„Azt hittem, az orromon lévő dudort egy nyaralási baleset okozta – valójában egy ritka, csendes rák első figyelmeztető jele volt”

2022-ben a 35 éves Mel Frisby Törökországban nyaralt legidősebb fiával (aki akkor 13 éves volt) és egy barátjával, amikor kihívást kapott, hogy ugorjon a hajóról a tengerbe. Bár egész életében rettegett a nyílt tengertől, a nyaralás felszabadult hangulata magával ragadta, és úgy döntött, nem törődik a kockázattal. Álmában sem gondolta volna, hogy rák áll a háttérben.

Az édesanya azt hitte, eltörte az orrát – valójában egy ritka orrüregi rák első tünete volt

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Az édesanya azt hitte, eltörte az orrát – valójában egy ritka orrüregi rák első tünete volt

Miután felbukkant a vízből, erős orrvérzése lett. Mivel nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, tovább élvezte az utazás hátralévő részét. Fogalma sem volt arról, hogy ez a pillanat egy négy éven át tartó, gyötrelmes küzdelem kezdetét jelenti majd az életéért. Még aznap este Mel észrevett egy kis horpadást az orra felső részén. Azt feltételezte, hogy a vízbe csapódáskor eltörte az orrát, de mivel nem fájt, nem foglalkozott vele tovább. Néhány nappal később a háromgyermekes, elfoglalt édesanya hazatért az Egyesült Királyságba, és folytatta a mindennapi életét.

Ahogy telt az idő, Mel orra egyre inkább eldeformálódott. A fordulópont egy családi kirándulás során érkezett el, amikor a férje rápillantott az autóban, és könyörgött neki, hogy menjen be a sürgősségire. Bár a kórházban megállapították, hogy az orra nem tört el, további kivizsgálásra a fül-orr-gégészeti osztályra irányították. A szakorvosok súlyos fertőzést találtak az orrüregében, ezért – annak ellenére, hogy Mel egyébként jól érezte magát – azonnal egy éjszakára bent tartották a kórházban.

A további CT-vizsgálatok és vérvizsgálatok kimutatták, hogy az orrnyergének bal oldala fokozatosan pusztul. Osteomyelitist (súlyos csontvelő- és csontfertőzést) diagnosztizáltak nála, ezért még aznap délután sürgősségi műtétet végeztek rajta, hogy lecsapolják a fertőzött területet, és megkezdjék az erős intravénás antibiotikum-kezelést.

A háromgyermekes, 35 éves Mel Frisby azt feltételezte, hogy amint a fertőzés elmúlik, csupán helyreállító műtétre lesz szüksége. Bár az orra tovább dagadt, az orvosok úgy vélték, hogy ez a műtét utáni szokásos gyulladás következménye. Egy héttel később azonban egy FaceTime-hívás során egy barátja megjegyezte, hogy a duzzanat szemmel láthatóan nagyobb lett. Ekkorra már fájt, kemény volt, és olyan tapintású, mint egy ujjperc. A férje azonnal visszavitte a sürgősségire.