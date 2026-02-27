Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Brad Pitt újabb gyomrost kapott: Angelina Jolie másik fia, Maddox is eldobta apja családnevét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 22:45
A 24 éves Maddox új fejezetet nyitott az életében. Angelina Jolie fia úgy döntött, elhagyja apja, Brad Pitt nevét és ezután Maddox Jolie-ként mutatkozik be.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Angelina Jolie és Brad Pitt fia komoly lépésre szánta el magát. Maddox, a 24 éves filmes szakember úgy döntött elhagyja apja híres vezetéknevét, és már csak 'Jolie' néven szerepel édesanyja, Angelina Jolie új filmjének stáblistáján.

Angelina Jolie új filmjében fia már csak Maddox Jolie-ként szerepel a stáblistában
Fotó: Igor Vidyashev /  Northfoto

Mit kell tudni Angelina Jolie és Brad Pitt válásáról?

  • Angelina Jolie 2016-ban adta be a válókeresetet 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva
  • A válás hátterében egy olyan incidens áll, amelyben egy magánrepülőgépen zajló veszekedés során Brad Pitt agresszíven lépett fel a gyerekekkel és a színésznővel szemben
  • A válást gyermekelhelyezési és vagyonmegosztási viták is kísérték, az utóbbi középpontjában egy francia birtok, a Chateau Miraval állt
  • Éppen ezért a jogi eljárás több évig tartott, és csak 2024-ben zárult le hivatalosan
  • A válás óta több gyermek is elhagyta a 'Pitt' vezetéknevet, most Maddox is beállt a sorba

Angelina Jolie fia, Maddox is elhagyta Brad Pitt családnevét

A 2016 óta tartó családi dráma újabb fejezethez érkezett. Még egy Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy eldobja híres apja vezetéknevét. A hír úgy került reflektorfénybe, hogy a 24 éves rendezőasszisztens édesanyja, Angelina Jolie új filmjének a stáblistáján már csak édesanyja nevével szerepel. Maddox névváltoztatása azért is keltett hatalmas visszhangot, mert az előző filmje, a Maria során még apja nevével, Maddox Pitt-Jolie-ként jelent meg. 

Angelina Jolie új filmje

A 24 éves Maddox rendezőasszisztensként dolgozott Angelina Jolie új filmjében. Az Öltések című drámában az 50 éves színésznő egy amerikai filmrendezőt alakít, akit éppen akkor diagnosztizálnak mellrákkal, amikor Franciaországba érkezik, hogy videót készítsen egy párizsi divatbemutatóhoz. Angelina Jolie új filmje 2026. március 14-től lesz látható Magyarországon. 

A Pitt-Jolie gyerekek közül már összesen négyen hagyták el apjuk családnevét
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Nem ő az egyetlen Jolie-Pitt gyerek, aki így döntött

Azonban nem Maddox az első, aki a névváltoztatás mellett voksolt. Angelina Jolie-nak további öt gyermeke van volt férjétől, a 61 éves Brad Pitt-től: Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) és a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne. Közülük pedig már hárman szintén elhagyták apjuk családnevét. 

Zahara Jolie

Korábban az Essence közzétett egy videót, amelyben Zahara Jolie egy egyetemi bemutatkozása során csak édesanyja vezetéknevét, a 'Jolie'-t használta:

A nevem Zahara Marley Jolie. És egészen a Golden State-ből érkeztem az angyalokkal teli városba: Los Angelesbe, Kaliforniába.

Shiloh Jolie

Angelina Jolie és Brad Pitt biológiai lánya, 18. születésnapja után, 2024-ben pedig hivatalosan is kérvényezte a 'Pitt' vezetéknév elhagyását. Így azóta ő is csak Shiloh Jolie-ként szerepel mindenhol. Shiloh ügyvédje a névváltoztatáskor azt mondta, hogy ügyfele 'fájdalmas események után önálló és megfontolt döntést hozott.'

Vivienne Jolie

Az ikrek egyike 2024-ben pedig egy Broadway-produkció kapcsán már csak a 'Jolie' vezetéknevet használta a színházi stáblistán, amikor édesanyjával dolgozott együtt az Outsiders című projektben.

Angelina Jolie és Brad Pitt válását 2024-ben véglegesítették nyolc év pereskedés után
Angelina Jolie és Brad Pitt válását 2024-ben véglegesítették nyolc év pereskedés után
Fotó: Jim Smeal/BEImages /  Northfoto

Angelina Jolie bántalmazási vádjai

A gyerekek döntése mögött egy elég súlyos 2016-os incidens áll, amikor is egy magángépen utazott együtt a család. És a beszámolók alapján Brad Pitt erőszakosan lépett fel Angelina Jolie-val és a gyerekekkel egyaránt. A leszállás után nyomozás indult a színész ellen, ám végül ejtették az ügyet, ugyanis nem találtak elegendő bizonyítékot a bántalmazásra. 

 

