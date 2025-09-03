Sydney Sweeney elcsábította Taylor Swift legnagyobb ellenségét

A 27 éves színésznő új korszakot nyitott a magánéletében. Sydney Sweeney a legfrissebb hírek szerint Scooter Braunnal randizgat. A férfi neve sokaknak ismerős lehet, ha olvasott már valaha Justin Bieber vagy éppen Taylor Swift zenei munkásságáról.

Sydney Sweeney és Scooter Braun Jeff Bezos velencei esküvői hétvégéjén került egymással közelebbi kapcsolatba

(Fotó: KGC-34/133516_003 / Northfoto)

Sydney Sweeney elcsábította Scooter Braunt

A pletykák egy TikTok-videóval kezdődtek, amelyen Sydney Sweeney Scooter Braunnal együtt távozik a velencei Harry’s Bar-ból. A jelenetet, ami Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjekor zajlott, természetesen azonnal kiszúrták a rajongók. A felvételek pedig egyre jobban terjednek az interneten. Az esemény után több forrás is megerősítette, hogy a két híresség 'lazán randizgat', nincs szó komoly kapcsolatról, de kifejezetten élvezik egymás társaságát.

Scooter Braun rajong Sydney Sweeney-ért

A Page Six informátora szerint Justin Bieber egykori menedzsere 'teljesen odáig van' a színésznőért, és a velencei találkozásuk óta aktívan udvarol neki. Sydney pedig jelenleg a 'szingli korszakát' éli, és egyáltalán nem sürgeti a következő nagy szerelmet, de a közös velencei kiruccanás egyértelmű jele annak, hogy Braun nem maradt észrevétlen a szemében.

Sydney Sweeney és Jonathan Davino 7 év után szakított egymással

Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / Northfoto

Mindketten élvezik a szingli létet

Sweeney és Braun is egy komoly párkapcsolaton van túl és jelenleg élvezik, hogy randizgathatnak egymással. Nem sürgetnek semmit. A 27 éves színésznő egy hét évig tartó párkapcsolaton, amíg Scooter egy több mint 8 évig tartó házasságon van túl. A vetkőzési kedvéről is ismert színésznő még 2018 körül kezdett randizni Jonathan Davinóval. Az ő kapcsolatuk kezdetben távol állt a reflektorfénytől, ugyanis a színésznő mindig is védte a magánéletét, és ritkán beszélt a szerelmi életéről a sajtónak. 2022-ben azonban jött a fordulat, amikor eljegyezték egymást. Sydney Sweeney karrierje ekkor már szárnyalt, és az Eufóriában, illetve a Fehér Lótuszban való szereplése után pedig valósággal letarolta Hollywoodot. A színésznő elfoglaltságai miatt azonban teljesen háttérbe szorult a párkapcsolatuk, aminek az lett a vége, hogy 2025 tavaszán felbontották a jegyességüket és szakítottak egymással. Sweeney azóta élvezi a szingli létet, így lehet az, hogy szinte hetente olvasni új híres udvarlókról. A már említett Bezos lagzin is többen csapták neki a szelet, például Gisele Bündchen exférje, Tom Brady. De Megan Fox legkisebb gyerekének apja, MGK is csapta neki a szelet.