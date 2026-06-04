Elő a távcsövekkel! Olyan látványt ígér a júniusi égbolt, amit rég láthattunk

A rövid nyári éjszakák ellenére sem maradnak égi jelenség nélkül a csillagászat szerelmesei. A júniusi égbolt több látványos együttállást tartogat, s a legtöbb jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, de azért egy binokulár még többet megmutathat az égbolt érdekességeiből.
A hónap egyik legszebb égi jelensége a Jupiter és a Vénusz szoros együttállása lesz. Június 9-én este kerül közel egymáshoz a két bolygó, melyek 21:20-kor, a naplemente után a nyugati horizont felett ragyognak majd, mindössze néhány fokos távolságra egymástól. A legkisebb távolság köztük 21:56-kor lesz.
Sötétedés után, tiszta nyugati panoráma mellett szabad szemmel is ragyogó, felejthetetlen látványt nyújtanak majd.
Ezen jelenség már az előző és a rákövetkező estén is látható lesz, úgyhogy ezért érdemes figyelni az égboltot. Ráadásul a csillagászok szerint ez az egyik legkönnyeben megfigyelhető júniusi együttállás, amelyhez semmilyen eszközre nincs szükség.
Ugyanezen az estén érdemes másért is kémlelni az eget, ugyanis 21:20-kor a Merkúr is eléri a dichotómiáját, vagyis a Naprendszer legbelső bolygója pontosan 50%-os fázisban (félmerkúrként) tündököl majd. Szóval, aki még sosem látta a Naprendszer legkisebb bolygóját, most a Metsuba csillag közelében, szabad szemmel vagy egy kisebb távcsővel könnyen elcsípheti.
Ezen az estén a korán kelők vagy későn fekvők (mindenkinek szokása válogatja) hajnali 3:25-kor egy tripla együttállást figyelhetnek meg. A mindössze 6%-os holdsarló, a vöröses színű Mars, valamint a Fiastyúk (Plejadok) nyílthalmaz kerül majd egymás közelébe. A Hold 5 fokos, a Fiastyúk 2,5 fokos, a Mars pedig 3 fokos magasságban látszik majd, így a tökéletes élményhez elengedhetetlen egy olyan megfigyelőhely, ahol sem fák, sem épületek nem takarják a keleti-északkeleti horizontot.
Június 16-án egy igazán különleges látvány várja majd az égbolt szerelmeseit. Este 21:45-kor ugyanis a nyugati égbolton egymás közvetlen szomszédságában sorakozik fel majd a Hold, a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Az égitestek szinte egy vonalban, 5 és 13 fokos horizont feletti magasságban helyezkednek majd el. Tehát mivel a látóhatárhoz közel látszanak, a tereptárgyaktól mentes panoráma itt is kulcsfontosságú.
Június 17-én aztán ötfősre bővül a sor: érkezik a Praesepe.
Ha az előző napi parádé nem lett volna elég, még ennél is látványosabb lehet a június 17-i este.
Különlegessége, ugyanis hogy 22:20-kor a Vénusz és a Hold elképesztően közel, mindössze 32 ívpercre (kb. egy holdátmérőnyire) lesznek egymástól, a Praesepe pedig 2,7 fokra fénylik mellettük. Míg a bolygók és a Hold szabad szemmel is láthatók, a csillaghalmaz kibontásához már érdemes binokulárt (kézi távcsövet) használni.
Készülj, mert június 19-én a Vénusz belép a Méhkasba!
Ezzel egy időben a Hold és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus is szoros (2,8 fokos) együttállásba lép, ami még a kezdő égboltfürkészőknek is könnyen azonosítható, látványos célpont.
Június 21-én, délelőtt 10:25-kor bekövetkezik a nyári napforduló. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati nyár. Innentől a nappalok rövidülni, az éjszakák pedig hosszabbodni kezdenek.
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