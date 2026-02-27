Brad Pitt újabb gyomrost kapott: Angelina Jolie másik fia, Maddox is eldobta apja családnevét

Angelina Jolie és Brad Pitt fia komoly lépésre szánta el magát. Maddox, a 24 éves filmes szakember úgy döntött elhagyja apja híres vezetéknevét, és már csak 'Jolie' néven szerepel édesanyja, Angelina Jolie új filmjének stáblistáján.

Fotó: Igor Vidyashev / Northfoto

Mit kell tudni Angelina Jolie és Brad Pitt válásáról? Angelina Jolie 2016-ban adta be a válókeresetet ' kibékíthetetlen ellentétekre ' hivatkozva

2016-ban adta be a válókeresetet ' ' hivatkozva A válás hátterében egy olyan incidens áll, amelyben egy magánrepülőgépen zajló veszekedés során Brad Pitt agresszíven lépett fel a gyerekekkel és a színésznővel szemben

agresszíven lépett fel a gyerekekkel és a színésznővel szemben A válást gyermekelhelyezési és vagyonmegosztási viták is kísérték, az utóbbi középpontjában egy francia birtok, a Chateau Miraval állt

állt Éppen ezért a jogi eljárás több évig tartott, és csak 2024-ben zárult le hivatalosan

A válás óta több gyermek is elhagyta a 'Pitt' vezetéknevet, most Maddox is beállt a sorba

Angelina Jolie fia, Maddox is elhagyta Brad Pitt családnevét

A 2016 óta tartó családi dráma újabb fejezethez érkezett. Még egy Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy eldobja híres apja vezetéknevét. A hír úgy került reflektorfénybe, hogy a 24 éves rendezőasszisztens édesanyja, Angelina Jolie új filmjének a stáblistáján már csak édesanyja nevével szerepel. Maddox névváltoztatása azért is keltett hatalmas visszhangot, mert az előző filmje, a Maria során még apja nevével, Maddox Pitt-Jolie-ként jelent meg.

Angelina Jolie új filmje

A 24 éves Maddox rendezőasszisztensként dolgozott Angelina Jolie új filmjében. Az Öltések című drámában az 50 éves színésznő egy amerikai filmrendezőt alakít, akit éppen akkor diagnosztizálnak mellrákkal, amikor Franciaországba érkezik, hogy videót készítsen egy párizsi divatbemutatóhoz. Angelina Jolie új filmje 2026. március 14-től lesz látható Magyarországon.

A Pitt-Jolie gyerekek közül már összesen négyen hagyták el apjuk családnevét

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nem ő az egyetlen Jolie-Pitt gyerek, aki így döntött

Azonban nem Maddox az első, aki a névváltoztatás mellett voksolt. Angelina Jolie-nak további öt gyermeke van volt férjétől, a 61 éves Brad Pitt-től: Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) és a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne. Közülük pedig már hárman szintén elhagyták apjuk családnevét.