Rakonczai Imre a testvéréről vallott: ilyen a kapcsolatuk most Rakonczai Viktorral

Rakonczai Imre és Viktor bár nagyon különböznek, sokan mégis összekeverik őket. Ez persze nem csoda, hiszen a külső hasonlóságok mellett ma már mindketten a hazai zenei élet meghatározó szereplői. Míg Rakonczai Viktort sokan talán még a V.I.P. zenekar tagjaként ismerték meg, számos más előadó slágereiben is közreműködött, ahogy olyan tévéműsorokat is jegyez zenei producerként, mint a Csináljuk a fesztivált!, a Dancing with the Stars, vagy a Magyarország, szeretlek!. Ezzel szemben bátyja focistából lett zongorista, aki ma már a legrangosabb fesztiválok közönségét varázsolja el egyetlen hangszerrel, és persze elképesztő tehetségével. De vajon a különböző zenei út közelebb hozta, vagy inkább elsodorta őket egymástól? Imre a Petőfi TV Esti Kornél című műsorában mesélt erről.

Rakonczai Imre öccse fellépésein ritkán tűnik fel, de a színfalak mögött annál többet dolgoznak együtt (Fotó: M2 Petőfi TV/Médiaklikk)

Rakonczai Viktor bátyja nemrég jelentette meg legújabb dalát, Az a helyzet, hogy… címmel, amely természetesen koncertjein is elhangzik majd. Idén nyáron ráadásul az öccsével áll újra színpadra, aki jelenleg Kökény Attilával turnézik. Az M2 Petőfi TV kamerái előtt elárulta, mennyire nehéz ilyenkor a közös munka.

„Annak ellenére, hogy van négy év korkülönbség köztünk, sokszor azt gondolták rólunk, hogy ikrek vagyunk. És egyébként nem álltak távol az igazságtól, legalábbis olyan szempontból, hogy a gondolkodásunk az életnek bármilyen területén, legyen az vagy sport vagy bármi más, nagyon hasonló” – vallotta be Rakonczai Imre.

Amikor azt mondjuk, hogy fél szavakból megértjük egymást, az tényleg úgy van. Gyakorlatilag mi nem is nagyon tudunk veszekedni vagy vitatkozni, mert konkrétan ugyanaz a véleményünk. Még a zenei ízlésünk is egyforma

– tette még hozzá mosolyogva a zenész.

Rakonczai Imre új dalán is együtt dolgozott a testvérpár, pedig időközben Rakonczai Viktor Kökény Attila turnéján vesz részt (Fotó: Mediaworks)

Rakonczai Imre és Rakonczai Viktor dalaiban a mulatós is felfedezhető

A közös koncerteken és Rakonczai Imre önálló estjein is rendszeresen felcsendülnek mulatós dalok, aminek szeretete szintén közös a Rakonczai testvérekben. Ennek kapcsán Imre elmondta, szerinte van-e még létjogosultsága a fiatalok körében ennek a műfajnak.

„Elkezdtem annak idején a Kis Pipacs Piano Bárban Fűzy Gabi bácsi mellett zenélni. Ez volt 19 éve, 2007-ben, és most ugrok egy nagyot, és azt látom, hogy Beton.Hofi koncertje előtt a sztárvendég a Fűzy Gabi bácsi, aki ugye békebeli dalokat, sanzonokat és mulatósokat játszik, a fiatalok pedig éneklik vele együtt. Szóval, ha csak ezt megnézem, akkor azt tudom mondani, hogy a mulatós az örök és még a Z generációban is van létjogosultsága. Nálam is kihagyhatatlan a bulikból” – zárta gondolatait az énekes-zongorista.