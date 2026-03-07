Akár egy igazi világsztár: így érkezett meg a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Ahogy arról már írtunk, Orbán Viktor megérkezett Debrecenbe, a Háborúellenes Gyűlésre.

A miniszterelnök pedig már az első másodpercekben sem unatkozott, hiszen hol interjút adott, hol aláírást osztogatott, hol pedig kezet fogott valakivel.

Lássuk is, hogy érkezett meg Orbán Viktor Debrecenbe!

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw