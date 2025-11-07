Befutott az elátkozott Michael Jackson-film első előzetese: Történelmi bukás vagy igazi kasszasiker lesz a Michael?

Alig tudnánk olyan sztárzenészt mondani, akiről ne készült volna életrajzi film az elmúlt néhány évben: Freddie Mercury, Robbie Williams, Elton John, Elvis Presley, Maria Callas vagy épp Bob Dylan és még sorolhatnánk. Ezért is volt égbekiáltóan fájó rajongók milliói számára, hogy a pop királya még mindig nem ihletett meg egyetlen filmkészítőt sem, legalábbis játékfilmes fronton. Michael Jacksonról ugyanis már több dokumozi is készült, például a Jackson utolsó turnéját bemutató This Is It, vagy a nem kis botrányt keltő Leaving Neverland. A hiánypótló szuperprodukció viszont már úton van, sőt, igazából már fél éve meg kellett volna jelennie, ám a Michael címre hallgató életrajzi filmet a létező összes sorscsapás utolérte, és csoda, hogy egyáltalán mozikba kerül.
Az életrajzi Jackson-mozifilm ötletének csírája már 2019-ben megfogalmazódott, azonban hivatalosan csak 2022-ben jelentették be az érkezését. Egy évre rá pedig már a leglényegesebb kérdésre is választ kaptak a fanok: Ki játssza majd Michael Jacksont? A megoldás végül magából a Jackson-családból érkezett, hiszen Jaafar Jackson a címszereplő unokaöccse, aki színészi debütálására készül. Ezzel egyébként egy igazán merészet vállal a Lionsgate, amibe akár könnyen bele is bukhat a mozi stúdiója.
A több James Bond-film forgatókönyvét is jegyző John Logan tollából, valamint a Kiképzés, a Mélyütés vagy A Védelmező-filmeket dirigáló Antoine Fuqua rendezésében készülő mozi nemcsak Michael Jackson életének egy szakaszát, hanem a komplett pályáját hivatott elmesélni, a Jackson 5-tól, egészen a 2009-ben bekövetkezett haláláig. Bár a stúdiónak arra van egy B-terve is, ha ez mégsem jönne össze.
Noha a rajongók már 2024 elején lélegzet-visszafojtva kezdték el számolni a napokat a Michael eredeti, 2025. áprilisi premierdátumáig, akkor még senki sem sejtette, mi vár még a projektre. A forgatókönyv első változatai rögtön rengeteg negatív kritikát kaptak, amiért túlzottan tisztán ábrázolták a botrányoktól nem mentes életet élő előadóművészt. A bili viszont akkor borult ki, mikor Evan Chandler képviselői beperelték a filmet gyártó stúdiót, amiért jogtalanul jelenítették meg több jelenetben is a Jacksont szexuális zaklatással megvádoló, azóta elhunyt fogorvost.
A botrány következtében a nyers változatot újra kellett vágni, és mindennek a tetejébe, közel egy hónapnyi extra forgatásra is szükség volt, így elkerülhetetlen lett az elátkozott mozi premierének elnapolása. Először 2025 őszéig, majd ez nem sokkal később már 2026. április 24-re csúszott. Jelen állás szerint ez a végleges dátuma a Michael debütálásának. Vagy inkább a Michael 1-nek?
Ahogy azt korábban említettük, az alkotóknak van egy B-tervük arra, ha esetleg nem tudnának mindent belezsúfolni a Michael című életrajzi moziba. A Lionsgate ugyanis már most egy 2. rész elkészítésén agyal annak érdekében, hogy Michael Jackson életének és karrierjének csúcs- és mélypontjai is egyenlő arányban és kellő őszinteséggel legyenek prezentálva. A tárgyalások a második fejezetről már javában folynak, amiről a stúdió egyik fejese a The Hollywood Reporternek nyilatkozott:
Bár még hivatalosan nem erősíthetem meg a második filmet, azt elmondhatom, hogy a kreatív csapat nagyon keményen dolgozik azon, hogy még többet mutathassunk meg Michaelről, ráadásul nem sokkal azután, hogy az első rész megjelent
– mondta a lapnak Adam Fogelson.
A kaotikus állapotok és a projekt feletti viharfelhők elvonulni látszanak, sőt, már most egy második film is feltűnt a horizonton, de vajon meg tudja majd ugrani a Jaafar Jackson főszereplésével érkező életrajzi film a rajongók óriási elvárásait, vagy majd történelmi bukásként fog bevonulni a történelemkönyvekbe a Michael? Jövő áprilisban kiderül!
