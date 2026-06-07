Berúgja az ajtót a nyár: ilyen lesz az időjárás

Igazi nyári hangulat várja az országot a hét első napjaiban, de a napsütéses idő nem tart örökké. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hétvége végén és hétfőn még száraz, meleg időjárás lesz, a folytatásban azonban már egyre több helyen jelenhet meg csapadék.

Nyári időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Forró napok az időjárásban

Vasárnap ragyogóan napos, száraz időre számíthatunk, az égen csupán kevés felhő tűnhet fel. A hőmérséklet országszerte kellemesen magasra emelkedik, a délutáni órákban általában 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. A légmozgás helyenként még élénk lehet, de ez sem rontja el a nyárias összképet. A szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz vagy akár egy strandolással töltött naphoz is kedvező feltételek alakulnak ki.

Hétfőn tovább fokozódik a felmelegedés. A napsütést ugyan időnként fátyolfelhők szűrhetik, de ezekből sehol sem várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet már 26 és 32 fok között alakulhat, így több helyen is igazi strandidőre van kilátás. A kora nyári meleg sokakat a vízpartokra csábíthat, hiszen a nap jelentős részében zavartalanul élvezhetjük a napsütést.