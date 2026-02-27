Brad Pitt újabb gyomrost kapott: Angelina Jolie másik fia, Maddox is eldobta apja családnevét

Angelina Jolie és Brad Pitt fia komoly lépésre szánta el magát. Maddox, a 24 éves filmes szakember úgy döntött elhagyja apja híres vezetéknevét, és már csak 'Jolie' néven szerepel édesanyja, Angelina Jolie új filmjének stáblistáján.
A 2016 óta tartó családi dráma újabb fejezethez érkezett. Még egy Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy eldobja híres apja vezetéknevét. A hír úgy került reflektorfénybe, hogy a 24 éves rendezőasszisztens édesanyja, Angelina Jolie új filmjének a stáblistáján már csak édesanyja nevével szerepel. Maddox névváltoztatása azért is keltett hatalmas visszhangot, mert az előző filmje, a Maria során még apja nevével, Maddox Pitt-Jolie-ként jelent meg.
A 24 éves Maddox rendezőasszisztensként dolgozott Angelina Jolie új filmjében. Az Öltések című drámában az 50 éves színésznő egy amerikai filmrendezőt alakít, akit éppen akkor diagnosztizálnak mellrákkal, amikor Franciaországba érkezik, hogy videót készítsen egy párizsi divatbemutatóhoz. Angelina Jolie új filmje 2026. március 14-től lesz látható Magyarországon.
Azonban nem Maddox az első, aki a névváltoztatás mellett voksolt. Angelina Jolie-nak további öt gyermeke van volt férjétől, a 61 éves Brad Pitt-től: Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) és a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne. Közülük pedig már hárman szintén elhagyták apjuk családnevét.
Korábban az Essence közzétett egy videót, amelyben Zahara Jolie egy egyetemi bemutatkozása során csak édesanyja vezetéknevét, a 'Jolie'-t használta:
A nevem Zahara Marley Jolie. És egészen a Golden State-ből érkeztem az angyalokkal teli városba: Los Angelesbe, Kaliforniába.
Angelina Jolie és Brad Pitt biológiai lánya, 18. születésnapja után, 2024-ben pedig hivatalosan is kérvényezte a 'Pitt' vezetéknév elhagyását. Így azóta ő is csak Shiloh Jolie-ként szerepel mindenhol. Shiloh ügyvédje a névváltoztatáskor azt mondta, hogy ügyfele 'fájdalmas események után önálló és megfontolt döntést hozott.'
Az ikrek egyike 2024-ben pedig egy Broadway-produkció kapcsán már csak a 'Jolie' vezetéknevet használta a színházi stáblistán, amikor édesanyjával dolgozott együtt az Outsiders című projektben.
A gyerekek döntése mögött egy elég súlyos 2016-os incidens áll, amikor is egy magángépen utazott együtt a család. És a beszámolók alapján Brad Pitt erőszakosan lépett fel Angelina Jolie-val és a gyerekekkel egyaránt. A leszállás után nyomozás indult a színész ellen, ám végül ejtették az ügyet, ugyanis nem találtak elegendő bizonyítékot a bántalmazásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.