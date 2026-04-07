Ritka, ám annál látványosabb égi jelenséget figyelhetünk meg pár napig

Hatalmas a pezsgés a csillagászok és az amatőr égboltfigyelők körében: egy olyan látogató érkezett ugyanis a belső Naprendszerbe, amelyhez foghatót igencsak ritkán látni. A C/2026 A1 jelű üstökös azért nem csak egy, a sok átlagos égi vándor közül, mert az úgynevezett Kreutz-féle napsúroló üstökösök közé tartozik. Ezek arról híresek, hogy annyira elképesztően közel merészkednek a Naphoz, hogy sokuk bele is pusztul ebbe a forró kalandba. Ám amelyik túléli, az valósággal lángra lobbantja az éjszakát – ahogyan a szóban forgó égi jelenség is teszi majd a következő napokban.

A következő napokban megfigyelhető égi jelenség igazián ritka csemegének ígérkezik: a C/2026 A1 nevű üstököshöz hasonlót csak elvétve vehetünk szemügyre. Fotó: Ivan Palii / Pexels (illusztráció)

Ezért számít igazi csemegének a most látható égi jelenség

A C/2026 A1 üstökös április 5-én kezdte meg „turnéja” leglátványosabb részét. Ez az időszak azért különleges, mert a C/2026 A1 úgynevezett napnyugta utáni üstökössé válik. Vagyis

ahhoz, hogy megcsodálhasd nem kell hajnali kettőkor, fagyoskodva a város zajától és fényszennyezettségétől távol várnod a csodát: kényelmesen, a vacsora után, a nyugati horizonton figyelheted majd ezt a nem mindennapi égi tüneményt.

Minderre nagyjából tíz napos időablak áll bárki rendelkezésére. A szakértők szerint április 5. és 15. között lesz a legfényesebb a jelenség.

Veszélyes szépség

A Kreutz-család tagjai valójában egy óriási, több száz évvel ezelőtt szétesett üstökös darabjai. A C/2026 A1 most azért ilyen fényes, mert a Nap közelsége miatt a rajta lévő jég és por elképesztő sebességgel párolog, hatalmas csóvát húzva maga után. Sokan csak „öngyilkos üstökösöknek” hívják őket, hiszen a Nap gravitációja bármikor darabokra tépheti őket – éppen ezért minden egyes perc, amíg megfigyelhetjük a C/2026 A1 üstököst, igazi ajándéknak számít!

Így veheted szemügyre a napnyugta utáni üstököst: Keresd a nyugati irányt! Közvetlenül naplemente után, ahogy a szürkület mélyül, nézz oda, ahol a Nap eltűnt. Tiszta horizont: Mivel az üstökös viszonylag alacsonyan tartózkodik, keress olyan helyet, ahol nem takarják el épületek vagy fák a látómezőt. Egy dombtető vagy egy tópart tökéletes választás! A türelem rózsát (és csóvát) terem: Ahogy sötétedik az ég, úgy válik egyre láthatóbbá az üstökös jellegzetes, elnyúlt fénycsóvája.

Ne feledd: ez a látvány nem ismétlődik meg egyhamar! Ha lemaradsz róla, lehet, hogy évtizedeket kell várnod a következő ilyen fényes látogatóra!