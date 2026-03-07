Akár egy igazi világsztár: így érkezett meg a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Ahogy arról már írtunk, Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe, a Háborúellenes Gyűlésre.
A miniszterelnök pedig már az első másodpercekben sem unatkozott, hiszen hol interjút adott, hol aláírást osztogatott, hol pedig kezet fogott valakivel.
Lássuk is, hogy érkezett meg Orbán Viktor Debrecenbe!
