Valentino halála megrázta egész Hollywoodot: így gyászolnak a sztárok

Valentino halála nemcsak a divatvilágot, de egész Hollywoodot is megrázta. A legendás divattervező 93 éves korában hunyt el Rómában és olyan világsztárok emlékeznek meg róla, mint Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker és még sokan mások.

Valentino 93 éves korában hunyt el Rómában

Valentino halála megrázta egész Hollywood-ot

Valentino Garavani neve évtizedeken át egyet jelentett a luxussal, az időtlen eleganciával és a kifinomult nőiességgel. A Valentino divatház alapítója január közepén, családja körében hunyt el római otthonában. Halálával a divatvilág egyik utolsó igazi legendája távozott. A legendás tervező halálát követően Rómában terveznek hivatalos búcsúztatást, ahol a divatszakma, a kulturális élet és a nemzetközi elit képviselői is tiszteletüket teszik majd. Valentino halála sokak szerint egy korszak végét jelenti.

Így búcsúznak a világsztárok Valentino-tól

Gwyneth Paltrow

A gyászhullám egyik legmeghatóbb üzenetét Gwyneth Paltrow osztotta meg. A színésznő nemcsak múzsája, hanem közeli barátja is volt Valentino-nak, aki több ikonikus eseményen is öltöztette őt. Az Oscar-díjas színésznő megható sorokban emlékezett vissza a közös pillanatokra, Valentino-t nemcsak zseniális tervezőként, hanem szeretetteljes, humoros emberként írva le. Posztjában felidézte jellegzetes nevetését, életigenlő személyiségét és azokat az apró tanácsokat, amelyek csak egy igazi baráttól származhatnak:

Nagyon szerencsés voltam, hogy megismerhettem és megszerethettem Valentino-t. Az embert, aki szerette a szépséget, a családját, a múzsáit, a barátait. A kutyáit, a kertjeit és a jó hollywoodi történeteket. Nagyon szerettem őt. Imádtam, ahogy mindig nyaggatott, hogy 'legalább egy kis szempillafestéket' tegyek fel, amikor vacsorára jöttem. Imádtam a pajkos nevetését. Ez egy korszak végének tűnik. Nekem és mindazoknak, akik szerették őt, nagyon fog hiányozni. Nyugodj békében, Vava 💔

Kim Kardashian

Kim Kardashian, aki az elmúlt években többször viselt Valentino-kreációkat rangos eseményeken, egy fotósorozattal emlékezett meg a tervezőről, amelyeken személyes találkozásaik pillanatai láthatók. Szívszorító üzenetében Valentino-t inspiráló, kedves és rendkívül karizmatikus alkotóként jellemezte: