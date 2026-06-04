Elő a távcsövekkel! Olyan látványt ígér a júniusi égbolt, amit rég láthattunk

A rövid nyári éjszakák ellenére sem maradnak égi jelenség nélkül a csillagászat szerelmesei. A júniusi égbolt több látványos együttállást tartogat, s a legtöbb jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, de azért egy binokulár még többet megmutathat az égbolt érdekességeiből.

Több látványos bolygótalálkozónak és egy egészen különleges, többszörös együttállásnak is tanúi lehetünk. Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Égi jelenségek, látványos bolygóparádé? Nem árt elővenni a kézi látcsöveket!

A hónap egyik legszebb égi jelensége a Jupiter és a Vénusz szoros együttállása lesz. Június 9-én este kerül közel egymáshoz a két bolygó, melyek 21:20-kor, a naplemente után a nyugati horizont felett ragyognak majd, mindössze néhány fokos távolságra egymástól. A legkisebb távolság köztük 21:56-kor lesz.

Sötétedés után, tiszta nyugati panoráma mellett szabad szemmel is ragyogó, felejthetetlen látványt nyújtanak majd.

Ezen jelenség már az előző és a rákövetkező estén is látható lesz, úgyhogy ezért érdemes figyelni az égboltot. Ráadásul a csillagászok szerint ez az egyik legkönnyeben megfigyelhető júniusi együttállás, amelyhez semmilyen eszközre nincs szükség.