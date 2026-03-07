Az Exatlonban tér vissza Kenderesi Tamás! „Nem vagyok száz százalékos állapotban”

2022-ben érkezett az első hír arról, hogy doppingolás miatt eltiltják az úszástól Kenderesi Tamást. Azóta már a Svájci Legfelsőbb Bíróság is megerősítette, hogy jogerőssé vált a négyéves büntetés. Az olimpikon úszó azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől és elmondása szerint nagyon nehezen élte meg ezt az időszakot. A TV2 Exatlon Hungary műsorában azonban a bajnok csapatot erősítve tér vissza Kenderesi Tamás.

Kenderesi Tamás eltiltása után hosszú ideig visszahúzódott a szerepléstől (Fotó: Tumbász Hédi)

Kenderesi Tamás lelkileg felkészült az Exatlonra

Az eltiltás után volt egy másfél év, amikor teljesen magamba zárkóztam. Kicsit fejlesztenem kellett önmagamon és fel kellett fognom, hogy nem vagyok se ügyvéd, se orvos, hogy nagy ráhatásom legyen a döntésre. Utána viszont elkezdtem teniszezni és úgy érzem, hogy ez húzott ki engem a gödörből

– mondta lapunknak az olimpiai bronzérmes úszó.

Az Exatlon műsora Palik László és Gelencsér Tímea vezetésével nemcsak mentálisan, de fizikálisan is rendkívül megerőltető tud lenni. Az élsport egyértelmű okok miatt háttérbe szorult Kenderesi Tamás életében, ami miatt extrán nehéz lesz a következő időszak számára. „Amikor megkerestek, akkor nem voltam teljesen rendben fizikálisan és most sem vagyok száz százalékos állapotban. Nyilván amikor minden erőbedobással a sportra fókuszáltam, akkor azért bika voltam, de a felkérés óta is sikerült nyolc kilót lefogynom, ami két hónap alatt történt. Lehet, hogy testileg egy kicsit le vagyok maradva, de nem ez fog dönteni” - jelentette ki az Exatlon sajtótájékoztatóján lapunknak az elismert úszó.

Kenderesi Tamás szerint az Exatlon 2026-os évadjának bajnokai között nagyszerű a kémia (Fotó: Tumbász Hédi)

Kenderesi Tamás sokat gondolkodott a döntésen

Nem voltam benne teljesen biztos, hogy szeretném-e elkezdeni a televíziós karrierem. Ez az első ilyen műsorom, de nem kellett sok idő, hogy igent mondjak, mivel eddig is szimpatikus volt az Exatlon és csak ráadás az, hogy sportközpontú. Visszanézve egy-két epizódot pedig egyértelműen úgy gondolom, hogy helyesen döntöttem

– emelte ki a Borsnak az olimpikon sportoló.

Kenderesi Tamás eddigi pályafutása során is rengeteg ikonikus nyilatkozatával nyerte be magát az emberek szívébe, de most megismerhetik a rajongók az úszó valódi személyiségét. „Valamilyen szinten visszatérésként fogom fel az Exatlont. Újra látni fognak az emberek, bár nem a saját sportomban, de ez a legjobb az egészben, hogy nincsenek specifikus sportolók. Magamat is sokkal jobban meg tudom majd mutatni szerintem. Nemcsak úszóként, hanem emberként is megismernek majd” – árulta el az olimpiai bronzérmes úszó.