman játssza a társát. Egy igen elborult gyilkost követnek — akit a jobb időket megélt Kevin Spacey alakít — és mint olyan, egyszerűen nem tudtuk, mi fog következni. A filmben Pitt és Freeman duója izgalmas volt, amolyan nyughatatlan, türelmetlen detektív és a mindent látott sztoikus nagykutya párosát követhettük ebben az izgalmas bűnügyi thrillerben. Amennyiben lenne, aki nem látta, érdemes végigizgulni a filmet... a végén úgyis kiderül, mi van abban a bizonyos dobozban, de nem fogunk örülni neki.
Guy Ritchie legjobb filmjei vitathatatlanul a karrierjének elejét jelző két gengsztervígjáték, A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső és a Blöff. Nem foglalunk állást abban, hogy melyik a jobb, hisz ez több évtizedes vita, de annyi szent, hogy Brad Pitt karaktere munkásságának egyik legszórakoztatóbb alakítása. Sokan fel sem ismerik a filmben, mások pedig könnyezve nevetnek, amikor felismerik a világsztárt. Mickey látszólag egy egyszerű figura, de hamar kiderül, hogy valójában NBI-es szintű boxoló, aki sokkal ravaszabb, mint azt bárki gondolná.
Túl szép, hogy igaz legyen, de létezik! Anne Rice regényét inspirációul véve mindkettejük karrierében kiemelkedő alakítást nyújtottak a két vámpír több évszázadot felölelő drámai és végtelenül szórakoztató történetében, melyet jó szívvel ajánlhatunk azoknak is, akik más esetekben ódzkodnak a horrorfilmektől. Brad Pitt az előbb említett filmekben itt egy higgadtabb, elegánsabb szerepet nyújtott, ahogy szép lassan megismerkedik a vámpírok belső, árnyékban rejtőzködő kultúrájával. A filmben Tom Cruise is zseniálisat alakított a bohém mentor szerepében.
Nem hagyhattuk ki — Ryan Reynolds szuperhős paródiájában születésnaposunk egy apró, de mégis fontos szerepet kapott: ő volt a Láthatatlan ember. Úgy került be a nagyszájú zsoldos csapatába, hogy egy szót nem szólt, de még meg se jelent a képernyőn. A filmben egyetlen képkocka erejére látjuk, amikor egy áramütés miatt szörnyet hal. Ez pontosan az a fajta sötét humor, amiért a Deadpool filmeket szeretjük és mindez csak egy telefonhívásba került. A cameoért Pitt nem kért fizetést, csak egy Starbucks kávét kért egyenesen Ryan Reynoldstól. Zseniális.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.