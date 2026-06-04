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Elő a távcsövekkel! Olyan látványt ígér a júniusi égbolt, amit rég láthattunk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors égi jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 17:45
együttállásSvábhegyi Csillagvizsgálócsillagászat
Az első nyári hónap rövid éjszakái lenyűgöző látványt tartogatnak a csillagos égbolt szerelmeseinek. Mutatjuk, mely égi jelenségeket érdemes mindenképpen feljegyezni a naptáradba.

A rövid nyári éjszakák ellenére sem maradnak égi jelenség nélkül a csillagászat szerelmesei. A júniusi égbolt több látványos együttállást tartogat, s a legtöbb jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, de azért egy binokulár még többet megmutathat az égbolt érdekességeiből.

Júniusi égi jelenségek
Több látványos bolygótalálkozónak és egy egészen különleges, többszörös együttállásnak is tanúi lehetünk. Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Égi jelenségek, látványos bolygóparádé? Nem árt elővenni a kézi látcsöveket!

A hónap egyik legszebb égi jelensége a Jupiter és a Vénusz szoros együttállása lesz. Június 9-én este kerül közel egymáshoz a két bolygó, melyek 21:20-kor, a naplemente után a nyugati horizont felett ragyognak majd, mindössze néhány fokos távolságra egymástól. A legkisebb távolság köztük 21:56-kor lesz. 

Sötétedés után, tiszta nyugati panoráma mellett szabad szemmel is ragyogó, felejthetetlen látványt nyújtanak majd.

Ezen jelenség már az előző és a rákövetkező estén is látható lesz, úgyhogy ezért érdemes figyelni az égboltot. Ráadásul a csillagászok szerint ez az egyik legkönnyeben megfigyelhető júniusi együttállás, amelyhez semmilyen eszközre nincs szükség.

Ugyanezen az estén érdemes másért is kémlelni az eget, ugyanis 21:20-kor a Merkúr is eléri a dichotómiáját, vagyis a Naprendszer legbelső bolygója pontosan 50%-os fázisban (félmerkúrként) tündököl majd. Szóval, aki még sosem látta a Naprendszer legkisebb bolygóját, most a Metsuba csillag közelében, szabad szemmel vagy egy kisebb távcsővel könnyen elcsípheti.

Júniusi égi jelenségek
A Merkúr is látható lesz ebben a hónapban. Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Június 13-án szervezz le egy hajnali randevút a Fiastyúkkal!

Ezen az estén a korán kelők vagy későn fekvők (mindenkinek szokása válogatja) hajnali 3:25-kor egy tripla együttállást figyelhetnek meg. A mindössze 6%-os holdsarló, a vöröses színű Mars, valamint a Fiastyúk (Plejadok) nyílthalmaz kerül majd egymás közelébe. A Hold 5 fokos, a Fiastyúk 2,5 fokos, a Mars pedig 3 fokos magasságban látszik majd, így a tökéletes élményhez elengedhetetlen egy olyan megfigyelőhely, ahol sem fák, sem épületek nem takarják a keleti-északkeleti horizontot.

Négy égitest egyszerre az esti égbolton!

Június 16-án egy igazán különleges látvány várja majd az égbolt szerelmeseit. Este 21:45-kor ugyanis a nyugati égbolton egymás közvetlen szomszédságában sorakozik fel majd a Hold, a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Az égitestek szinte egy vonalban, 5 és 13 fokos horizont feletti magasságban helyezkednek majd el. Tehát mivel a látóhatárhoz közel látszanak, a tereptárgyaktól mentes panoráma itt is kulcsfontosságú.

Júniusi égi jelenségek
A legszebb égi jelenségek egyike a bolygók és a holdsarló sorakozója. Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Június 17-én aztán ötfősre bővül a sor: érkezik a Praesepe.

Ha az előző napi parádé nem lett volna elég, még ennél is látványosabb lehet a június 17-i este. 

Különlegessége, ugyanis hogy 22:20-kor a Vénusz és a Hold elképesztően közel, mindössze 32 ívpercre (kb. egy holdátmérőnyire) lesznek egymástól, a Praesepe pedig 2,7 fokra fénylik mellettük. Míg a bolygók és a Hold szabad szemmel is láthatók, a csillaghalmaz kibontásához már érdemes binokulárt (kézi távcsövet) használni.

Készülj, mert június 19-én a Vénusz belép a Méhkasba!

Ezzel egy időben a Hold és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus is szoros (2,8 fokos) együttállásba lép, ami még a kezdő égboltfürkészőknek is könnyen azonosítható, látványos célpont.

Ebben a hónapban a nyári napforduló is megérkezik

Június 21-én, délelőtt 10:25-kor bekövetkezik a nyári napforduló. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati nyár. Innentől a nappalok rövidülni, az éjszakák pedig hosszabbodni kezdenek.

További információkért, bővebb tájékoztatásért tekintsd meg a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalát. 

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