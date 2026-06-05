Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Várat még magára az igazi nyári hőség - szeszélyes arcát mutatja az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 06:30
esős időjáráshétvége
A strandidő még mindig várat magára. Június első hétvégéjén továbbra is esős idő vár ránk.
CJA
A szerző cikkei

Úgy tűnik, a nyár nem strandidős hétvégével indult, továbbra is marad az esős időjárás.

Hétvégén is marad az esős idő
Hétvégén is marad az esős idő (fotó: Pexels)

Esős napok elé nézünk

Pénteken legfőképp a Dunántúlon fordulhat elő zápor, amelyet a nyugat felől megnövekvő felhők hoznak majd. Az élénk északnyugati szél mellett 20 és 27 fok közötti hőmérséklet várható délután.

Szombaton kevesebb esővel, de még mindig fátyol és gomolyfelhőkkel teli ég várható - ez is csak a hajnali záporok elvonulása után. Az enyhén élénk légmozgás mellett kellemes nyári időre lesz kilátás: 27 fok körüli maximum várható.

Vasárnap a többórás napsütés mellett nemcsak gomolyfelhők, de ismét zivatarok is kialakulnak majd. Ennek ellenére a levegő tovább melegszik, és már 24-30 fokot is mutathatnak a hőmérők - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu