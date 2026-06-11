Halmokban áll a jég az országban az éjjeli kegyetlen vihar után– Videók

Szerda éjjel és csütörtökön hajnalban hazánkat is elérte a lehűlés, amelynek során brutális vihar söpört végig az ország számos településén. Volt olyan község, ahol akkora mennyiségű jég esett, hogy több centi vastagon befedte a talajt.

Elképesztő jégmennyiséget hozott magával a csütörtök éjjeli vihar. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kegyetlenül lecsapott a vihar az országra

Óriási villámok és apokalipszishez közeli mennydörgéssel érte el az országot a tegnapi vihar. Majd az ég dörgése után nem sokkal a heves esőzés is elkezdődött. A nem mindennapi természeti jelenségről többen videókat is megosztottak a közösségi oldalakon, köztük egy székesfehérvári sofőr is, aki hajnali egy óra magasságában autózott az egyik főúton, majd az esőzés egyre csak erősödött mikor a koronázó város közelébe ért.

A vihar nemcsak heves esőzésekkel járt, hanem jeget is hozott magával. Több településen golf labda nagyságú jég esett, de volt olyan is, ahol teljesen befedte a talajt a fagyott eső.

Rátóton igazi téli hangulatot idézett az elképesztő mennyiségű jég, amit a településen élőknek arrébb kellett lapátolniuk, hogy kijussanak az otthonaikból. Emellett Körmenden is hasonló volt a helyzet, ott a heves esőzés után több helyen is halmokban állt a jég.

Az egyik körfogalomban pedig így hömpölygyött a víz és a jég a hatalmas eső közben:

Szentgotthárd-Farkasfán pedig még most is látni a vihar nyomait, amely csütörtök hajnalban csapott le a településre. Ugyanis egy út széli árokban még most sem olvadt el a jég.

Hatalmas károkat okozott Pécsett is a vihar. Az orkán erejű szél megbontotta egy több emeletes ház vakolatát, így a környéken élők reggel arra ébredtek, hogy a fal darabjai borítják az utcát.

Csütörtök reggelre felszakadozott a felhőzet és egyre több helyen sütött már ki a nap. A nap folyamán pedig csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, amelyet erős, néhol viharos északnyugati szél fog kísérni.

Az időjárás vélhetően hétvégére sem nyugszik majd meg, ugyanis szombaton gomolyfelhős időre van kilátás. Eleinte a Dunántúlon, estétől északon fordulhat elő zápor. Valamint a légmozgás még mindig gyakran lesz erős.