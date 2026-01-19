Íme Valentino Garavani öröksége: Meghalt a divat egyik legnagyobb alakja

Valentino Garavani, az olasz divatvilág ikonikus alakja 93 éves korában elhunyt római otthonában, szerető családja körében. A hírt a Valentino Garavani és Giancarlo Giammetti Alapítvány közölte hivatalos közleményben.
A világhírű olasz divattervező több mint ötven éven keresztül határozta meg a nemzetközi divatot és újraértelmezte az elegancia fogalmát. Egy Valentino Garavani táska minden nő bakancslistáján szerepel, a tervező halálával ezeknek értéke vélhetően még inkább az égbe szökik majd.
Valentino egészen fiatalon beleszeretett a szépség és stílus világába, tizenhét évesen már Párizsba ment, hogy divattervezést tanuljon, így olyan legendás műhelyekben is dolgozhatott, mint Jean Dessès és Guy Laroche. A hatvanas évek elején alapította meg saját divatházát, a Valentino Maison-t, üzlettársával és élettársával, Giancarlo Giammetti-vel együtt. Valentino neve szinte összeforrt az általa oly gyakran használt intenzív piros színnel, az úgynevezett „Valentino vörössel”, amely ikonikus státuszt vívott ki a divat világában. Elegáns haute couture estélyi ruhái olyan hírességeket vonzottak, mint Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Princess Diana. (A haute couture a divat legmagasabb szintjét jelöli, vagyis exkluzív megrendelők számára kézzel készülnek, egyedi tervezéssel, meghatározott szabályok szerint, rendkívüli szakmai precizitással – a szerk.)
Leghíresebb kollekciói a Valentino, a Valentino Garavani, a Valentino Roma és az R.E.D. Valentino voltak. Egyik legendás pillanata az 1967-es „All White” kollekciójának bemutatója volt, amely kizárólag fehér ruhákból állt – ez kirívóan extrémnek számított akkoriban, amikor mindent a színek uraltak. Tulajdonképpen ez volt az a történelmi pillanat, ami meghozta számára a valódi nemzetközi figyelmet.
Jacques Chirac francia elnök 2006-ban becsületrendet adományozott neki, ugyanebben az évben egy rövid cameo szerepben önmagát alakította Az ördög Pradát visel című filmben. Miután egy holdingtársaság átvette a cégét, 2008-ban hivatalosan is nyugdíjba vonult. Valentino Garavani 2026. január 19-én hunyt el Rómában, 93 éves korában. A halál okára a hivatalos közleményben nem tértek ki, de az alapítvány bejelentése szerint nyugodt körülmények között, családja körében halt meg.
Életéről 2009-ben dokumentumfilm készült Valentino: Az utolsó császár címmel, amely részletesen mutatta be munkásságát és életének főbb állomásait.Valentino nem pusztán ruhákat, hanem életstílust teremtett; olyan ideált közvetített, amelyben a nőiesség, a finom részletek és a romantika egyaránt fontos szerepet kapnak. Munkája rengeteg tervezőre hatással volt, szellemisége örökké tovább él a divat világában.
