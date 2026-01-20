Valentino halála megrázta egész Hollywoodot: így gyászolnak a sztárok

Valentino halála nemcsak a divatvilágot, de egész Hollywoodot is megrázta. A legendás divattervező 93 éves korában hunyt el Rómában és olyan világsztárok emlékeznek meg róla, mint Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker és még sokan mások.
Valentino Garavani neve évtizedeken át egyet jelentett a luxussal, az időtlen eleganciával és a kifinomult nőiességgel. A Valentino divatház alapítója január közepén, családja körében hunyt el római otthonában. Halálával a divatvilág egyik utolsó igazi legendája távozott. A legendás tervező halálát követően Rómában terveznek hivatalos búcsúztatást, ahol a divatszakma, a kulturális élet és a nemzetközi elit képviselői is tiszteletüket teszik majd. Valentino halála sokak szerint egy korszak végét jelenti.
A gyászhullám egyik legmeghatóbb üzenetét Gwyneth Paltrow osztotta meg. A színésznő nemcsak múzsája, hanem közeli barátja is volt Valentino-nak, aki több ikonikus eseményen is öltöztette őt. Az Oscar-díjas színésznő megható sorokban emlékezett vissza a közös pillanatokra, Valentino-t nemcsak zseniális tervezőként, hanem szeretetteljes, humoros emberként írva le. Posztjában felidézte jellegzetes nevetését, életigenlő személyiségét és azokat az apró tanácsokat, amelyek csak egy igazi baráttól származhatnak:
Nagyon szerencsés voltam, hogy megismerhettem és megszerethettem Valentino-t. Az embert, aki szerette a szépséget, a családját, a múzsáit, a barátait. A kutyáit, a kertjeit és a jó hollywoodi történeteket. Nagyon szerettem őt. Imádtam, ahogy mindig nyaggatott, hogy 'legalább egy kis szempillafestéket' tegyek fel, amikor vacsorára jöttem. Imádtam a pajkos nevetését.
Ez egy korszak végének tűnik. Nekem és mindazoknak, akik szerették őt, nagyon fog hiányozni. Nyugodj békében, Vava 💔
Kim Kardashian, aki az elmúlt években többször viselt Valentino-kreációkat rangos eseményeken, egy fotósorozattal emlékezett meg a tervezőről, amelyeken személyes találkozásaik pillanatai láthatók. Szívszorító üzenetében Valentino-t inspiráló, kedves és rendkívül karizmatikus alkotóként jellemezte:
Édes Valentino. Varázslatos voltál, annyira különleges. Köszönöm a varázslatodat. 🕊️ Nyugodj békében.
Kim Kardashian anyja is megható sorokkal búcsúzott Valentino-tól az Instagram oldalán:
Nyugodj békében, igazi legenda. 💔 Valentino több volt, mint egy divatikon, ő egy látnok, művész, zseni és minden értelemben úriember volt. Rendkívüli tehetsége, időtálló eleganciája és a szépség iránti elkötelezettsége örökre megváltoztatta a divatvilágot. Számunkra ő egy kedves barát is volt. Melegszívű, nagylelkű, kedves és nagyon különleges volt a családunk számára. Hálásak vagyunk az emlékekért, a szeretetért és a hihetetlen örökségért, amelyet hátrahagyott. Hiányozni fogsz, Valentino.
A 60 éves kanadai szupermodell Instagram oldalán közös fotókat osztott meg, amelyekhez azt írta, hogy:
Valentino úr, köszönöm a sok csodálatos emléket, nemcsak a veled való közös munkáról, hanem arról is, hogy első kézből tapasztalhattam meg tehetségedet és eleganciádat. Nyugodj békében ♥️.
Az 59 éves amerikai szupermodell is közösségi oldalán búcsúzott a legendás divattervezőtől:
Mélyen megrendültem Valentino Garavani halálának hírére. Ő volt a mesterségének igazi mestere, és mindig hálás leszek azért, hogy évekig szorosan együtt dolgozhattam vele. ❤️
Claudia Schiffer szintén a közösségi oldalán búcsúzott el barátjától, a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjáról:
Szívből sajnálom, hogy régi barátom, Valentino elhunyt. Ő az, aki a valódi legendákat alkotja, és örökké élni fog az általa létrehozott márkán keresztül, amely a kortalan elegancia és a csillogás megtestesítője.
Imádtam azokat a különleges pillanatokat, amikor a kifutón és azon kívül is életre kelthettem az ő alkotásait. Az egyik kedvenc kampányom Rómában volt, ahol Anita Ekberg lettem a La Dolce Vita-ban, és ezt az emléket örökké meg fogom őrizni.
Emlékezni fogok a vele töltött vidám nyaralásokra Mallorcán, Ibizán és Saint-Tropez-ban. Otthon kereteztettem a Valentino esküvői ruhámat, hogy mindig emlékezzek kedves, nagylelkű és hűséges természetére. Az, hogy ő készítette az esküvői ruhámat, életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt, egy pillanat, amelyet örökké meg fogok őrizni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehettem az életének. Nyugodj békében, Monsieur Valentino❤️.
A Szex és New York sztárja egy 'RIP VAVA' feliratú képet osztott meg Instagram oldalán és azt írta hozzá, hogy:
Annyi emlék. Annyira boldog vagyok, hogy visszaemlékezhetek rájuk. Persze, bárcsak több lenne. Rendkívüli tehetségedért, dekadens nagylelkűségedért és minden szép iránti szeretetedért, mindannyian szerencsésebbek vagyunk, hogy megosztottad ezeket a nagyszerű gesztusokat a világgal. Isten veled, Valentino Garavani. X, SJ.
Valentino öröksége azonban messze túlmutat az egyéni sztárkapcsolatokon. A Valentino divatház továbbra is meghatározó szereplője a luxusdivatnak, miközben a tervező neve örökre összeforrt az elegancia fogalmával. Halálával nemcsak egy embert, hanem egy egész divatkorszak szimbólumát veszítette el a világ.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.