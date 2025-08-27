Michael Jackson fia eljegyezte barátnőjét – Fotók!

Taylor Swift és Travis Kelce mellett Michael Jackson fia, Prince Jackson is megkérte kedvese kezét ugyanazon a napon. Prince Jackson, a pop királyának elsőszülöttje, már 28 éves, és a 8 éve tartó kapcsolat után eljegyezte barátnőjét, Molly Schirmanggot. Az örömteli hírt maga Prince jelentette be Instagram-oldalán.

Michael Jackson fia, Prince Jackson házas életre készül gyermekkori szerelmével / Fotó: AFP / AFP

Michael Jackson fia régi szerelmével kezdi meg új életét

A legidősebb Jackson fiú és kedvese már több mint egy évtizede ismerik egymást, párkapcsolatukat pedig 8 éve tartják. Kapcsolatukat sokáig a nyilvánosság elől rejtve tartották, hogy elkerüljék a média figyelmét. Prince és Molly hétköznapi életet éltek, mivel mindketten befejezték egyetemi tanulmányaikat, civil szakmában dolgoztak és együtt járták be a világot az elmúlt évek során.

Most, nyolc év közös élet után, Prince Jackson végre lánykérésre szánta el magát. - írja a life.hu.

Nyolc év telt el, és végtelen sok év van még előttünk. Molly és én rengeteg időt töltöttünk együtt, és hihetetlen emlékeket gyűjtöttünk. Bejártuk a világot, együtt végeztük el tanulmányainkat, és együtt nőttünk fel. Izgatottan várom életünk következő fejezetét. Szeretlek!

A közzétett fotókon feltűnik egy idős hölgy is a pár mellett, aki Katherine Jackson, Prince nagymamája és Michael Jackson édesanyja. Úgy tűnik, Katherine is áldását adta unokája eljegyzésére.

Prince Jackson Instagram fotója az alábbiakban megtekinthető!