Te is imádod Sydney Sweeney alakját? Így fogyott le 13 kilót 2 hónap alatt

Sydney Sweeney brutális átalakuláson ment keresztül az utóbbi hónapokban. A 'Christy' című életrajzi film forgatása után a színésznő szigorú diétával és kemény edzésprogrammal mindössze hét hét alatt több mint 13 kilót adott le. A hollywoodi sztár most elárulta, hogyan sikerült ilyen gyorsan ilyen sokat fogynia.

Sydney Sweeney több, mint 13 kilótól szabadult meg kevesebb, mint két hónap alatt (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Sydney Sweeney brutális fogyása

Sydney Sweeney a 'Christy' című filmje kedvéért komoly súlygyarapodáson ment keresztül. Majd miután a forgatás véget ért, a fiatal színésznő új kihívás előtt állt, ugyanis a következő projektjei, az Eufória harmadik évada és a Téboly otthona című film már egy teljesen más külsőt igényelt. Ahhoz pedig, hogy visszatérjen a korábbi, karcsúbb alakjához, mindössze két hónapot adott magának. Sydney Sweeney diétája egyszerű, de rendkívül szigorú volt. A színésznő teljesen elhagyta a cukrot, az alkoholt és a feldolgozott élelmiszereket. Továbbá az összes fehérjeport és táplálékkiegészítőt is kiiktatta az étrendjéből:

Ha abbahagyod az edzést és a fehérjeturmixok fogyasztását, akkor nagyon gyorsan izomzatot vesztesz. Ez az első dolog, ami eltűnik a zsír előtt. Szóval két héten belül már elkezdtem fogyni.

A szigorú étrend mellé intenzív kardióedzéseket iktatott be, köztük futást, spinninget és HIIT-edzéseket. Az életmódváltás eredménye pedig az lett, hogy mindössze hét hét alatt több, mint 13 kilót sikerült leadnia.

Sydney Sweeney számára a hirtelen fogyás fizikailag és lelkileg is megterhelő volt (Fotó: C Flanigan / Northfoto)

Sydney Sweeney nem vállal több ilyen átalakulást

Az Eufória Cassie-je nem titkolja, hogy a folyamat fizikailag és lelkileg is megterhelő volt számára. A People magazinnak tett nyilatkozatában el is mondta, hogy bár az eredmény látványos, valószínűleg soha többé nem vállalna ilyen mértékű fizikai átalakulást egy szerep kedvéért:

Ez lehet, hogy az egyetlen alkalom volt, amikor ilyen extrém módon formáltam át a testem.

Sydney Sweeney a 'Christy' című filmje kedvéért komoly súlygyarapodáson ment keresztül (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Sydney Sweeney egy szerep kedvéért szedett fel plusz kilókat

Sydney Sweeney Christy Martin, a híres bokszoló életéről szóló film főszerepére készült, és a hiteles alakítás érdekében vállalta, hogy rövid idő alatt komoly súlygyarapodáson megy keresztül. A 28 éves színésznő a szerep kedvéért erősítő edzéseket, súlyzós tréninget és kick-box órákat végzett, hogy sportosabb, izmosabb testet formáljon magának. A felkészülés idején pedig magas kalóriatartalmú étrendet követett. Fehérje turmixokat, vajas-dzsemes szendvicseket és tejes shake-et fogyasztott napi rendszerességgel. Sydney Sweeney a People magazinnak adott interjúban elmondta, hogy tudatosan és fegyelmezetten készült a szerepre, és a forgatások idején a plusz súly segített abban, hogy jobban megértse karaktere testi és lelki erejét.