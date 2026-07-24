Dinnyeszezon a Sparban: mutatjuk, hogy érdemes választani

Nyáron dinnye nélkül szinte elképzelhetetlen egy hétvégi ebéd, egy kerti sütögetés vagy a strandolás, hiszen a nyár kedvence magas víztartalmának köszönhetően kiválóan frissít a forróságban, ráadásul önmagában, salátában, smoothie-ban vagy akár desszertként is remek választás. A SPAR heti kínálata éppen a dinnyeszezonra épít: a klasszikus görögdinnyétől a mini- és bébigörögdinnyén át egészen a sárga- és Gália dinnyéig többféle változat is kedvező áron került a polcokra.
A görögdinnye több mint 90 százaléka víz, ezért a legjobb természetes szomjoltók közé tartozik a forró nyári napokon. Emellett C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban – például likopinban – is gazdag, így nemcsak finom, hanem tápláló választás is. A Sparban most többféle dinnyéből válogathatsz:
Egyes dinnyefajták esetében a megadott árak az egységekre darabolt dinnyék esetében eltérhetnek.
A sárgadinnye választásánál az illat sokat elárul: az érett példány kellemesen édeskés aromájú, a szára körül pedig enyhén rugalmas.
Ha eddig csak felkockázva került az asztalra, idén érdemes új recepteket is kipróbálni. A görögdinnye remekül passzol fetasajthoz, rukkolához és mentához, de készülhet belőle frissítő limonádé, smoothie vagy akár granita is. A bátrabbak még grillrácsra is teszik, ahol enyhén karamellizálódik, és húsok mellé különleges köretként is megállja a helyét.
Egy hétvégi grillezéshez vagy családi ebédhez nemcsak a friss gyümölcsök jöhetnek jól. A Heinz ketchupok, majonézek és szószok most 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg, így ha hamburgert, hot dogot vagy grillezett húsokat tervezel, most érdemes feltölteni a készletet - írja a mindmegette.hu.
A desszertet is beszerezheted: a Carte d'Or jégkrémek 23%-kal olcsóbban, 1999 forintért kerültek az akciós kínálatba.
Ha szeretsz elsőként megkóstolni egy-egy új terméket, akkor valószínűleg már találkoztál a Grapy nevével is. Az ital az elmúlt hetekben nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, most pedig 399 forintért került be a kínálatba.
Mellette több más újdonság is helyet kapott a polcokon: új Monster energiaital, Valsoia növényi jégkrémek, Karaván grillsajtok és több izgalmas élelmiszer is megjelent.
A Mancs őrjárat rajongói biztosan örülnek majd a tematikus termékeknek. A kínálatban találni gyümölcsszeletet, gyümölcslevet, csokis kekszet, ostyát, meglepetéstojást, sőt plüssfigurát is. Ezek akár egy kirándulásra vagy strandolásra összeállított uzsonnacsomag részei is lehetnek.
A nyári szezonban sokan indulnak kirándulni vagy a vízpartra, ilyenkor egy jó hűtőtáska szinte kötelező kellék. Most minden hűtőtáskára 30% kedvezmény jár, ahogy a jégakkukra is, így a dinnye, az italok és a szendvicsek hosszabb ideig maradhatnak kellemesen hűvösek.
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