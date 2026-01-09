David Beckham titokban felvette a kapcsolatot fia feleségével, Nicola Peltz-cel

Tovább bonyolódik a Beckham botrány. Sir David Beckham a háttérben, teljes titokban próbálta elsimítani a családi viszályt. A friss hírek szerint a világsztár futballista személyesen vette fel a kapcsolatot menye, Nicola Peltz színésznővel, miközben fia, Brooklyn Beckham már csak az ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a szüleivel.

David Beckham mélyen szenved attól, hogy nem lehet része fia mindennapjainak

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

David Beckham titokban kapcsolatba lépett fia feleségével

A Daily Mail értesülései szerint Sir David Beckham titokban, a nyilvánosság kizárásával próbált kapcsolatba lépni Nicola Peltz-cel, abban a reményben, hogy a menyén keresztül enyhítheti a feszültséget fia és saját maga között. A bennfentesek szerint Sir David Beckham teljesen összetört ettől a jelenlegi helyzettől, és mindent megtenne azért, hogy újra rendezze a kapcsolatát fiával. A volt futballsztár még egy személyes üzenetet is küldött Brooklyn Beckham feleségének, amelyben meghívta a lovaggá ütése utáni vacsorára őket. Nicola Peltz és férje azonban elutasította a meghívást és nem jelent meg Sir David Beckham nagy napján, mert úgy vélték, hogy ez csak egy előre megtervezett PR fogás.