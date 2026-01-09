Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
David Beckham titokban felvette a kapcsolatot fia feleségével, Nicola Peltz-cel

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 16:57
Megható lépésre szánta el magát az egykori futballista. Sir David Beckham egy utolsó kísérletet tett arra, hogy kibéküljön elidegenedett fiával, Brooklynnal.
Fekete Ágnes
Tovább bonyolódik a Beckham botrány. Sir David Beckham a háttérben, teljes titokban próbálta elsimítani a családi viszályt. A friss hírek szerint a világsztár futballista személyesen vette fel a kapcsolatot menye, Nicola Peltz színésznővel, miközben fia, Brooklyn Beckham már csak az ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a szüleivel.

David Beckham mélyen szenved attól, hogy nem lehet része fia mindennapjainak
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Mit tudunk eddig a Beckham családi viszályról?

  • A konfliktus Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvője után kezdődött
  • Több forrás szerint Victoria Beckham és Nicola Peltz között már az esküvő előkészületei során feszültség alakult ki
  • Később a két Beckham fiú, Brooklyn és Romeo között is megromlott a viszony, miután Romeo összejött testvére egykori barátnőjével, Kim Turnbull-lal
  • Brooklyn Beckham egyre több családi eseményt hagyott ki: David Beckham 50. születésnapi buliját, lovaggá ütését és édesanyja vörös szőnyeges eseményét 
  • A kommunikáció a szülők, valamint Brooklyn Beckham között megszakadt: a 25 éves séf letiltotta szüleit a közösségi oldalán
  • Ezek után pedig a legidősebb Beckham fiú a jogi képviselőin keresztül jelezte, hogy csak ügyvédeken át hajlandó kapcsolatot tartani a szüleivel
  • David Beckham titokban mégis megpróbálta felvenni a kapcsolatot Nicola Peltz-cel, hogy enyhítse a feszültséget

David Beckham titokban kapcsolatba lépett fia feleségével

A Daily Mail értesülései szerint Sir David Beckham titokban, a nyilvánosság kizárásával próbált kapcsolatba lépni Nicola Peltz-cel, abban a reményben, hogy a menyén keresztül enyhítheti a feszültséget fia és saját maga között. A bennfentesek szerint Sir David Beckham teljesen összetört ettől a jelenlegi helyzettől, és mindent megtenne azért, hogy újra rendezze a kapcsolatát fiával. A volt futballsztár még egy személyes üzenetet is küldött Brooklyn Beckham feleségének, amelyben meghívta a lovaggá ütése utáni vacsorára őket. Nicola Peltz és férje azonban elutasította a meghívást és nem jelent meg Sir David Beckham nagy napján, mert úgy vélték, hogy ez csak egy előre megtervezett PR fogás.

Brooklyn Beckham már csak az ügyvédein keresztül hajlandó kommunikálni szüleivel
Fotó: KGC-158 / Northfoto

Brooklyn Beckham nem kíméli a szüleit

Ez volt az utolsó nagy családi esemény, amelyet Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kihagytak az elmúlt egy évben. Korábban nem vettek részt Sir David Beckham 50. születésnapi ünnepségén és Victoria Beckham Netflix sorozatának vörös szőnyeges premierjén sem. A helyzet azóta pedig tovább romlott. Brooklyn Beckham letiltotta szüleit a közösségi oldalán, és a jogi képviselőin keresztül jelezte, hogy nem kíván közvetlen kapcsolatot tartani szüleivel. Ezzel szemben Nicola Peltz családjával rendszeresen tölt időt, amiket Instagram oldalán előszeretettel oszt meg. A rajongók számára különösen fájdalmas látni ezt a fordulatot, hiszen a Beckham család sokáig az összetartás szimbóluma volt. 

Brooklyn Beckham az elmúlt egy évben az összes családi eseményt kihagyta
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

David Beckham szenved

Sir David Beckham ezért is ragaszkodik annyira ahhoz, hogy megoldja a helyzetet. Bennfentesek szerint mélyen szenved attól, hogy nem lehet része fia mindennapjainak, és különösen fájdalmas számára, hogy a konfliktus már nem pusztán családi, hanem jogi szintre is lépett. A Nicola Peltz-nek küldött üzenet ezért sokak szerint nemcsak egy békülési kísérlet volt, hanem egy kétségbeesett apai gesztus.

 

 

