David Beckham titokban felvette a kapcsolatot fia feleségével, Nicola Peltz-cel

Tovább bonyolódik a Beckham botrány. Sir David Beckham a háttérben, teljes titokban próbálta elsimítani a családi viszályt. A friss hírek szerint a világsztár futballista személyesen vette fel a kapcsolatot menye, Nicola Peltz színésznővel, miközben fia, Brooklyn Beckham már csak az ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a szüleivel.
A Daily Mail értesülései szerint Sir David Beckham titokban, a nyilvánosság kizárásával próbált kapcsolatba lépni Nicola Peltz-cel, abban a reményben, hogy a menyén keresztül enyhítheti a feszültséget fia és saját maga között. A bennfentesek szerint Sir David Beckham teljesen összetört ettől a jelenlegi helyzettől, és mindent megtenne azért, hogy újra rendezze a kapcsolatát fiával. A volt futballsztár még egy személyes üzenetet is küldött Brooklyn Beckham feleségének, amelyben meghívta a lovaggá ütése utáni vacsorára őket. Nicola Peltz és férje azonban elutasította a meghívást és nem jelent meg Sir David Beckham nagy napján, mert úgy vélték, hogy ez csak egy előre megtervezett PR fogás.
Ez volt az utolsó nagy családi esemény, amelyet Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kihagytak az elmúlt egy évben. Korábban nem vettek részt Sir David Beckham 50. születésnapi ünnepségén és Victoria Beckham Netflix sorozatának vörös szőnyeges premierjén sem. A helyzet azóta pedig tovább romlott. Brooklyn Beckham letiltotta szüleit a közösségi oldalán, és a jogi képviselőin keresztül jelezte, hogy nem kíván közvetlen kapcsolatot tartani szüleivel. Ezzel szemben Nicola Peltz családjával rendszeresen tölt időt, amiket Instagram oldalán előszeretettel oszt meg. A rajongók számára különösen fájdalmas látni ezt a fordulatot, hiszen a Beckham család sokáig az összetartás szimbóluma volt.
Sir David Beckham ezért is ragaszkodik annyira ahhoz, hogy megoldja a helyzetet. Bennfentesek szerint mélyen szenved attól, hogy nem lehet része fia mindennapjainak, és különösen fájdalmas számára, hogy a konfliktus már nem pusztán családi, hanem jogi szintre is lépett. A Nicola Peltz-nek küldött üzenet ezért sokak szerint nemcsak egy békülési kísérlet volt, hanem egy kétségbeesett apai gesztus.
