Sydney Sweeney plasztikai beavatkozásairól vallott: „Mindenki őrült a közösségi médiában”

Sydney Sweeney egyszer és mindenkorra véget vetett a plasztikai műtétekkel kapcsolatos pletykáknak. Az Eufória sztárja nem hagyta magát és kemény kritikát fogalmazott meg azokról, akik a külsejét elemzik.

Sydney Sweeney kemény kritikával illette azokat, akik elemezték a külsejét és plasztikával vádolták

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Sydney Sweeney plasztikai beavatkozásairól vallott

Sydney Sweeney az Allure magazinnak tett interjújában Amanda Seyfrieddel beszélgetve öntött végre tiszta vizet a pohárba a plasztikai beavatkozásokról szóló pletykákkal kapcsolatban.

Tisztázzuk egyszer s mindenkorra: soha nem volt semmilyen beavatkozásom. Félek a tűktől, elképzelni sem tudod, mennyire.

A 28 éves színésznő szerint teljesen abszurd, hogy a közösségi médiában olyan előtte-utána képek keringenek róla, amelyeken összehasonlítják a 12 éves kori képét a mostani önmagával.

Nem lehet összehasonlítani egy 12 éves koromból származó fotót egy 26 éves koromból származó képpel, amelyen professzionális smink és világítás van! Természetesen máshogy fogok kinézni.

Majd hozzátette, hogy a közösségi médiában mindenki őrült.

Sydney Sweeney és Amanda Seyfried a Housemaid című film forgatásán kötöttek szoros barátságot egymással

(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Sydney Sweeney ígéretet tett Amand Seyfriednek

Sydney Sweeney arról is beszélt, hogy fiatal korában Hollywoodban többen is azt tanácsolták neki, ha komolyan szeretne érvényesülni, javítson az arcán. Botoxot ajánlottak neki, és arcformáló kezeléseket, ő azonban minden alkalommal határozottan nemet mondott. De bevallotta, egyszer tinédzserkorában felmerült benne a plasztika gondolata. Egy mellcsökkentő műtétet szeretett volna, de édesanyja tanácsára letett erről is. Utólag azt mondja, hálás, hogy nem változtatott a testén. Amanda Seyfried egyetértett a 28 éves színésznővel. Véleménye szerint Sydney Sweeney túl fiatal ahhoz, hogy az arcához kelljen nyúlnia. De lelkére kötötte, hogy ha eljön az idő, majd őt hívja fel először.

Sydney Sweeney azt állítja, az egyik szeme jobban nyílik, mint a másik

(Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/MEGA/Northfoto)

Sydney Sweeney balesete

Az interjú végén az Eufória Cassie-je azonban bevallotta, hogy egyetlen egyszer kénytelen volt műtétnek alávetni magát, de az nem kozmetikai célból történt. Fiatalabb korában ugyanis Sydney Sweeney wakeboard-balesetet szenvedett, amelynek köszönhetően 19 öltéssel kellett rendbe tenni az arcát. A Housemaid sztárjának azóta az egyik szeme jobban nyílik, mint a másik. Ezzel is csak szerette volna megerősíteni, ha valóban plasztikáztatott volna, akkor ez már nem lenne így.