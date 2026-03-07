Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Akár egy igazi világsztár: így érkezett meg a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:58
Mindenki akart egy fotót vagy egy kézfogást a miniszterelnökkel. Orbán Viktor így érkezett meg Debrecenbe.
Bors
Ahogy arról már írtunk, Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe, a Háborúellenes Gyűlésre

A miniszterelnök pedig már az első másodpercekben sem unatkozott, hiszen hol interjút adott, hol aláírást osztogatott, hol pedig kezet fogott valakivel. 

Lássuk is, hogy érkezett meg Orbán Viktor Debrecenbe! 

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw
2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

