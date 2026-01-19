Most jött a hír, meghalt Valentino Garavani

93 éves korában, Rómában elhunyt Valentino Garavani divattervező, a Valentino divatház alapítója.

Fotó: AFP / FRANCOIS GUILLOT / AFP

Valentino Clemente Ludovico Garavani 1932-ben született, tizenhét évesen elnyerte a párizsi Haute Couture Union ösztöndíját. Később Jean Dessès divattervező stúdiójában dolgozott, két évre Guy Laroche műtermébe költözött, majd visszatért hazájába, 1959-ben Rómában megalapította saját divatházát. 2007-ben vonult vissza.

Valentino a hatvanas évek közepétől szerzett óriási hírnevet elegáns haute couture estélyi ruháival, amelyek hamar a hírességek kedvenceivé váltak. Az általa használt piros színt Valentino-vörösnek nevezték el.

