Befutott az elátkozott Michael Jackson-film első előzetese: Történelmi bukás vagy igazi kasszasiker lesz a Michael?

Alig tudnánk olyan sztárzenészt mondani, akiről ne készült volna életrajzi film az elmúlt néhány évben: Freddie Mercury, Robbie Williams, Elton John, Elvis Presley, Maria Callas vagy épp Bob Dylan és még sorolhatnánk. Ezért is volt égbekiáltóan fájó rajongók milliói számára, hogy a pop királya még mindig nem ihletett meg egyetlen filmkészítőt sem, legalábbis játékfilmes fronton. Michael Jacksonról ugyanis már több dokumozi is készült, például a Jackson utolsó turnéját bemutató This Is It, vagy a nem kis botrányt keltő Leaving Neverland. A hiánypótló szuperprodukció viszont már úton van, sőt, igazából már fél éve meg kellett volna jelennie, ám a Michael címre hallgató életrajzi filmet a létező összes sorscsapás utolérte, és csoda, hogy egyáltalán mozikba kerül.

Ha minden igaz, jövő áprilisban Michael Jackson-daloktól lesznek hangosak a világ mozitermei (Fotó: Lionsgate)

Jaafar Jackson nagybátyja bőrében

Az életrajzi Jackson-mozifilm ötletének csírája már 2019-ben megfogalmazódott, azonban hivatalosan csak 2022-ben jelentették be az érkezését. Egy évre rá pedig már a leglényegesebb kérdésre is választ kaptak a fanok: Ki játssza majd Michael Jacksont? A megoldás végül magából a Jackson-családból érkezett, hiszen Jaafar Jackson a címszereplő unokaöccse, aki színészi debütálására készül. Ezzel egyébként egy igazán merészet vállal a Lionsgate, amibe akár könnyen bele is bukhat a mozi stúdiója.

A több James Bond-film forgatókönyvét is jegyző John Logan tollából, valamint a Kiképzés, a Mélyütés vagy A Védelmező-filmeket dirigáló Antoine Fuqua rendezésében készülő mozi nemcsak Michael Jackson életének egy szakaszát, hanem a komplett pályáját hivatott elmesélni, a Jackson 5-tól, egészen a 2009-ben bekövetkezett haláláig. Bár a stúdiónak arra van egy B-terve is, ha ez mégsem jönne össze.

A Michael a pop királyának megszületésétől, egészen Michael Jackson haláláig mutatja majd be az énekes életét (Fotó: Lionsgate)

Jogi problémák, újraforgatás: Ez a Jacko-mozi el van átkozva

Noha a rajongók már 2024 elején lélegzet-visszafojtva kezdték el számolni a napokat a Michael eredeti, 2025. áprilisi premierdátumáig, akkor még senki sem sejtette, mi vár még a projektre. A forgatókönyv első változatai rögtön rengeteg negatív kritikát kaptak, amiért túlzottan tisztán ábrázolták a botrányoktól nem mentes életet élő előadóművészt. A bili viszont akkor borult ki, mikor Evan Chandler képviselői beperelték a filmet gyártó stúdiót, amiért jogtalanul jelenítették meg több jelenetben is a Jacksont szexuális zaklatással megvádoló, azóta elhunyt fogorvost.