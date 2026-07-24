„Azt hittem, az orromon lévő dudort egy nyaralási baleset okozta – valójában egy ritka, csendes rák első figyelmeztető jele volt”

2022-ben a 35 éves Mel Frisby Törökországban nyaralt legidősebb fiával (aki akkor 13 éves volt) és egy barátjával, amikor kihívást kapott, hogy ugorjon a hajóról a tengerbe. Bár egész életében rettegett a nyílt tengertől, a nyaralás felszabadult hangulata magával ragadta, és úgy döntött, nem törődik a kockázattal. Álmában sem gondolta volna, hogy rák áll a háttérben.
Miután felbukkant a vízből, erős orrvérzése lett. Mivel nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, tovább élvezte az utazás hátralévő részét. Fogalma sem volt arról, hogy ez a pillanat egy négy éven át tartó, gyötrelmes küzdelem kezdetét jelenti majd az életéért. Még aznap este Mel észrevett egy kis horpadást az orra felső részén. Azt feltételezte, hogy a vízbe csapódáskor eltörte az orrát, de mivel nem fájt, nem foglalkozott vele tovább. Néhány nappal később a háromgyermekes, elfoglalt édesanya hazatért az Egyesült Királyságba, és folytatta a mindennapi életét.
Ahogy telt az idő, Mel orra egyre inkább eldeformálódott. A fordulópont egy családi kirándulás során érkezett el, amikor a férje rápillantott az autóban, és könyörgött neki, hogy menjen be a sürgősségire. Bár a kórházban megállapították, hogy az orra nem tört el, további kivizsgálásra a fül-orr-gégészeti osztályra irányították. A szakorvosok súlyos fertőzést találtak az orrüregében, ezért – annak ellenére, hogy Mel egyébként jól érezte magát – azonnal egy éjszakára bent tartották a kórházban.
A további CT-vizsgálatok és vérvizsgálatok kimutatták, hogy az orrnyergének bal oldala fokozatosan pusztul. Osteomyelitist (súlyos csontvelő- és csontfertőzést) diagnosztizáltak nála, ezért még aznap délután sürgősségi műtétet végeztek rajta, hogy lecsapolják a fertőzött területet, és megkezdjék az erős intravénás antibiotikum-kezelést.
A háromgyermekes, 35 éves Mel Frisby azt feltételezte, hogy amint a fertőzés elmúlik, csupán helyreállító műtétre lesz szüksége. Bár az orra tovább dagadt, az orvosok úgy vélték, hogy ez a műtét utáni szokásos gyulladás következménye. Egy héttel később azonban egy FaceTime-hívás során egy barátja megjegyezte, hogy a duzzanat szemmel láthatóan nagyobb lett. Ekkorra már fájt, kemény volt, és olyan tapintású, mint egy ujjperc. A férje azonnal visszavitte a sürgősségire.
Egy kimerítő, 18 órás várakozás után Melt ismét felvették a kórházba. Egy újabb CT-vizsgálatot követően egy fiatal orvos odament az ágya mellé, hogy elkísérje a vezető szakorvoshoz. Mel így emlékszik vissza:
Furcsának tartottam, hogy fekvőbetegként személyesen kísérnek a konzultációra, de a kialvatlanság miatt egyszerűen nem gondolkodtam rajta, csak mentem vele.
A helyzet azonban aggasztó fordulatot vett, amikor a vezető szakorvos viselkedése teljesen megváltozott. Finoman megfogta Mel kezét, szövettani mintát (biopsziát) vett, és sürgős MRI-vizsgálatot rendelt el. Ahogy végigsétált az üres kórházi folyosón, kezdte felfogni, mi történik.
Mel így emlékszik vissza:
Lelassítottam, becsuktam a szemem, és hangosan kimondtam: „Rák van az arcom közepén.”
Összetörve felhívta a férjét, és kérte, hogy vigye haza. Hetvenkét órán belül elvégezték az MRI-vizsgálatot. Egy fájdalmas, háromhetes várakozás után megkapta a hivatalos diagnózist: 3–4. stádiumú sinonazális laphámrák (sinonasal squamous cell carcinoma).
Mivel Mel 19 éves korában elveszítette az édesanyját méhnyakrák, hét évvel később pedig az édesapját nyelőcsőrák miatt, úgy érzi, naiv volt, hogy nem ismerte fel a figyelmeztető jeleket. A fej- és nyaki daganatok azonban – bár a daganatos betegségek hatodik leggyakoribb csoportját alkotják – gyakran olyan tünetekkel jelentkeznek, amelyeket könnyű ártalmatlannak gondolni vagy figyelmen kívül hagyni.
Visszatekintve Mel rájött, hogy több figyelmeztető tünete is volt: gyakran fájó orral ébredt (amiről azt gondolta, hogy a férje álmában véletlenül megüti), valamint rendkívüli fáradtság gyötörte, ami miatt már este hét órakor elálmosodott a nyaralás alatt. Mivel a daganat kifelé növekedett, időben észrevették; ha azonban befelé, az agya irányába terjedt volna, valószínűleg teljesen tünetmentes maradt volna.
A legnehezebb feladat az volt számára, hogy elmondja a gyermekeinek. Külön-külön beszélt velük, az életkorukhoz igazítva a mondanivalóját.
Ezután következett a rémisztő várakozás a rhinectomiára, vagyis az orr részleges vagy teljes eltávolítását célzó műtétre. Mel csak akkor tudhatta meg, milyen mértékű lesz a beavatkozás, amikor felébred az altatásból. Ha csak az orra egy részét távolítják el, lehetőség nyílik helyreállító műtétre; ha azonban az egész orrát el kell távolítani, mágneses implantátumokra rögzített orrprotézisre lesz szüksége.
Mielőtt betolták volna a műtőbe, Mel és a férje elbúcsúztak egymástól, tudva, hogy ez az utolsó alkalom, amikor a férfi még úgy látja az arcát, ahogyan addig ismerték.
Amikor Mel felébredt, az első mozdulata az volt, hogy az orrához nyúlt. Bár az egész orrcsontját eltávolították, az orra csúcsa és az orrlyukai épek maradtak. Ez azt jelentette, hogy alkalmas volt helyreállító műtétre. Mel embert próbáló kezelése négy helyreállító műtétből, hat fertőzések kezelésére irányuló beavatkozásból és 30 intenzív sugárkezelésből állt. Az orvosok még a bordáiból is vettek porcot, hogy újjáépítsék az orrát.
Az érzékennyé vált bőrével és teljesen megváltozott arcával rendkívül nehéz volt elfogadnia új külsejét, és hosszú ideig még a tükörbe nézni is küzdelmet jelentett számára. Mel nemrégiben, újjáépített orrával osztotta meg történetét a közösségi médiában, ahol rövid idő alatt több milliós megtekintést ért el, és más túlélőket is arra ösztönzött, hogy felvegyék vele a kapcsolatot – írja a Daily Mail.
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