Vérvörös folyók és égi jelenések – A történelem 5 legdöbbenetesebb csodája

Április 16. Soubirous Szent Bernadett ünnepe, aki a világszerte ismert lourdes-i Mária-jelenések látnokaként vált híressé. Alábbi cikkünkben az egyszerű, francia lányból lett apáca története mellett a vallástörténet leghíresebb Szűz Mária-látomásait szedtük egy csokorba.
A mélyszegénységben élő, írástudatlan és gyenge egészségű lány, Bernadette Soubirous 1858-ban, mindössze 14 évesen találkozott először a „csodálatos hölggyel” a Massabielle-barlangnál, Lourdes mellett, aki a „Szeplőtelen Fogantatásként” mutatkozott be neki. A látomások során Bernadett alázattal követte a Szűzanya kéréseit: imádkozott a bűnösökért, és puszta kézzel forrást fakasztott a földből, amely ma is milliók zarándokhelye. Bár a hatóságok és az egyházi vezetők kezdetben gyanakodva figyelték, őszinte és következetes vallomásai végül mindenkit meggyőztek a jelenések hitelességéről.
Később szerzetesnőnek állt Nevers-ben, ahol betegeskedései ellenére kitartó türelemmel és jósággal szolgálta társait. Alig 35 éves volt, amikor 1879. április 16-án visszaadta lelkét a Teremtőnek: halálos ágyán is a Szent Szüzet hívta segítségül. Szent Bernadett teste az utókor számára is csodát tartogatott, hiszen évtizedekkel a temetése után is teljesen épen maradt, így a hívők ma is üvegkoporsóban tisztelhetik. 1933-ban XI. Piusz pápa avatta szentté, azóta ő a betegek és a szegények egyik legfőbb pártfogója.
A hagyomány szerint 1531. decemberében a Mexikóváros melletti Tepeyac-dombon egy indiánnak, Juan Diegónak megjelent a Szűzanya, aki arra kérte, hogy építsenek templomot a tiszteletére. A püspök által kért bizonyítékként a látnok a téli fagyban nyíló rózsákat gyűjtött a köpenyébe, amelyen a virágok kihullása után csodás módon megjelent a Szűzanya máig látható képmása. Ez az agávérostból készült, a tudomány számára is megmagyarázhatatlan módon fennmaradt kegykép Mexikó vallási és nemzeti jelképévé, valamint egész Latin-Amerika védelmezőjévé vált.
1968. áprilisában a kairói Zeitounban egy kopt templom tetején jelent meg először a sugárzóan fényes nőalak, akit kezdetben öngyilkosjelöltnek hittek, ám hamarosan Szűz Máriaként azonosítottak. A három éven át rendszeresen visszatérő jelenéseket több százezren látták, köztük muzulmánok, hitetlenek és maga az egyiptomi elnök is, miközben a tévécsatornák és független fotósok számos felvételt készítettek a jelenségről. Bár a szkeptikusok földrengések fényhatásaival vagy tömeghisztériával próbálták magyarázni az esetet, a rendőrségi és egyházi vizsgálatok sem találtak földi okot a néma, olykor áldást osztó alak felbukkanására.
1981 novemberében a ruandai Kibeho egyik iskolájában a tizenhat éves Alphonsine Mumureke előtt jelent meg a Szűzanya, aki „a Szó Anyjaként” mutatkozott be a látnoknak. A később több társának is feltáruló, apokaliptikus látomások során Mária vérvörös folyókról és borzalmas mészárlásról beszélt, folyamatos imádságra buzdítva a gyerekeket a tragédia elkerülése érdekében. Az utókor szerint ezek a jelenések az 1994-es ruandai népirtást vetítették előre, amely során a látnokok közül többen, köztük maga Alphonsine is életét vesztette.
1917-ben a portugáliai Fátima közelében három pásztorgyermeknek, Luciának, Jacintának és Franciscónak hat alkalommal jelent meg a Szűzanya, aki imádságra, bűnbánatra és a világháború végéért való fohászkodásra szólította fel őket. A jelenések során a gyermekekre három titkot bíztak, amelyek a pokol látomását, Oroszország felajánlását és az egyházat érő üldöztetéseket, köztük egy fehérbe öltözött püspök elleni merényletet jövendöltek meg. Az eseménysorozat 1913. október 13-án a híres „napcsodával” zárult, amelyet egy hetvenezres tömeg előtt végrehajtott különös égi jelenség tett vitathatatlanul emlékezetessé a hívők és a kívülállók számára is.
Szent István király 1038-ban a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országot, így alakult ki a Regnum Marianum eszméje és a Magyarok Nagyasszonya iránti mély tisztelet. A Kárpát-medence számos kegyhelye, például Csíksomlyó vagy Máriapócs mellett olyan különleges események is ide köthetőek, mint a néma pásztorfiúnak gyógyulást hozó mátraverebélyi Szűz Mária-jelenés. Az újkori emlékezet kiemeli az erdélyi Szőkefalvát is, ahol a látássérült Marián Rózsika egy évtizeden át közvetített üzeneteket és buzdított imádságra hívők ezrei előtt.
