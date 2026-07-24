„Voltak síró gyerekek, egy szívbeteg nő pedig elájult” – 40 fokos hőségben rekedtek a Ryanair utasai

A Barcelonából Manchesterbe tartó, FR6597-es Ryanair-járat egyik utasa azt állítja, hogy a nyaralásból hazatérő utasokat több mint két órán át „csapdába ejtették” a repülőgépen, miközben a hőmérséklet 40 Celsius-fok fölé emelkedett.

Ryanair-utasok rekedtek a fedélzeten 40 fokos hőségben – gyerekek sírtak, egy nő elájult Fotó: Alexander Fedosov / shutterstock

Ryanair-utasok rekedtek a fedélzeten 40 fokos hőségben – gyerekek sírtak, egy nő elájult

A járatnak hétfőn helyi idő szerint 16:50-kor kellett volna felszállnia a barcelonai repülőtérről, az utasok azonban csak 18 óra körül szállhattak fel a fedélzetre. Felszállás helyett a Boeing 737-es még további két órán át a kifutópályán vesztegelt, miközben az utasok a beszámolók szerint patakokban izzadtak a rekkenő hőségben.

A fedélzeten készült videókon jól látható, ahogy a verejtékező utasok kétségbeesetten próbálják legyezni magukat, miközben a gép indulására várnak.

A Manchester Evening News beszámolója szerint a barcelonai repülőtéren a külső hőmérséklet 31 Celsius-fok volt, a repülőgép fedélzetén azonban állítólag 40 fok fölé emelkedett.

Az egyik utas, a 34 éves Rachel – tanár és hatéves ikrek édesanyja – így idézte fel a történteket:

Eleinte minden rendben lévőnek tűnt, bár odakint nagyon meleg volt, úgy 32-33 fok. Azt az utasítást kaptuk, hogy minél gyorsabban foglaljunk helyet, mert addig nem lesz légkondicionálás, amíg a hajtóművek be nem indulnak és a gép el nem kezd gurulni. Egyre melegebb lett, mi pedig csak ültünk, de nem mozdultunk. Az első 45 perc után már mindenki csuromvizesre izzadt, és semmilyen tájékoztatást nem kaptunk.

Az édesanya hozzátette: