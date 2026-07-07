A Ryanair utasait arra figyelmeztetik, hogy tegyenek egy darab kartont a kézipoggyászukba, miután a diszkont légitársaság tavaly nyáron bejelentette a kézipoggyász-szabályok módosítását.

Ryanair-utasok, figyelem! Ez az egyszerű kartonos trükk megkímélhet a pótdíjtól Fotó: Alexander Fedosov / shutterstock

Ryanair-utasok, figyelem! Ez az egyszerű kartonos trükk megkímélhet a pótdíjtól

A fapados légitársaság az uniós előírások frissítésére reagálva 20 százalékkal megnövelte az ingyenesen felvihető „személyes táska” méretét. 2025 szeptemberétől az alapjeggyel utazó utasok díjmentesen vihetnek magukkal egy legfeljebb 40 × 30 × 20 centiméteres táskát a fedélzetre. A csomag súlya azonban nem haladhatja meg a 10 kilogrammot, és be kell férnie az előttük lévő ülés alá.

Az új poggyászméretek életbe lépésével Tom Schott csomagolási szakértő, a Schott Packaging munkatársa arra figyelmezteti a nyaralókat, hogy ne kövessenek el egy költséges hibát. Szerinte a megnövelt mérethatár sokakat arra csábíthat, hogy túlpakolják a táskájukat, ami miatt a beszálláskor pótdíjat kellhet fizetniük.

Tom így fogalmazott:

Az új mérethatár valódi áttörést jelent, de csak akkor, ha okosan használjuk ki.

A csomagolási szakértő azt javasolja, hogy az utasok helyezzenek egy könnyű kartondobozt vagy kartonlapot a táskájukba, amely egyfajta „merev vázat” képez. Ez segít a táska minden sarkát hatékonyan kihasználni, miközben megakadályozza, hogy a csomag kidudorodjon – ez ugyanis könnyen felkeltheti a beszállást ellenőrző személyzet figyelmét.

A szakértő további tanácsai között szerepel, hogy használjunk visszazárható tasakokat a hely maximális kihasználása érdekében, rendezzük a holmikat kisebb egységekbe, és gondoskodjunk arról, hogy az értéktárgyak megfelelő védelemben részesüljenek. Emellett azt is javasolja, hogy modulokban gondolkodjunk: vagyis a tárgyakat kisebb dobozokba vagy rendszerező tasakokba csoportosítsuk, így minden rendezettebben elfér, és nem marad kihasználatlan hely.