"Ami Budapesten 16, az Debrecenben 28" - Debrecen polgármestere hangsúlyozta, a kormánypárt nem fárad, egyre erősebb

A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlést rendezték meg március 7-én Debrecenben. Ez a 12. alkalom, ami elődjeihez hasonlóan most is telt házzal zajlott, igazán azonban most vált egyértelművé, hogy mi ezeknek a gyűléseknek a létjogosultsága: a XXI. század elején valóban a veszélyek korát éljük. A rendezvényen Papp László, Debrecen polgármestere is felszólalt.

Papp László, Debrecen polgármestere

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Rákay Philip a Háborúellenes Gyűlésen: "Ha Debrecen velünk, ki ellenünk?"

Hajdú-Bihar székhelyét 1998 óta a kormánypárt vezeti, Papp László pedig mindent megtesz azért, hogy a várost az ország második fővárosává tegye. Mint fogalmazott, 16 év kormányzás után sem fáradnak, még akkor sem, ha az ellenfelek mindent megpróbálnak azért, hogy kifárasszák őket.

Sokszor hallom, hogy 16 év után belevágni egy újabb kormányzásba, komoly kihívás. Barátaim, akkor nézzétek meg Debrecent. Ami Budapesten 16, az Debrecenben 28. Mi még az előző évezredben vettük magunkhoz a kormányzást és azóta sem engedtük ki a kezünkből. Az elmúlt három évtizedben Magyarország meghatározó városából Európa meghatározó városa lett

— fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy Debrecen a magyar gazdaság motorja lett, ami munkahelyeket és jobb életszínvonalat teremt a régióban élőknek, hogy helyben tudjanak boldogulni, ne pedig elvándoroljanak.

Az elmúlt 16 év legnagyobb eredménye, hogy Debrecené a vidék legnagyobb munkaerőpiaca és ezt nem félünk használni arra, hogy az itt élők jobb életet éljenek

— húzta alá.

Biztonság, fejlődés, jólét

Papp László szerint döbbenetes a Tisza Párt háború-tagadó narratívája. Főleg azok után, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

A Tisza a brüsszeli megfelelési kényszertől vezérelve kockára teszi hazánk biztonságát

— hangsúlyozta.

Az elmúlt három évtizedben hatalmas változások hajlottak Debrecenben, a fejlődéshez azonban biztonságra van szükség.

A békére, a biztonságra és a fejlődésre Orbán Viktor a garancia. Ezért azt kérjük, hogy tapasztalt, a várost és a régiót ismerő, azt szerető emberekre bízzuk a sorsunkat

— emelte ki a polgármester.

Forrás: Ripost