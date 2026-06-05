Várat még magára az igazi nyári hőség - szeszélyes arcát mutatja az időjárás

Úgy tűnik, a nyár nem strandidős hétvégével indult, továbbra is marad az esős időjárás.

Hétvégén is marad az esős idő (fotó: Pexels)

Esős napok elé nézünk

Pénteken legfőképp a Dunántúlon fordulhat elő zápor, amelyet a nyugat felől megnövekvő felhők hoznak majd. Az élénk északnyugati szél mellett 20 és 27 fok közötti hőmérséklet várható délután.

Szombaton kevesebb esővel, de még mindig fátyol és gomolyfelhőkkel teli ég várható - ez is csak a hajnali záporok elvonulása után. Az enyhén élénk légmozgás mellett kellemes nyári időre lesz kilátás: 27 fok körüli maximum várható.

Vasárnap a többórás napsütés mellett nemcsak gomolyfelhők, de ismét zivatarok is kialakulnak majd. Ennek ellenére a levegő tovább melegszik, és már 24-30 fokot is mutathatnak a hőmérők - írja a Köpönyeg.