Ezek a világ legveszélyesebb helyei, ahol a természet az úr: extrém úti célok kalandvágyóknak

A bolygónk arculatát formáló geológiai és éghajlati erők néha olyan körülményeket teremtenek, amelyek mellett az élet hagyományos formái képtelenek megmaradni. Ezek a világ legveszélyesebb helyei, ahol a hőmérséklet, a gázösszetétel vagy a tengerszint feletti magasság a biológiai tűrőképesség végső határait feszegetik.

Íme a világ legveszélyesebb helyei a Darwaza krátertől a Danakil-mélyföldig. Ismerd meg a veszélyeiket.

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Szélsőséges klíma: a perzselő iráni sivatagtól a Mount Everest oxigénhiányos halálzónájáig a természet határait mutatják be ezek a helyszínek.

a perzselő iráni sivatagtól a Mount Everest oxigénhiányos halálzónájáig a természet határait mutatják be ezek a helyszínek. Láthatatlan veszélyek: a mérgező gázokat rejtő afrikai tavak és a maró etióp kénmedencék még a mikrobák számára is komoly kihívást jelentenek.

a mérgező gázokat rejtő afrikai tavak és a maró etióp kénmedencék még a mikrobák számára is komoly kihívást jelentenek. Eltűnő látványosságok: a türkmenisztáni égő gázkrátert, a „Pokol kapuját” 2025-től technológiai beavatkozással próbálják végleg eloltani.

Melyek a világ legveszélyesebb helyei?

Míg a turisták többsége a biztonságos kikapcsolódást keresi, a világ legveszélyesebb helyeiként számon tartott zónák (amelyekből persze több is létezik) csak a legfelkészültebb kutatók és extrém kalandorok számára nyújtanak betekintést a természet kíméletlen erejébe. Gyere, ismerd meg velünk a bolygó legveszélyesebb helyeit, amelyekről talán nem is sejtenéd, hogy mit rejtenek magukban!

Kiwu-tó (Ruanda / Kongói Demokratikus Köztársaság)

A festői táj egy láthatatlan gyilkost rejt: a tó mélyén hatalmas mennyiségű szén-dioxid és metán található. Egy földrengés bármikor kiválthat egy gázkitörést, amely a környéken tartózkodók azonnali fulladását okozhatja, ahogy azt a múltbeli tragédiák is igazolják.

Mount Everest (Nepál / Tibet / Kína)

A Mount Everest 8000 méter feletti „halálzónájában” az oxigénszint a tengerszintinek csupán a harmada, ami fizikai képtelenséggé teszi a tartós életben maradást. A hegycsúcs felé, vagy onnan lefelé vezető úton a fagyás, a kimerülés, a szakadékba zuhanás, a lavina és a magaslati betegség folyamatos életveszélyt jelent az expedíciók tagjaira.

Lut-sivatag (Irán)

Ezen a vidéken mérték a bolygó legmagasabb felszíni hőmérsékletét, amely meghaladta a 80 Celsius-fokot is. A perzselő hőségben csak egy speciális rákfaj képes fennmaradni, amelynek petéi évtizedekig várják a talajban a ritka esőzéseket.