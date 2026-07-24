Válással végződhetett volna? Házasságuk megmentéséért küzdött Dobó Ági és férje

Dobó Ági és férje, Kis Csaba házassága a kívülállók számára sokáig tökéletes tündérmesének tűnhet, ám az egykori szépségkirálynő lerántotta a leplet a kulisszák mögötti valóságról. A Costa Ricán élő sztárpár 16 éve alkot egy párt, a harmonikus családi idill mögött azonban rengeteg tudatos munka és komoly krízis húzódik meg. Semmit sem kaptak ingyen az élettől, nyíltan felvállalják, hogy a kapcsolatuk megmentése érdekében egy időben párterápiára is jártak. A Reggeli című műsorban is szó esett a kritikus időszakról.

Dobó Ági házassága többször is cérnaszálon lógott (Fotó: Kunos Attila)

Dobó Ági egyedül érezte magát

Az édesanya sosem riadt vissza attól, hogy megmutassa a valóság árnyoldalait:

Nagyon nagy mélységeink voltak. Ezt sem titkoltam soha, hogy a párkapcsolatunkba rengeteg munkát teszünk bele. Valószínűleg nekünk egy kicsit lassabban megy az összecsiszolódás 16 év távlatában, azt mondhatom, mint általánosságban a pároknak

– vallotta be Ági. A problémákat a fizikai távolság is tetézte, ami komoly hullámvölgyeket hozott a mindennapokba: „Kint is voltak mélypontok... Nagyon megnehezítette az, hogy a férjem az első másfél évben ingázott. Nagyon sokat voltam egyedül, ami szintén hullámvölgyeket hozott” – tette hozzá, elárulva, hogy a kínzó hiányérzet olykor haragba csapott át.

Az őszinte kommunkáció hozta meg az áttörést

A házaspár nem adta fel, a problémák elfojtása helyett a radikális őszinteséget választották. Ági rájött, hogy a boldogság kulcsa a tiszta párbeszéd: „A kommunikáció mindig a legfontosabb. Amit magammal szemben az utóbbi időben gyakorolok, az az, hogy nagyon bátran és őszintén kezdjek kommunikálni, mert a legrövidebb út az egyenes.” Ez a fajta nyíltság a sztáranyuka szerint eszeveszetten felszabadító, és hosszú távon mérhetetlenül kifizetődőbb, mint elnyomni a bennünk lévő feszültséget és a kavargó érzéseket.

A rengeteg tudatos munka végül meghozta a gyümölcsét, és sikerült túllendülniük a legkritikusabb pontokon is: „Ez javuló tendenciát mutat, úgyhogy minden rendben” – nyilatkozta megkönnyebbülten Ági. Ma már mindketten nagyon ügyelnek arra, hogy a mindennapi kötelezettségek mellett kettesben is töltsenek minőségi időt, folyamatosan óvva és ápolva a házasságuk szentségét.