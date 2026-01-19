Most jött a hír, meghalt Valentino Garavani

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 18:29 / FRISSÍTÉS: 2026. január 19. 18:45
93 éves volt. Szerettei körében hunyta le örökre a szemét Valentino Garavani.
93 éves korában, Rómában elhunyt Valentino Garavani divattervező, a Valentino divatház alapítója. 

Fotó: AFP / FRANCOIS GUILLOT / AFP

Meghalt Valentino Garavani

Valentino Clemente Ludovico Garavani 1932-ben született, tizenhét évesen elnyerte a párizsi Haute Couture Union ösztöndíját. Később Jean Dessès divattervező stúdiójában dolgozott, két évre Guy Laroche műtermébe költözött, majd visszatért hazájába, 1959-ben Rómában megalapította saját divatházát. 2007-ben vonult vissza. 

Valentino a hatvanas évek közepétől szerzett óriási hírnevet elegáns haute couture estélyi ruháival, amelyek hamar a hírességek kedvenceivé váltak. Az általa használt piros színt Valentino-vörösnek nevezték el.

 Valentino profilján és alapítványa Instagram-oldalán is beszámoltak a gyászhírről:

Alapítónk, Valentino Garavani ma szerettei körében, római otthonában hunyt el. A búcsúztatás január 21-én, szerdán és január 22-én, csütörtökön, 11:00 és 18:00 óra között kerül sor a Piazza Mignanelli 23-ban. A temetésre január 23-án, pénteken 11 órakor kerül sor a római Piazza della Repubblica 8-ban, a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri-bazilikában.

 

