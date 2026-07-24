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Ezek a föld legélhetetlenebb helyei

Ezek a világ legveszélyesebb helyei, ahol a természet az úr: extrém úti célok kalandvágyóknak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 24. 12:00
tengersivatagMount Everestenveszélyes hely
A Föld számos pontján a környezeti tényezők annyira szélsőségesek, hogy az emberi jelenlét csak rövid ideig és komoly óvintézkedések mellett lehetséges. Ismerd meg, melyek a világ legveszélyesebb helyei a tudományos kutatások és expedíciók tapasztalatai alapján, amelyek perzselő sivatagokat és mérgező gázokat rejtő tavakat is magukban foglalnak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A bolygónk arculatát formáló geológiai és éghajlati erők néha olyan körülményeket teremtenek, amelyek mellett az élet hagyományos formái képtelenek megmaradni. Ezek a világ legveszélyesebb helyei, ahol a hőmérséklet, a gázösszetétel vagy a tengerszint feletti magasság a biológiai tűrőképesség végső határait feszegetik.

A Darwaza kráter az egyik helyszín a világ legveszélyesebb helyei listáján.
Íme a világ legveszélyesebb helyei a Darwaza krátertől a Danakil-mélyföldig. Ismerd meg a veszélyeiket.
Fotó: Matyas Rehak / Shutterstock
  • Szélsőséges klíma: a perzselő iráni sivatagtól a Mount Everest oxigénhiányos halálzónájáig a természet határait mutatják be ezek a helyszínek.
  • Láthatatlan veszélyek: a mérgező gázokat rejtő afrikai tavak és a maró etióp kénmedencék még a mikrobák számára is komoly kihívást jelentenek.
  • Eltűnő látványosságok: a türkmenisztáni égő gázkrátert, a „Pokol kapuját” 2025-től technológiai beavatkozással próbálják végleg eloltani.

Melyek a világ legveszélyesebb helyei?

Míg a turisták többsége a biztonságos kikapcsolódást keresi, a világ legveszélyesebb helyeiként számon tartott zónák (amelyekből persze több is létezik) csak a legfelkészültebb kutatók és extrém kalandorok számára nyújtanak betekintést a természet kíméletlen erejébe. Gyere, ismerd meg velünk a bolygó legveszélyesebb helyeit, amelyekről talán nem is sejtenéd, hogy mit rejtenek magukban!

Kiwu-tó (Ruanda / Kongói Demokratikus Köztársaság)

A festői táj egy láthatatlan gyilkost rejt: a tó mélyén hatalmas mennyiségű szén-dioxid és metán található. Egy földrengés bármikor kiválthat egy gázkitörést, amely a környéken tartózkodók azonnali fulladását okozhatja, ahogy azt a múltbeli tragédiák is igazolják.

Mount Everest (Nepál / Tibet / Kína)

A Mount Everest 8000 méter feletti „halálzónájában” az oxigénszint a tengerszintinek csupán a harmada, ami fizikai képtelenséggé teszi a tartós életben maradást. A hegycsúcs felé, vagy onnan lefelé vezető úton a fagyás, a kimerülés, a szakadékba zuhanás, a lavina és a magaslati betegség folyamatos életveszélyt jelent az expedíciók tagjaira.

Lut-sivatag (Irán)

Ezen a vidéken mérték a bolygó legmagasabb felszíni hőmérsékletét, amely meghaladta a 80 Celsius-fokot is. A perzselő hőségben csak egy speciális rákfaj képes fennmaradni, amelynek petéi évtizedekig várják a talajban a ritka esőzéseket.

Holt-tenger (Jordánia / Izrael)

A víz 30 százalékos sókoncentrációja lehetetlenné teszi a halak és a magasabb rendű növények túlélését. Ebben a sűrű közegben kizárólag a sótűrő baktériumok és gombák találták meg az életterüket, minden más élőlény számára halálos a Holt-tenger környezete.

Dél-csendes-óceáni áramlat

Az Ausztrália és Dél-Amerika között fekvő víztömeget a kutatók „oceanikus sivatagnak” nevezik a tápanyagok szinte teljes hiánya miatt. Még a tengerfenék üledékében is alig található szerves anyag, így itt csak a legelemibb mikrobák képesek nagy mélységben létezni.

Darwaza-kráter (Türkmenisztán)

A sivatag közepén évtizedek óta folyamatosan lángoló „Pokol kapuja” egy 1971-es fúrási baleset során alakult ki, és azóta is ontja magából a metánt. 2025 közepétől a kormány komoly erőfeszítéseket tesz a gázutánpótlás elvágására, hogy végleg kioltsák a hatalmas tüzet.

Danakil-mélyföld (Etiópia)

A Föld egyik legbarátságtalanabb pontján, a Danakil-mélyföldön aktív vulkánok, kénsavas medencék és mérgező gázok fogadják a látogatót. A tengerszint alatti területen az állandó hőség és a savas környezet miatt infrastruktúra nem létezik, így csak a legszívósabb kutatók merészkednek a környékre.

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