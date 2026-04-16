Vérvörös folyók és égi jelenések – A történelem 5 legdöbbenetesebb csodája

Április 16. Soubirous Szent Bernadett ünnepe, aki a világszerte ismert lourdes-i Mária-jelenések látnokaként vált híressé. Alábbi cikkünkben az egyszerű, francia lányból lett apáca története mellett a vallástörténet leghíresebb Szűz Mária-látomásait szedtük egy csokorba.

A Mária-jelenések leghíresebbike, a csodálatos Hölgy, aki Bernadette-nek 1858-ban megjelent.

Szent Bernadett teste 145 év után is ép.

Mexikóban rózsák, Kairóban fényalak hirdette a csodát.

A ruandai látomások előre jelezték a népirtást.

Melyek a leghíresebb Mária-jelenések, és mi történt a helyszíneken?

A mélyszegénységben élő, írástudatlan és gyenge egészségű lány, Bernadette Soubirous 1858-ban, mindössze 14 évesen találkozott először a „csodálatos hölggyel” a Massabielle-barlangnál, Lourdes mellett, aki a „Szeplőtelen Fogantatásként” mutatkozott be neki. A látomások során Bernadett alázattal követte a Szűzanya kéréseit: imádkozott a bűnösökért, és puszta kézzel forrást fakasztott a földből, amely ma is milliók zarándokhelye. Bár a hatóságok és az egyházi vezetők kezdetben gyanakodva figyelték, őszinte és következetes vallomásai végül mindenkit meggyőztek a jelenések hitelességéről.

Később szerzetesnőnek állt Nevers-ben, ahol betegeskedései ellenére kitartó türelemmel és jósággal szolgálta társait. Alig 35 éves volt, amikor 1879. április 16-án visszaadta lelkét a Teremtőnek: halálos ágyán is a Szent Szüzet hívta segítségül. Szent Bernadett teste az utókor számára is csodát tartogatott, hiszen évtizedekkel a temetése után is teljesen épen maradt, így a hívők ma is üvegkoporsóban tisztelhetik. 1933-ban XI. Piusz pápa avatta szentté, azóta ő a betegek és a szegények egyik legfőbb pártfogója.

A Guadalupe-i Boldogságos Szűz

A hagyomány szerint 1531. decemberében a Mexikóváros melletti Tepeyac-dombon egy indiánnak, Juan Diegónak megjelent a Szűzanya, aki arra kérte, hogy építsenek templomot a tiszteletére. A püspök által kért bizonyítékként a látnok a téli fagyban nyíló rózsákat gyűjtött a köpenyébe, amelyen a virágok kihullása után csodás módon megjelent a Szűzanya máig látható képmása. Ez az agávérostból készült, a tudomány számára is megmagyarázhatatlan módon fennmaradt kegykép Mexikó vallási és nemzeti jelképévé, valamint egész Latin-Amerika védelmezőjévé vált.