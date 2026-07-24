„Voltak síró gyerekek, egy szívbeteg nő pedig elájult” – 40 fokos hőségben rekedtek a Ryanair utasai

A Barcelonából Manchesterbe tartó, FR6597-es Ryanair-járat egyik utasa azt állítja, hogy a nyaralásból hazatérő utasokat több mint két órán át „csapdába ejtették” a repülőgépen, miközben a hőmérséklet 40 Celsius-fok fölé emelkedett.
A járatnak hétfőn helyi idő szerint 16:50-kor kellett volna felszállnia a barcelonai repülőtérről, az utasok azonban csak 18 óra körül szállhattak fel a fedélzetre. Felszállás helyett a Boeing 737-es még további két órán át a kifutópályán vesztegelt, miközben az utasok a beszámolók szerint patakokban izzadtak a rekkenő hőségben.
A fedélzeten készült videókon jól látható, ahogy a verejtékező utasok kétségbeesetten próbálják legyezni magukat, miközben a gép indulására várnak.
A Manchester Evening News beszámolója szerint a barcelonai repülőtéren a külső hőmérséklet 31 Celsius-fok volt, a repülőgép fedélzetén azonban állítólag 40 fok fölé emelkedett.
Az egyik utas, a 34 éves Rachel – tanár és hatéves ikrek édesanyja – így idézte fel a történteket:
Eleinte minden rendben lévőnek tűnt, bár odakint nagyon meleg volt, úgy 32-33 fok. Azt az utasítást kaptuk, hogy minél gyorsabban foglaljunk helyet, mert addig nem lesz légkondicionálás, amíg a hajtóművek be nem indulnak és a gép el nem kezd gurulni. Egyre melegebb lett, mi pedig csak ültünk, de nem mozdultunk. Az első 45 perc után már mindenki csuromvizesre izzadt, és semmilyen tájékoztatást nem kaptunk.
Az édesanya hozzátette:
A személyzet azt mondta, maradjunk ülve, különben elveszítjük a felszállási időablakunkat. Mindenki leült, azt hittük, végre indulunk, de megint nem történt semmi. Újabb húsz perc telt el úgy, hogy továbbra is csak vártunk. Ezután közölték velünk, hogy a késés még tovább fog tartani.
A nő szerint addigra már olyan elviselhetetlen volt a hőség, hogy az emberek könyörögtek, engedjék le őket a gépről. A helyzet nagyon súlyossá vált. Azt állítja, hogy nagyon ijesztő volt a helyzet, mert egyáltalán nem jött hűvös levegő. Mindenkiről szakadt a víz, olyan volt, mintha egy szaunába zártak volna őket.
Voltak síró gyerekek. Mögöttem ült egy szívbeteg nő, aki elájult. Egyszerűen előrebukott. A hőmérséklet szerintem már a 40 fok fölött járt. Ránéztem a saját gyerekeimre, és a melegtől teljesen fel volt puffadva az arcuk. Megdöbbentő volt, ahogyan bántak velünk. Ilyet még állatokkal sem tennének. Azt mondták, hogy aki le akar szállni, azt nem engedik vissza a gépre. Többen is elájultak. A férjem is majdnem elvesztette az eszméletét. A fedélzeten volt egy körülbelül 30 fős, 15–16 éves diákcsoport is
– mesélte.
Este 20:20 körül, amikor továbbra sem látszott esély az indulásra, az összes utast felszólították, hogy szálljanak le a repülőről. Rachel szerint ezt követően terminálban néhány férfi utas levette az izzadságtól átázott pólóját, a helyi repülőtéri dolgozók azonban felszólították őket, hogy vegyék vissza.
Az utasokat végül arra kérték, hogy ismét szálljanak fel a repülőre. A járat kedden, 2026. július 21-én helyi idő szerint nem sokkal 0:30 előtt szállt fel Barcelonából, majd brit idő szerint hajnali 2 órakor érkezett meg Manchesterbe, ahol az utasok tapssal fogadták a leszállást – írja a The Mirror.
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