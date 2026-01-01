SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megszakad a szív: így üzent elhidegült fiának David Beckham

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 19:16
Brooklyn Beckhamdráma
Brooklyn Beckhamet, úgy tűnik, nem tudja teljesen kizárni az életéből az édesapja. David Beckham megható üzenetet küldött a fiának az év végén.
CJA
A szerző cikkei

David Beckham érzelmes bejegyzéssel búcsúztatta a 2025-ös évet, amelyből a fiát, Brooklynt sem hagyta ki. 

David Beckham nem tud lemondani fiáról
David Beckham nem tud lemondani a fiáról  / Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

A sztárapuka újévi ünneplésként családi fotókat osztott meg a közösségi oldalán, miközben elbúcsúzott az előző évtől. Nem sokkal éjfél előtt David a feleségéről, Victoriáról, valamint a gyermekeikről, Romeóról, Cruzról és Harperről tett közzé képeket. Harmadik fiuk, Brooklyn és felesége, Nicola ezúttal sem a családdal ünnepelt.

Annyira hálás vagyok az egész családomért, mindannyiótokat nagyon szeretem

- írta a korábbi futballista a Cruzról és Romeóról közzétett kép alá.

David Beckham külön fotót osztott meg Brooklynnal

Az elérzékenyült David ezt követően egy olyan fényképet is közzétett a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyen csak ő és Brooklyn látható, amint átölelik egymást a kapcsolatuk egy még idilli időszakában.

Nagyon szeretlek mindannyiótokat

- emelte ki Beckham, egy fehér szív emoji kíséretében.

David és Brooklyn Beckham (Fotó: @davidbeckham / Instagram)

Brooklyn tavaly szakította meg a kapcsolatát a családjával, majd, miután hosszú ideig szinte teljesen figyelmen kívül hagyta őket, letiltotta a szüleit a közösségi médiában. Ez azonban nem akadályozta meg Davidet abban, hogy megpróbáljon közeledni, és felidézze a szép emlékeket: megosztott egy utolsó újévi fotót is, amelyen az egész család együtt pózol, közvetlenül Harper születése után.

Szívszorító fotókat osztott meg David Beckham / Fotó: @davidbeckham / Instagram

A dráma óta Cruz is reagált a történtekre: megosztott egy képernyőképet egy cikkről, amelyben azt állították, hogy a szüleik tiltották le Brooklynt. Ehhez a következőt írta:

NEM IGAZ. Anyukám és apukám soha nem követnék ki a fiukat… Nézzük a tényeket. Letiltva ébredtek - ahogy én is.

A hír hatására a rajongók kritikák tömkelegével árasztották el többek között Brooklyn és Nicola ünnepi közösségi médiás posztjait is - írja a Mirror.

 

