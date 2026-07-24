Dinnyeszezon a Sparban: mutatjuk, hogy érdemes választani

Nyáron dinnye nélkül szinte elképzelhetetlen egy hétvégi ebéd, egy kerti sütögetés vagy a strandolás, hiszen a nyár kedvence magas víztartalmának köszönhetően kiválóan frissít a forróságban, ráadásul önmagában, salátában, smoothie-ban vagy akár desszertként is remek választás. A SPAR heti kínálata éppen a dinnyeszezonra épít: a klasszikus görögdinnyétől a mini- és bébigörögdinnyén át egészen a sárga- és Gália dinnyéig többféle változat is kedvező áron került a polcokra.

A dinnyeszezon remek kínálatot tartogat a SPAR-ban

Fotó: Spar

Erről ismered meg a jó dinnyét

A görögdinnye több mint 90 százaléka víz, ezért a legjobb természetes szomjoltók közé tartozik a forró nyári napokon. Emellett C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban – például likopinban – is gazdag, így nemcsak finom, hanem tápláló választás is. A Sparban most többféle dinnyéből válogathatsz:

A klasszikus görögdinnye most 159 Ft/kg, míg a bébigörögdinnye 399 Ft/kg áron kapható. A kisebb háztartásoknak jó választás lehet a minigörögdinnye, amely szintén 399 Ft/kg.

A különlegesebb fajták közül a Hazai Szeretem Harmónium dinnye 299 Ft/kg, SPAR magszegény görögdinnye pedig 199 Ft/kg.

A sárgadinnye kedvelői is találnak választékot: a Gália dinnye 599 Ft/kg, míg a sárgadinnye 699 Ft/kg áron érhető el.

Egyes dinnyefajták esetében a megadott árak az egységekre darabolt dinnyék esetében eltérhetnek.

Fotó: Spar

A görögdinnye kiválasztásának trükkjei

legyen nehéz a méretéhez képest,

héja inkább matt, mint fényes legyen,

az oldalán jól látható, krémsárga folt legyen – ez azt jelzi, hogy a földön érlelődött,

kopogtatáskor pedig mély, kongó hangot adjon.

Dinnyeszezon: mi a helyzet a sárgadinnyével?

A sárgadinnye választásánál az illat sokat elárul: az érett példány kellemesen édeskés aromájú, a szára körül pedig enyhén rugalmas.

Ha eddig csak felkockázva került az asztalra, idén érdemes új recepteket is kipróbálni. A görögdinnye remekül passzol fetasajthoz, rukkolához és mentához, de készülhet belőle frissítő limonádé, smoothie vagy akár granita is. A bátrabbak még grillrácsra is teszik, ahol enyhén karamellizálódik, és húsok mellé különleges köretként is megállja a helyét.