Kim Kardashian összetörten vallott a bukásáról – VIDEÓ

Kim Kardashian Instagram-oldalán összetörten vallott arról az érzelmileg megterhelő időszakról, amikor a kaliforniai ügyvédi vizsgára készült fel. A 45 éves valóságshow-sztár hónapokon át tanult, ami fizikailag is megviselte, majd a vizsga után bejelentette, hogy nem sikerült átmennie.
Kim Kardashian Instagram-oldalán közzétett videójában sírva ül az ágyán, miközben elmondja, hogy mennyire kimerültnek érzi magát a több hónapos felkészülés miatt.
Valahányszor úgy érzem, hogy egy lépéssel előrébb vagyok, valami történik, ami megakadályoz abban, hogy sikerüljön.
A felkészülés miatt lemondott számos munkát, a vizsga előtti napokban pedig még a gyerekeit is elküldte a házból, hogy zavartalanul tanulhasson. Kim Kardashian beszámolt arról is, hogy fizikai fájdalmak nehezítették a vizsga előkészületeit. Porckorongproblémái miatt ugyanis merevítő fűzőt viselt, ami rendkívül kényelmetlennek bizonyult tanulás közben. A videóban azt is megemlítette, hogy gyakran a vizsgáról álmodott, ami szintén hozzájárult a feszültséghez.
Kim Kardashian, akinél nemrég agyi aneurizmát diagnosztizáltak, november 7-én kapta meg a hivatalos értesítést arról, hogy nem sikerült a vizsgája. A tényt egy hosszabb Instagram bejegyzésben osztotta meg, amelyben elmondta, hogy csalódott, de folytatni kívánja a felkészülést. A 45 éves influenszer 2018 óta a California Law Office Study Program keretében tanul, amely lehetővé teszi számára, hogy jogi egyetem nélkül készüljön az ügyvédi vizsgára. A program részeként jogászok felügyelete alatt dolgozik és tanul, párhuzamosan a médiatevékenységeivel.
Kanye West exfelesége nemrégiben a VanityFair hazugságvizsgálós interjúsorozatában arról is beszámolt, hogy jogi vizsgáira való felkészülése során rendszeresen használt mesterséges intelligenciát. Kim Kardashian ChatGPT-re töltötte fel a vizsgakérdéseinek fotóját, ám ez nem bizonyult jó döntésnek, ugyanis gyakran hibás információt kapott és emiatt megbukott tesztjein. A reality-sztár, akit exe régóta zaklat, óva intett mindenkit, hogy hasonlóképpen cselekedjen.
