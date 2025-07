Sydney Sweeney-re újra rátalált a szerelem

Sydney Sweeney újra a reflektorfénybe került, miután márciusban bejelentette szakítását Jonathan Davinóval. A 27 éves színésznőt most egy titokzatos, izmos férfival látták Idahóban jetskizni.

Sydney Sweeney-t az eljegyzés felbontása óta több férfivel is hírbe hozták

(Fotó: PA/Northfoto)

Sydney Sweeney újra szerelmes

Az Eufória sztárja a barátaival ment egy tóparti kiruccanásra Idahóba. A kiránduláson a 27 éves színésznőt azonban lencsevégre kapták, ahogy épp egy titokzatos, izmos férfival romantikázott. A fotókon jól látható, hogy Sydney Sweeney és az ismeretlen férfi mentőmellényt vesz fel, majd vízre száll. A párost később jetskizni látták úgy, hogy a színésznő ült elől. A titokzatos férfi pedig hátul foglalt helyet és közben szorosan fogta az Eufória Cassie-jének derekát, ami többnek tűnt, mint baráti és plátói gesztus. Egy ponton pedig elkalandoztak egy tóparti részhez, ahol egy kötélhinta volt. A jóképű férfi büszkén mosolygott a színésznőre, miközben Sydney Sweeney leugrott a szikláról és a vízbe merült.

Sydney Sweeney volt a Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvő egyik legnépszerűbb meghívottja

(Fotó: Northfoto)

Sydney Sweeney élvezi a szingli létet

Sydney Sweeney-t nem most először látták ilyen intim közelségben egy másik férfival a szakítás óta. A 27 éves színésznő ugyanis egy hónappal ezelőtt a Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvő egyik legnépszerűbb meghívottja volt, legalábbis egy bennfentes szerint.

Mindenki beszélni akart vele, és minden srác, aki töltött vele egy kis időt, arról áradozott, milyen lenyűgöző a való életben.

Még Tom Brady és Orlando Bloom is közeledett a színésznő felé. Egész este táncoltak és aztán még másnap is együtt járták Velence utcáit. De ezt megelőzően is több férfival látták őt. Például az Imádlak utálni című filmben szereplő szerelmével, Glen Powell-el is hírbe hozták. Kettejük között nemcsak a filmvásznon lehetett érezni a kémiát, hanem a való életben is. Továbbá Megan Fox exével is, Machine Gun Kelly-vel is lefotózták, ahogy egy Las Vegas-i partin élvezik egymás társaságát.

Sydney Sweeney és Jonathan Davino hét évig volt együtt

(Fotó: Agence/Bestimage/Northfoto)

Sydney Sweeney nemrég van túl egy szakításon

Úgy tűnik, a 27 éves színésznőt egyáltalán nem hatja meg a szakítás egykori kedvesével. Sydney Sweeney és Jonathan Davino 2018-ban jött össze, majd 2022-ben eljegyezték egymást. Végül 2025-ben bontották fel a jegyességüket hét év együttlét után. Az Eufória Cassie-jét azóta számos férfival lencsevégre kapták. Ezen a legutóbbi fotósorozaton azonban nagyon úgy tűnik, hogy végre újra rátalálta a szerelem a színésznőre.