Felfoghatatlan tragédia: vízbe fulladt egy 7 éves kisfiú és egy 9 éves kislány, miközben a nagyszüleikkel hajóztak

Két kisgyermek zuhant a vízbe, miután a 30 láb (mintegy 9 méter) hosszú Tidewater Custom 280-as motorcsónak, amelyen utaztak, szombat este nekiütközött az Intracoastal Waterway egyik hajózási jelzőoszlopának Berkeley Township közelében, New Jersey államban. A tragédia során a 9 éves kislány és a 7 éves kisfiú életét már nem tudták megmenteni.

A nagyszüleikkel hajóztak, amikor bekövetkezett a tragédia – két kisgyermek meghalt a balesetben Fotó: freepik.com

A nagyszüleikkel hajóztak, amikor bekövetkezett a tragédia – két kisgyermek meghalt a balesetben

A hajót vezető Stephen Schneider (63) és a másik utas, Laurie Schneider (64) a gyermekeket már eszméletlen állapotban találták meg a vízben. Az ABC7 információi szerint a házaspár a két gyermek nagyszülei lehetett.

A Jersey Shore Online értesülése szerint a társaság a hajókirándulás előtt az MJ's Restaurant Bar and Grill étteremben tartózkodott. Az ütközést követően a két gyermeket kórházba szállították, ahol az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket, és halottnak nyilvánították őket.

A New Jersey-i Állami Rendőrség közleményében ezt írta:

Július 19-én, körülbelül 21:09-kor járőreink bejelentést kaptak egy súlyos vízi balesetről Berkeley Township öbölrészén. Az eddigi vizsgálatok alapján a Tidewater Custom 280-as hajó az Intracoastal Waterway hajózási útvonalán haladva nekiütközött egy hajózási jelzőoszlopnak. Az ütközés következtében egy kilencéves kislány és egy hétéves kisfiú a vízbe zuhant. A hajó vezetője, a New Jersey állambeli Bayville-ben élő, 63 éves Stephen Schneider, valamint a vele utazó, szintén Bayville-i 64 éves Laurie Schneider a gyermekeket már eszméletlenül találták meg a vízben. A gyermekeket egy helyi kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították őket. A vízi baleset körülményeit továbbra is vizsgáljuk, jelenleg nincs további közölhető információnk

– írja a Daily Star.