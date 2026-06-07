Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Berúgja az ajtót a nyár: ilyen lesz az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 06:30
melegkánikula
Viszlát eső. Az időjárás már sokkal nyáriasabb lesz.

Igazi nyári hangulat várja az országot a hét első napjaiban, de a napsütéses idő nem tart örökké. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hétvége végén és hétfőn még száraz, meleg időjárás lesz, a folytatásban azonban már egyre több helyen jelenhet meg csapadék.

Nyári időjárás.
Nyári időjárás.
Fotó: Köpönyeg.hu

Forró napok az időjárásban

Vasárnap ragyogóan napos, száraz időre számíthatunk, az égen csupán kevés felhő tűnhet fel. A hőmérséklet országszerte kellemesen magasra emelkedik, a délutáni órákban általában 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. A légmozgás helyenként még élénk lehet, de ez sem rontja el a nyárias összképet. A szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz vagy akár egy strandolással töltött naphoz is kedvező feltételek alakulnak ki. 

Hétfőn tovább fokozódik a felmelegedés. A napsütést ugyan időnként fátyolfelhők szűrhetik, de ezekből sehol sem várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet már 26 és 32 fok között alakulhat, így több helyen is igazi strandidőre van kilátás. A kora nyári meleg sokakat a vízpartokra csábíthat, hiszen a nap jelentős részében zavartalanul élvezhetjük a napsütést.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu